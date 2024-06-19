Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Посол Бурляй призвал Запад прислушаться к России
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:58

Посол Бурляй призвал Запад прислушаться к России

Для настоящего урегулирования конфликта на Украине, по мнению бывшего посла России в Южной Америке Яна Бурляй, Запад должен пересмотреть свою позицию и учесть точку зрения России.

В связи с этим президент России Владимир Путин предложил новый план по разрешению украинского кризиса, включающий в себя признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как территорий России.

Кроме того, в предложениях отмечается необходимость обеспечения Украине внеблокового статуса, отказ от ядерного вооружения, демилитаризация и денацификация страны, а также отмена антироссийских санкций, но их отклонила украинская сторона.

По мнению дипломата, Западу следует учитывать позицию России, если они нацелены на реальное разрешение конфликта и достижение результатов, способных быть реализованными на практике.

Бурляй считает, что только с активным участием России возможно достижение стабильности и уменьшения напряженности в международных отношениях.

Он указал на то, что именно из-за отсутствия России на конференции в Швейцарии та прошла безрезультатно.

Сам саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел в середине июня.

В Кремле подчеркнули, что поиск решения украинского кризиса без участия России абсолютно не логичен и бесперспективен.

Общее заявление после совещания призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией, обеспечить свободное движение по Черному и Азовскому морям, освободить и обменять всех военнопленных.

Документ отмечает необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника лишь 76 подписали заявление.

Кроме того, лишь одна страна, не участвовавшая в саммите, присоединилась к списку сторон, поддержавших документ — это Антигуа и Барбуда.

Не подписали итоговое заявление Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

Мир

Путин: РФ и Вьетнам активно сотрудничают в ООН

Путин: РФ и Вьетнам активно сотрудничают в ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам близко сотрудничают на важных многосторонних площадках, главным образом в Организации Объединенных Наций.

Читать полностью
Путин заявил о содействии студенческим обменам между РФ и Вьетнамом

Путин заявил о содействии студенческим обменам между РФ и Вьетнамом

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем тексте для официального издания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет способствовать обменам студентов с Вьетнамом, запуску совместных научно-исследовательских проектов и программ.

Читать полностью

Общество

В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом

В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом

В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание «Фонтанка.ру».

Читать полностью
Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу

Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу

Как нужно есть курицу, чтобы не навредить здоровью.

Читать полностью

Новости