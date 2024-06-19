Для настоящего урегулирования конфликта на Украине, по мнению бывшего посла России в Южной Америке Яна Бурляй, Запад должен пересмотреть свою позицию и учесть точку зрения России.
В связи с этим президент России Владимир Путин предложил новый план по разрешению украинского кризиса, включающий в себя признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как территорий России.
Кроме того, в предложениях отмечается необходимость обеспечения Украине внеблокового статуса, отказ от ядерного вооружения, демилитаризация и денацификация страны, а также отмена антироссийских санкций, но их отклонила украинская сторона.
По мнению дипломата, Западу следует учитывать позицию России, если они нацелены на реальное разрешение конфликта и достижение результатов, способных быть реализованными на практике.
Бурляй считает, что только с активным участием России возможно достижение стабильности и уменьшения напряженности в международных отношениях.
Он указал на то, что именно из-за отсутствия России на конференции в Швейцарии та прошла безрезультатно.
Сам саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел в середине июня.
В Кремле подчеркнули, что поиск решения украинского кризиса без участия России абсолютно не логичен и бесперспективен.
Общее заявление после совещания призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией, обеспечить свободное движение по Черному и Азовскому морям, освободить и обменять всех военнопленных.
Документ отмечает необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника лишь 76 подписали заявление.
Кроме того, лишь одна страна, не участвовавшая в саммите, присоединилась к списку сторон, поддержавших документ — это Антигуа и Барбуда.
Не подписали итоговое заявление Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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