Для настоящего урегулирования конфликта на Украине, по мнению бывшего посла России в Южной Америке Яна Бурляй, Запад должен пересмотреть свою позицию и учесть точку зрения России.

В связи с этим президент России Владимир Путин предложил новый план по разрешению украинского кризиса, включающий в себя признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как территорий России.



Кроме того, в предложениях отмечается необходимость обеспечения Украине внеблокового статуса, отказ от ядерного вооружения, демилитаризация и денацификация страны, а также отмена антироссийских санкций, но их отклонила украинская сторона.



По мнению дипломата, Западу следует учитывать позицию России, если они нацелены на реальное разрешение конфликта и достижение результатов, способных быть реализованными на практике.

Бурляй считает, что только с активным участием России возможно достижение стабильности и уменьшения напряженности в международных отношениях.



Он указал на то, что именно из-за отсутствия России на конференции в Швейцарии та прошла безрезультатно.



Сам саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел в середине июня.



В Кремле подчеркнули, что поиск решения украинского кризиса без участия России абсолютно не логичен и бесперспективен.



Общее заявление после совещания призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией, обеспечить свободное движение по Черному и Азовскому морям, освободить и обменять всех военнопленных.



Документ отмечает необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника лишь 76 подписали заявление.



Кроме того, лишь одна страна, не участвовавшая в саммите, присоединилась к списку сторон, поддержавших документ — это Антигуа и Барбуда.



Не подписали итоговое заявление Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)