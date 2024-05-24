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Лавров: Российские послы приезжают на консультации
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:28

Лавров: Российские послы приезжают на консультации

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с вызовом в столицу российского посланника в Армении Сергея Копыркина.

Лавров отметил, что послы периодически прибывают для проведения консультаций.

Лавров отметил, что дипломаты временами посещают столицу для проведения неформальных переговоров и обсуждения текущих вопросов. По данным, опубликованным на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел России, "24 мая посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин был приглашен в Москву на консультации".

Фото: securityconference.org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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