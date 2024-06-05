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Ухудшение отношений между Китаем и Украиной назвали разрушительными для Киева
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:14

Ухудшение отношений между Китаем и Украиной назвали разрушительными для Киева

Семен Бойков, политический обозреватель, историк, журналист прокомментировал заявление ряда украинских депутатов о возможном ухудшении отношений между Украиной и Китаем из-за риторики Владимира Зеленского. Специально для Newsinfo.Ru.

По словам Бойкова, возможность закрытия китайского импорта на Украину, из-за риторики Зеленского (о чем говорят депутаты Верховной Рады), отсутствует. Он считает, что последствия подобных изречений могут быть в политической сфере.

Кроме этого Бойков подчеркнул, что Зеленский еще больше аскритиковал президента США — Джо Байдена, это может быть убийственно для Украины.

"Но тут что интересное? Зеленский ведь раскритиковал Джо Байдена, что более экстравагантно для того, более убийственно. Понятно, что США — основной партнер. И здесь действительно, критикую и Китай, и США, то есть две крупнейших две в мире державы, Зеленский лишь усугубляет свою позицию, свой авторитет на международной арене. А что касается торговли, я не думаю, что именно эти заявления отразятся на торговых отношениях", — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, эксперт говорит о том, что Китай может пересмотреть программы помощи Украине, если подобные существуют.

Отвечая на вопрос о китайском импорте на Украину, Бойков считает, что основной вопрос сейчас "крутится" вокруг конференции в Швейцарии и неучастия в ней президентов Китая и США — Си Цзиньпиня и Джо Байдена соответственно.

"Поэтому у Зеленского своего рода истерика начинается. Тут всё крутится вокруг того, что Китай не поддерживает формулу Зеленского. И страны глобального юга — тоже. На это как раз рассчитывал Киев, организовывая эту конференцию", — обращает внимание Бойков.

Бойков отдельно подчеркнул, что речь о закрытии и пересмотре программ помощи от Китая Украине рассматривается в гуманитарном аспекте. Вместе с этим, риторика президента Украины, все таки, может иметь больше политических, чем экономических, последствий. Однако, в контексте экономических отношений, если все таки Китай решит применить определенные санкции, больше всех потеряет Украина.

"Украина, скорее, здесь рубит сук, на котором сидит, критикуя власти Китая в открытую", — считает Бойков.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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