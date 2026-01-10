Последний час ледника Прудхо-Доум: что тает на глазах и что скрывает его ледяная оболочка

Ледник Прудхо-Доум, расположенный в Гренландии, может стать одним из наиболее уязвимых объектов в условиях глобального потепления. Согласно исследованию, опубликованному 5 января в журнале Nature Geoscience, площадь этого ледникового купола составляет 2 500 квадратных километров, а его толщина достигает 600 метров. Считается, что он может полностью растаяти уже к 2100 году, если нынешние темпы изменения климата будут продолжаться. Исследователи пришли к выводу, что последние следы исчезновения ледникового щита Прудхо-Доум были зафиксированы всего около 7 тысяч лет назад, что гораздо позже, чем предполагалось ранее.

Исследование проводилось в рамках проекта GreenDrill, который стал важным шагом в изучении ледников Гренландии. Ученые, работая совместно с Университетом Буффало и Ламонт-Дохерти Земной обсерваторией Колумбийского университета, бурили ледяные слои на глубину и собирали образцы горных пород и осадков. Эти образцы позволили ученым установить, когда последний раз лед был открыт и когда Прудхо-Доум начал таять. Ранее было установлено, что период таяния произошел еще в голоцене, межледниковом периоде, который длится около 11 тысяч лет.

"Голоцен стал временем начала развития земледелия и первых цивилизационных шагов человечества. Если умеренные изменения климата смогли вызвать таяние Прудхо-Доум и поддерживать его в таком состоянии на протяжении тысяч лет, то теперь остается лишь вопрос времени, когда антропогенные изменения климата начнут оказывать влияние на ледник", — сказал Джейсон Бринер, профессор кафедры наук о Земле в Университете Буффало.

Проект GreenDrill: важные открытия

GreenDrill является первым проектом, который занимается бурением ледниковых щитов Гренландии с целью изучения образцов под льдом. Ученые анализируют химический состав горных пород, чтобы точно определить, когда они находились под воздействием солнечного света. В 2023 году было собрано несколько образцов с глубины 500 метров на вершине Прудхо-Доум, что позволило уточнить, что последние изменения в этом регионе произошли около 6-8 тысяч лет назад.

С помощью метода люминесцентного датирования ученые точно выяснили, что ледник Прудхо-Доум растаял в начале голоцена, когда температура была на 3-5°C выше современной. Некоторые климатические прогнозы говорят о том, что к 2100 году мы можем достичь аналогичного потепления. Это ставит перед человечеством важный вопрос: насколько быстро будут происходить такие изменения и как это скажется на экосистемах и уровнях моря.

Последствия таяния для климата и прибрежных регионов

Результаты этого исследования также помогают ученым точнее определять, какие части ледников наиболее уязвимы к таянию в условиях глобального потепления. Это знание крайне важно для прогнозирования повышения уровня моря, которое может затопить прибрежные районы.

"Понимание того, какие части ледникового щита наиболее чувствительны к изменениям температуры, позволяет нам точнее прогнозировать, как будут изменяться прибрежные экосистемы и какие районы могут быть затоплены", — отметил Йорг Шефер, соавтор исследования.

Исследователи также работали на двух ключевых буровых площадках Прудхо-Доум: на его вершине, где лед особенно толстый, и на его краю, где толщина льда значительно меньше. Работы включали сбор ледяной крошки и бурение сотен метров льда, что потребовало от команды высокой подготовки и логистической координации.

"Это было похоже на напряженную игру до последней минуты, но мы успешно завершили бурение и получили необходимые образцы", — отметил Джейсон Бринер.

Важность этих исследований в том, что они помогают ученым понять, как ледники реагируют на изменения климата, и почему их таяние сегодня может произойти намного быстрее, чем предполагалось. Это знание будет критически важно для разработки стратегий по защите прибрежных районов и для точных прогнозов по изменению уровня мирового океана.

Исследования также позволяют понять, как изменения температуры могут воздействовать на окружающие экосистемы и ускорить процесс таяния льдов. В будущем такие исследования будут необходимы для более точного прогноза изменений в глобальной климатической системе.

Глобальные последствия изменений климата требуют нашего пристального внимания, особенно в условиях быстрого таяния ледников, таких как в Гренландии.

Кроме того, для оценки рисков и дальнейших изменений в экосистемах важно также понимать влияние на приближающиеся засухи, которые могут оказать еще более разрушительное воздействие на природные ресурсы.