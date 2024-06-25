Всех заключенных ростовского следственного изолятора №1 постригли наголо после инцидента с захватом в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно информации, теперь все находящиеся в камерах лишены волос на голове и бороды, независимо от их религиозных убеждений. Кроме того, сотрудникам изолятора разрешено проводить более тщательный и жесткий досмотр подозреваемых.
Напомним, 16 июня текущего года террористы захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1.
Злоумышленники были вооружены ножами и флагами террористической организации ИГИЛ*. Переговоры с ними не принесли результатов, в связи с чем силовики приняли решение о штурме изолятора. В ходе операции террористы были ликвидированы, однако один из них выжил и в настоящее время находится в коме.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники СК и ФСИН продолжают расследование.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
Фото: From Wikimedia Commons/ A.Savin (Free Art License)
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