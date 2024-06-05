Решение главы правительства Федеративной Республики Германии Олафа Шольца дать разрешение Киеву применять удары по России немецким вооружением приведет к тому, что боевые действия перенесутся на территорию Германии, полагает немецкая политическая деятельница Сара Вагенкнехт в процессе своего выступления, опубликованного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.



Она отметила, что риски переноса военных действий на территорию Германии возрастают при использовании немецкого оружия против России.



Вагенкнехт охарактеризовала Шольца как потенциальную угрозу для безопасности Германии. Она выразила надежду на то, что федеральное правительство начнет придавать большее значение благополучию и обеспечению безопасности своей страны.



Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин дал согласие на использование немецкого вооружения Киевом для ударов по российской территории, примыкающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия, являющаяся поставщиком вооружения для Украины, не становится стороной в конфликте.



Владимир Путин подчеркнул необходимость осознания представителями стран-членов НАТО "игры", которую они играют, когда обсуждают возможность разрешения Киеву проводить удары по объектам на территории России.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)