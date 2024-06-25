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В Дагестане проведут проверки личных дел всех высокопоставленных чиновников
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:24

В Дагестане проведут проверки личных дел всех высокопоставленных чиновников

В Дагестане после вооруженных нападений на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте будут проведены тщательные проверки всех лиц, занимающих руководящие посты, включая ревизию их личных дел. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на заседании народного собрания.

Меликов подчеркнул, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого накануне уволили. Он был допрошен ФСБ.

Глава республики выразил недоумение, как мог Омаров руководить муниципалитетом, если не смог воспитать своих детей. Он также отметил, что состав нападавших состоял из обеспеченных людей, имеющих хорошие перспективы в спорте, бизнесе и на высоких должностях.

Меликов задался вопросом, могут ли в Дагестане существовать другие главы районов, где действуют скрытые ячейки бандформирований. В связи с этим он поручил провести всестороннюю проверку и ревизию личных дел всех руководителей в республике.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства РД

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