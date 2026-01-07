Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грядка после лука и чеснока
Грядка после лука и чеснока
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 4:58

После сбора урожая сразу посеяла сидераты — и почва сама восстановилась: важный шаг для дачи

Ганичкина: сидераты — лучший способ удобрить почву после сбора урожая

С завершением сезона для некоторых овощных культур наступает время удобрять почву. Один из лучших способов сделать это — использовать сидераты, как объяснила главный агроном России Октябрина Ганичкина. Этот метод помогает восстановить почву и подготовить её к новому сезону, пишет Антонов Сад.

Что такое сидераты и их роль в улучшении почвы?

Сидераты — это растения, которые высаживаются не для сбора урожая, а с целью улучшения состояния почвы. После сбора овощных культур, их можно посеять и оставить до первых заморозков, укрыв нетканым материалом. За это время сидераты помогают почве обогатиться органическими веществами и улучшить её структуру. Это важный шаг, который помогает почве удерживать влагу, а также способствует насыщению её питательными веществами.

Сидераты являются не только удобрением, но и природным способом борьбы с сорняками. Некоторые растения, например, горчица, могут подавлять рост вредных трав, что также способствует улучшению состояния почвы.

Какие сидераты лучше выбрать?

Горчица, овёс, ячмень и вика — это одни из лучших сидератов, которые помогут улучшить состояние почвы. Эти растения быстро растут — за 40-45 дней — и успевают укрепиться до наступления первых заморозков. Их нужно посеять до конца сентября, чтобы дать им достаточно времени для роста и укрепления почвы.

Особенно полезна вика, которая помогает фиксировать азот в почве, и овёс, который улучшает водоудерживающие свойства грунта. Для того чтобы ваши растения имели хорошее качество и большой урожай в следующем сезоне, использование сидератов станет отличным решением.

Как правильно сеять сидераты?

Правильный посев сидератов начинается после уборки урожая с основных культур. Очень важно успеть посеять растения до конца сентября, чтобы они успели укорениться и подготовить почву для следующего сезона. Не стоит забывать, что сидераты требуют тщательной подготовки участка — для достижения лучшего эффекта землю следует рыхлить и поддерживать баланс влажности.

Сидераты — это экологичный и эффективный способ удобрить землю. Уход за участком с применением сидератов не только способствует улучшению качества почвы, но и помогает бороться с эрозией и сорняками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спил после обрезки повышает риск заражения дерева грибками — Антонов сад 05.01.2026 в 6:51
Обрезала дерево перед морозами — и сразу обработала йодом: спил дышит и быстрее затягивается

Поздняя осень — критический период для спилов на деревьях: открытая древесина быстро заражается. Чем обработать срез, чтобы он пережил зиму.

Читать полностью » Соли в почве ухудшают питание корней растений — цветоводы 05.01.2026 в 2:29
Поливала цветы регулярно — а они чахли: причина всплыла неожиданно

Белый налёт на почве и увядание цветов часто связаны с жёсткой водой. Как смягчить её в домашних условиях и помочь растениям восстановиться.

Читать полностью » Мох разрастается на участке при сырости и недостатке солнца — Антонов сад 04.01.2026 в 17:51
Мох в тени растёт как бешеный — проредила деревья и удивилась результату: газон стал ровный

Мох на участке появляется не просто так: он указывает на сырость, тень и кислую почву. Какие ошибки ускоряют его рост и как изменить условия, чтобы он исчез сам.

Читать полностью » Кротон сбрасывает листья при смене условий — цветоводы 04.01.2026 в 13:53
Красота оказалась с подвохом — уход за этим растением не для слабонервных

Самые капризные комнатные растения требуют опыта и точности. Какие виды сложнее всего в уходе и почему новичкам с ними лучше не спешить.

Читать полностью » Лишайники на деревьях появляются из-за слабого роста и высокой влажности — садоводы 04.01.2026 в 5:14
Лишайники на деревьях появились не просто так — причина оказалась тревожной

Лишайники на деревьях — это не только эстетическая проблема, но и возможная угроза здоровью растений. Узнайте, как эффективно бороться с ними и предотвращать их появление в саду.

Читать полностью » Поверхностный полив ослабляет цветоносы орхидей — цветоводы 04.01.2026 в 1:43
Фаленопсис гнал листья вместо цветов — сделала иначе и всё изменилось

Орхидея годами цвела слабо, пока не был пересмотрен уход. Какие ошибки мешают фаленопсису и как добиться стабильного и обильного цветения.

Читать полностью » Цикламен зимой сбрасывает листья из-за периода покоя — Actualno 03.01.2026 в 16:13
Цикламен начал вянуть зимой — думала, всё пропало: оказалось, это важный сигнал

Цикламены могут начать увядать зимой, но не стоит паниковать. Уход за ними в этот период требует внимания к поливу и температурным условиям. О правильном уходе читайте в статье.

Читать полностью » Влаголюбивые растения нуждаются в поливе каждые 1–2 дня — цветоводы 03.01.2026 в 12:12
Поливала растения по расписанию — листья желтели, пока не сделала одну вещь

Полив комнатных растений требует внимания к деталям. Как не залить цветы, выбрать правильный режим и избежать типичных ошибок ухода.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ларина объяснила, как выявить подделки БАДов через систему маркировки "Честный знак"
Красота и здоровье
Зимние прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний – Светлана Бурнацкая
Красота и здоровье
Боль в спине у мужчин старше 65 лет может быть причиной бессонницы – Innovation in Aging
Красота и здоровье
Овсяные напитки и их реальное влияние на аппетит и здоровье – The Conversation
Красота и здоровье
Ренато Зилли: изменения образа жизни могут нормализовать уровень сахара на ранней стадии диабета
Общество
Приложение Моя школа — важный шаг в цифровизации образования России – ТАСС
Общество
Рождественская литургия в Главном храме ВС РФ с участием министра обороны – ТАСС
Красота и здоровье
Главный врач предупреждает об опасности обморожений в зимнюю погоду – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet