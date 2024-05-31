В России недавние заморозки привели к полной гибели свыше 1 миллиона гектаров посевов. О произошедшей беде для сельскохозяйственного производства сообщил зампред правительства России Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер заявил о невероятно больших масштабах утраты посевов на территории России. Из-за недавних морозов, неожиданно наступивших прямо к концу весны, собираются подключить режим ЧС федерального уровня. По мнению Дмитрия Патрушева, размер ущерба немыслимо велик.

Анализируя сельскохозяйственную ситуацию, вице-премьер сообщил, что даже после заморозков урожай зерновых не должен быть ниже, чем 132 миллионов тонн. Также он отметил, что пересев в зонах, которые настигла плохая погода, удачно подходит к завершению. Структура посевных территорий должна остаться невредимой.

85 миллионов тонн пшеницы, по прогнозам, должны произвести в конечном итоге. Немного меньше будет зерна - до 60 миллионов тонн. При этом размеры учитываются с переходящими остатками.

Зампред правительства России подчеркнул, что к 2033 году в стране должны увеличить производственные мощности в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Не менее важная задача, стоящая перед сельским хозяйством, - нарастить экспорт не менее чем в полтора раза.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут уже объявляла о скором введении режима чрезвычайной ситуации из-за прошедших заморозков.

Фото: Flickr / Nicholas A. Tonelli (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)