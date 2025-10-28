Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с болью и усталостью
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:26

Стресс, от которого ты становишься умнее: что делает эустресс с мозгом и иммунитетом

Психотерапевт Ирина Крашкина: умеренный стресс помогает мозгу и укрепляет иммунитет

Стресс давно перестал быть исключительно негативным словом. Врачи различают деструктивный хронический стресс и его противоположность — эустресс, или полезное эмоциональное напряжение. Именно этот вид стресса помогает мозгу работать лучше, укрепляет волю и даже способствует здоровью.

О природе и пользе эустресса рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина в беседе с "Лентой.ру".

Что такое эустресс

Эустресс — это состояние, возникающее, когда человек воспринимает стрессовую ситуацию не как угрозу, а как вызов. Например, когда нужно выступить на публике, пройти важное собеседование или решить сложную задачу на работе.

"Этот вид стресса возникает в моменты, когда человек воспринимает стрессор как положительный вызов, а не отрицательную угрозу. Он способствует развитию устойчивости, позволяет легче справляться с трудностями и делает людей более гибкими в решении проблем", — отметила психотерапевт Ирина Крашкина.

Такое эмоциональное состояние активирует внутренние ресурсы организма: повышается уровень адреналина и кортизола, учащается сердцебиение, а мозг получает больше кислорода и глюкозы. Это помогает сконцентрироваться и быстро принимать решения.

Как эустресс влияет на организм

Положительный стресс — это естественная реакция, которая, в отличие от хронического напряжения, не разрушает, а мобилизует. В умеренных дозах он улучшает когнитивные функции и даже защищает организм от болезней.

Эффект Как проявляется
Улучшение памяти Повышается способность запоминать и воспроизводить информацию
Концентрация внимания Снижается отвлекаемость, растёт продуктивность
Рост энергии и мотивации Организм вырабатывает гормоны бодрости — адреналин и дофамин
Иммунная защита Активируются защитные реакции, повышается устойчивость к вирусам
Социальная активность Повышается уверенность и способность к коммуникации

"Эустресс помогает улучшить социальные связи и укрепить иммунитет, так как активирует защитные механизмы организма", — добавила Ирина Крашкина.

Когда стресс становится опасным

Если эмоциональное напряжение не проходит и превращается в хронический стресс, ситуация меняется. Повышенные уровни гормонов стресса начинают разрушать нервную и эндокринную системы, ухудшают сон, снижают концентрацию, а со временем приводят к истощению.

Симптомы перехода в хронический стресс:
• постоянная усталость и раздражительность;
• проблемы со сном;
• снижение памяти и концентрации;
• частые простуды и головные боли;
• потеря мотивации.

Врач подчёркивает: важно вовремя распознавать грань между полезным и вредным стрессом.

Как удержать стресс под контролем

Психотерапевты советуют не избегать стресса вовсе, а научиться правильно им управлять. Это помогает использовать его энергию себе на пользу.

Шаг 1. Поддерживайте физическую активность

Умеренные нагрузки — ходьба, плавание, йога, растяжка — снижают уровень кортизола и способствуют выработке эндорфинов, отвечающих за ощущение спокойствия и радости.

Шаг 2. Практикуйте дыхательные техники и медитацию

Даже пять минут глубокого дыхания или короткая медитация снижают тревожность и возвращают контроль над эмоциями.

Шаг 3. Планируйте и структурируйте день

Когда задачи распределены по приоритетам, мозг меньше реагирует на стрессоры.

Шаг 4. Поддерживайте социальные связи

Общение с близкими снижает ощущение тревоги и изоляции, а также помогает воспринимать стрессовые события как временные.

Шаг 5. Следите за сном и питанием

Недостаток сна усиливает выработку кортизола, а избыток кофеина или сахара делает нервную систему чувствительнее к стрессу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью избегать стрессовых ситуаций.
    Последствие: потеря адаптивности и уверенности в себе.
    Альтернатива: воспринимать стресс как тренировку для психики.

  • Ошибка: работать на износ, не отдыхая.
    Последствие: хроническое переутомление и выгорание.
    Альтернатива: включать в день короткие паузы для восстановления.

  • Ошибка: пытаться "заглушить" стресс алкоголем или перееданием.
    Последствие: зависимость и усугубление тревожности.
    Альтернатива: заменить вредные привычки физической активностью или прогулкой.

А что если стресс помогает

Интересно, что кратковременное волнение может быть даже полезным перед ответственными событиями. Исследования показывают, что умеренный стресс активирует дофаминовые центры мозга, улучшая творческое мышление и скорость реакции. Поэтому лёгкое напряжение перед экзаменом, собеседованием или публичным выступлением — это не враг, а помощник.

Плюсы и минусы эустресса

Плюсы Минусы
Повышает продуктивность и креативность Может перейти в хронический стресс
Улучшает память и внимание При избытке вызывает тревогу
Укрепляет иммунитет и адаптацию Требует контроля и восстановления
Повышает эмоциональную устойчивость Утомляет при частом повторении

FAQ

Можно ли научиться вызывать эустресс специально?
Да, через постановку достижимых целей и выход из зоны комфорта — например, при освоении нового навыка.

Как понять, что стресс стал вредным?
Если тревожность и усталость не проходят несколько недель, а работоспособность падает — пора замедлиться и дать себе отдых.

Помогают ли успокаивающие травы или витамины при стрессе?
Да, мягкие адаптогены (родиола, женьшень, магний, витамины группы B) помогают восстановить баланс нервной системы.

Мифы и правда

Миф: стресс всегда вреден.
Правда: умеренный стресс стимулирует мозг и укрепляет психику.

Миф: сильные эмоции нужно подавлять.
Правда: важно проживать их осознанно, не застревая в тревоге.

Миф: устойчивые к стрессу люди не волнуются.
Правда: они просто умеют использовать стресс как источник энергии.

Интересные факты

• Термин "эустресс" ввёл канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году, описывая его как "стресс радости".
• В умеренном состоянии стресс повышает уровень эндорфинов — "гормонов счастья".
• Люди, регулярно испытывающие лёгкий стресс (например, при спорте или обучении), живут дольше и реже страдают депрессией.

Главное

Эустресс — это не враг, а союзник. В небольших дозах он тренирует психику, повышает концентрацию и делает человека устойчивее к жизненным вызовам. Главное — не позволять стрессу затянуться и помнить, что восстановление так же важно, как и нагрузка.

