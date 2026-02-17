Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 13:42

Дом просыпается и начинает работать на хозяев: растения по фэншуй запускают скрытый механизм изобилия

Комнатные растения способны изменить атмосферу дома быстрее, чем новая мебель или текстиль. Они добавляют пространству живости, делают его теплее и визуально уютнее. В практике фэншуй зелёные насаждения рассматриваются как источник особой энергии, способной влиять на разные сферы жизни. Об этом сообщает The Spruce.

Растения как источник энергии

С точки зрения фэншуй, живые растения усиливают элемент дерева — символ роста, обновления и движения вперёд. Этот элемент ассоциируется с развитием, гибкостью и внутренней силой, а зелёный цвет традиционно связывают с обновлением и гармонией. Именно поэтому ухоженные растения часто используют для "оживления" пространства и смягчения визуального шума.

При этом в фэншуй нет строгого деления на хорошие и плохие виды. Важнее состояние растения и его форма. Считается, что мягкие, округлые листья излучают более спокойную и поддерживающую энергию, тогда как острые и колючие формы могут создавать так называемую "ша ци" — направленную, резкую энергию. По этой причине кактусы и другие колючие растения рекомендуют размещать с осторожностью, особенно в зонах отдыха.

Не менее важно следить за состоянием зелёных питомцев. Увядающее или заброшенное растение способно "утяжелять" пространство и портить впечатление даже от продуманного интерьера — так же, как и другие устаревшие детали, которые могут незаметно влиять на восприятие дома. О подобных нюансах оформления часто говорят дизайнеры, разбирая детали интерьера, которые застряли в 2010-х.

Растения и карта багуа

В фэншуй пространство делят на девять зон багуа, каждая из которых связана с определённой сферой жизни. Размещение растений в этих зонах может символически поддерживать соответствующие направления и усиливать намерения хозяев.

Например, восточный сектор, отвечающий за семью и здоровье, часто усиливают живыми зелёными растениями. Юго-восток традиционно связывают с изобилием и финансовым благополучием, поэтому здесь нередко размещают "денежные" растения. Центральная часть дома считается зоной общего баланса, где зелень помогает поддерживать гармонию и устойчивость.

В зоне карьеры растения могут символизировать профессиональный рост, а в секторе знаний — стремление к саморазвитию. Южная часть, связанная с признанием и репутацией, поддерживается растениями с выразительной формой листьев. В зоне партнёрства зелёные насаждения ассоциируются с мягкостью и гибкостью в отношениях, что особенно важно в небольших пространствах, где важна продуманная организация пространства и ощущение порядка.

Лучшие растения по фэншуй

Среди наиболее популярных видов выделяют несколько, которые часто упоминаются в контексте потока положительной энергии.

  1. Толстянка овальная (денежное дерево) — благодаря округлым листьям символизирует достаток и стабильность.

  2. Пахира (денежное дерево) — ассоциируется с удачей и финансовым благополучием.

  3. Золотой потос — неприхотливое растение с сердцевидными листьями, которое связывают с процветанием.

  4. Сансевиерия — отличается выносливостью и считается защитным растением.

  5. Спатифиллум — его белые цветы ассоциируются с гармонией и благополучием.

  6. Пилея пеперомиевидная — популярна благодаря листьям, напоминающим монеты.

  7. Бамбук счастья — количество стеблей имеет символическое значение в фэншуй.

Также ценятся бостонский папоротник, арека-пальма, фикус каучуконосный, калатея, стрелиция и алоэ вера. Большинство из них предпочитают яркий рассеянный свет и умеренный полив, что делает их подходящими для квартир и офисов.

Выбор растения во многом зависит не только от символики, но и от условий в помещении. Подходящий свет, правильный полив и регулярный уход — обязательные условия для сохранения гармонии и живой энергии в доме.

Зелёные растения в интерьере — это не просто декоративный элемент, а способ создать более живое и сбалансированное пространство. Правильно подобранные и размещённые, они помогают подчеркнуть разные зоны дома и задать нужное настроение. В конечном итоге именно забота и внимание к деталям делают атмосферу по-настоящему комфортной и устойчивой.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

