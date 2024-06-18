Португальская сборная одержала победу над чешскими футболистами со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года, состоявшемся в Лейпциге.

Чехи первыми открыли счет на 62-й минуте, но португальцы сравняли уже на 69-й минуте после автогола защитника чешской команды. Решающий гол был забит на второй минуте добавочного времени. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Португалии.

Криштиану Роналду, нападающий "Ан-Насра", стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Ранее он был единственным футболистом, участвовавшим в пяти чемпионатах Европы, но на нынешнем турнире его достижение повторил хорват Лука Модрич.

Еще одним рекордсменом стал 41-летний Пепе, защитник сборной Португалии, став самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал венгерскому вратарю Габору Кирая, который участвовал в Евро-2016, дойдя до 1/8 финала.

В группе F, помимо Португалии и Чехии, также играют сборные Турции и Грузии. В очной встрече между этими командами турки одержали победу со счетом 3:1.

Следующие матчи в группе F состоятся 22 июня: сборная Грузии встретится с чехами в Гамбурге, а турки сыграют с португальцами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут лучшие команды из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места в своих группах.