Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, приятно удивил экспертов Академии РФС своим поведением на поле во время матча против Чехии на Евро-2024. Специалисты отмечают, что Роналду, несмотря на свой возраст, демонстрирует отличную физическую форму и необычайный командный дух.
Эксперты считают, что Роналду не проявлял эгоизма на поле и играл как настоящий капитан, участвуя во всех эпизодах игры, как в атаке, так и в защите. Он не пытался обмануть судей, не симулировал нарушения. Он стал центром новой сборной Португалии, которая формируется вокруг него.
Несмотря на смену игрового стиля, Роналду сохранил свои неповторимые качества: технику, скорость, игру головой, понимание игрового процесса, отличные передачи и завершение атакующих акций.
Роналду, которому исполнилось 39 лет, начал турнир с победы над чехами со счетом 2:1.
Он стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы, однако на этом же чемпоинате его рекорд повторил Лука Модрич.
Ранее сообщалось, что руководство сборной Португалии запретило роналду заселять в один отель с родственниками и агентом. Это решение было принято для того, чтоы футболист мог сфокусироваться на игре.
В настоящее время он играет за саудовский клуб "Ан-Наср".
Фото: From Wikimedia Commons/ Mahdi Zare/Fars News Agency (Creative Commons Attribution 4.0 International License)
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