Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
веганская еда
веганская еда
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована вчера в 23:45

Канадский профессор придумал “портфельную диету” — и врачи в восторге от результатов

Исследования подтвердили: питание на основе растительных продуктов снижает риск инсульта и ишемии сердца

Было доказано, что питание, основанное на растительных продуктах, помогает защитить сердце и сосуды. Диета, разработанная канадским учёным доктором Дэвидом Дженкинсом, стала одной из наиболее убедительных стратегий для снижения "плохого" холестерина.

Как появилась "портфельная диета"

Доктор Дэвид Дженкинс, профессор диетологии Университета Торонто, проводит параллель между питанием и финансами.

"Вы распределяете свои риски и выгоды и пытаетесь максимизировать прибыль", — сказал профессор Дэвид Дженкинс.

Эта идея легла в основу его метода, появившегося в начале 2000-х годов. Учёный предположил, что совмещение различных продуктов, каждый из которых снижает уровень холестерина, даст накопительный эффект. В результате родилась так называемая портфельная диета, где в "портфель" входят бобовые, орехи, оливковое масло, фрукты и овощи.

Результаты оказались впечатляющими: исследования показали, что у людей, придерживавшихся этой схемы питания, уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижался почти на треть, а риск инсульта и ишемической болезни сердца уменьшался.

Что включает портфельная диета

Основу составляют продукты с высоким содержанием клетчатки, растительных белков и полезных жиров:

  1. Орехи и семена.
  2. Бобовые — фасоль, чечевица, соя, тофу, темпе.
  3. Источники мононенасыщенных жиров — оливковое и рапсовое масло, авокадо.

Особое внимание уделяется вязкой клетчатке, содержащейся в овсе, ячмене, баклажанах, бамии, семенах чиа и добавках вроде подорожника.

"Вязкая клетчатка связывает холестерин в кишечнике, препятствуя его всасыванию", — пояснила Андреа Гленн, доцент кафедры питания Нью-Йоркского университета.

Другой важный компонент — фитостеролы, природные вещества, схожие по структуре с холестерином.

"Они конкурируют с холестерином за усвоение, снижая его уровень в организме", — отметила профессор Пенни Крис-Этертон из Университета штата Пенсильвания.

Фитостеролы присутствуют в орехах, фруктах, растительных маслах, зерновых и овощах. Диета исключает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров — сливочное масло, жирное мясо, колбасы и сыр.

Сравнение диет

Критерий

Портфельная

Средиземноморская

Кето

Источник жиров

Растительные масла, орехи

Оливковое масло, рыба

Животные жиры

Основной белок

Бобовые, соя

Рыба, птица

Мясо, яйца

Эффект на холестерин

Снижает ЛПНП до 30%

Умеренное снижение

Может повышать ЛПНП

Устойчивость во времени

Высокая

Высокая

Низкая

Как внедрить диету шаг за шагом

  1. Начните с замены: вместо сливочного масла используйте оливковое.
  2. Добавляйте бобовые минимум 3-4 раза в неделю.
  3. Перекусывайте орехами - горсть миндаля или грецких орехов в день.
  4. Ешьте овсянку и блюда с ячменем — источники вязкой клетчатки.
  5. Включайте фитостеролы: цельнозерновой хлеб, семена, овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать жиры.
    Последствие: дефицит жирорастворимых витаминов.
    Альтернатива: используйте растительные масла (оливковое, авокадо).
  • Ошибка: заменять все мясо обработанными соевыми продуктами.
    Последствие: избыток соли и консервантов.
    Альтернатива: готовьте тофу или варёные бобовые самостоятельно.

А что если трудно соблюдать?

Портфельная диета гибкая — строгих ограничений нет. Даже частичное соблюдение принципов уже снижает холестерин. Половина авокадо покроет дневную норму жиров, а порция овсянки с овощами — почти половину нормы клетчатки.

Проблема может возникнуть с фитостеролами: западная диета обеспечивает лишь около 15% рекомендуемого количества. Добавки допустимы, но специалисты напоминают: лучше получать питательные вещества из еды.

"Добавки не заменят живую растительную пищу", — подчеркнул доктор Дэвид Дженкинс.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Научно доказанный эффект снижения холестерина

Сложно достичь нормы фитостеролов

Гибкость и разнообразие блюд

Требует планирования рациона

Подходит вегетарианцам и мясоедам

Может быть дорогой при выборе орехов и масел

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать продукты для портфельной диеты?
Ориентируйтесь на цельные растительные источники белка и полезные жиры: фасоль, тофу, орехи, авокадо, овсянку.

Сколько стоит придерживаться диеты?
Стоимость зависит от региона и выбора продуктов, но при сезонных овощах и местных бобовых она доступна большинству людей.

Что лучше — портфельная или средиземноморская диета?
Об обеих диетах хорошие данные, но портфельная сильнее снижает ЛПНП благодаря фитостеролам и вязкой клетчатке.

Мифы и правда

Миф: Диета без мяса не даёт энергии.
Правда: Растительные белки и жиры обеспечивают стабильный уровень энергии без скачков сахара.

Миф: Чтобы снизить холестерин, нужны только таблетки.
Правда: Сбалансированное питание часто снижает уровень ЛПНП не хуже статинов.

Миф: Полезные жиры вредны при похудении.
Правда: Мононенасыщенные жиры ускоряют метаболизм и снижают воспаление

Исторический контекст

В начале 2000-х годов исследования доктора Дженкинса показали, что комбинация растительных продуктов снижает холестерин почти так же эффективно, как лекарства. В 2023 году группа учёных под руководством Андреа Гленн подтвердила эти данные на примере 210 000 человек: риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 14%

2 интересных факта

  1. Термин "портфельная диета" впервые появился в научной статье 2003 года.
  2. В Канаде эта система включена в официальные рекомендации по питанию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Актриса Тори Спеллинг призналась, что годы страдала от экземы и нашла эффективное лечение вчера в 17:51
Я прятала руки под рукавами: звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала о жизни с экземой

Тори Спеллинг откровенно говорит об экземе и её влиянии на жизнь. Узнайте, как болезнь повлияла на её карьеру, эмоциональное состояние и семью.

Читать полностью » Хара хати бу: японская практика умеренности, снижающая калорийность рациона на 450 ккал в день вчера в 17:12
Японцы живут дольше всех — и всё из-за одного простого правила за столом: это не диета, а философия жизни

Японцы веками живут по принципу "ешь до 80 % сытости". Узнайте, как простая мудрость хара хати бу помогает продлить жизнь и вернуть телу лёгкость.

Читать полностью » Лаванда и здоровье: растение помогает в борьбе с тревожностью, бессонницей и способствует очищению воздуха вчера в 16:45
От стресса до гармонии за одну ночь: это растение в спальне помогло мне наладить спокойствие

Узнайте, как лаванда помогает улучшить атмосферу вашего дома, превращая его в пространство гармонии и спокойствия, согласно философии Фэн-шуй.

Читать полностью » Актриса Дрю Бэрримор открыто заявила, что проходит гормональную терапию в период менопаузы вчера в 16:43
Я не узнала себя в зеркале: Дрю Бэрримор честно рассказала о менопаузе и гормонах

Дрю Бэрримор делится опытом ЗГТ и рассказывает, как справилась с трудностями менопаузы, открывая для себя новые привычки и самопринятие.

Читать полностью » Флеболог Смирнова перечислила профессии, при которых варикоз развивается раньше вчера в 15:49
Эта болезнь не спрашивает возраст: профессии, в которых варикоз неизбежен

Флеболог Елена Смирнова рассказала NewsInfo, какие факторы чаще всего провоцируют развитие варикоза.

Читать полностью » Офтальмолог Шилова рассказала, когда готовые очки могут навредить зрению вчера в 15:36
Когда очки становятся врагом: названа неочевидная опасность покупки без консультации

Офтальмолог Татьяна Шилова объяснила NewsInfo, почему самостоятельный подбор очков может привести к проблемам со зрением.

Читать полностью » Гидратация и здоровье волос: стакан воды утром помогает предотвратить ломкость и выпадение вчера в 15:36
Не знала, что стакан воды каждое утро может спасти мои волосы: вот что произошло

Хотите иметь здоровые и красивые волосы? Узнайте, как стакан воды каждое утро может улучшить качество ваших волос и сделать их более яркими и крепкими.

Читать полностью » Исследование Food Science & Nutrition: растворимый кофе связан с повышенным риском макулярной дегенерации вчера в 15:31
Пьёте растворимый кофе по утрам? Новое исследование показало, чем это грозит глазам

Недавнее исследование связывает растворимый кофе с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации, заболеванием, приводящим к слепоте. Убедитесь в своих привычках.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Уверенное поведение помогает избежать навязчивых советов в спортзале — считают психологи
Наука
Телескоп Иноуэ помог обнаружить крутильные волны Альвена в короне Солнца
Красота и здоровье
Дерматологи напомнили: окна не защищают от UVA-лучей и синего света экранов
Наука
PNAS: BVRA взаимодействует с NRF2 для защиты нейронов от окислительного стресса
Спорт и фитнес
Психотерапевт Антон Шестаков: регулярные тренировки укрепляют психику и формируют внутреннюю устойчивость
Туризм
Белиз для туристов: как комфортно путешествовать в стране с высокой преступностью
Дом
Белизна, соль и лимонная кислота очищают унитаз без химии
Авто и мото
Хэтчбеки и седаны наиболее подходят в качестве первой машины для избежания стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet