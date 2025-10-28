Возвращение, которого ждали: Porsche доверила руль человеку из своего прошлого

Porsche объявила о назначении нового генерального директора: с 1 января 2026 года компанию возглавит Михаэль Ляйтерс. Для поклонников марки и инвесторов это событие стало важным сигналом: в трудный период для немецкого автопрома к управлению возвращается человек, который не просто знает бренд, а вырос внутри него.

Как искали нового руководителя

Ещё летом стало известно, что в совете директоров обсуждают замену Оливера Блуме — он совмещал пост CEO Porsche и концерна Volkswagen. Инвесторы открыто критиковали такую схему, считая, что двойная нагрузка мешает управлению и развитию бренда.

После выхода Porsche на биржу осенью 2022 года давление усилилось: акционеры требовали, чтобы Блуме сосредоточился на одном направлении. Тем более, что компания проходила через реструктуризацию — падал спрос на спорткары в Китае, росли пошлины в США, а переход на электромобили шёл медленнее ожидаемого.

Среди кандидатов назывались Михаэль Штайнер (директор по исследованиям и разработкам Porsche), глава Bentley Франк-Штеффен Валлизер, стратег Volkswagen Штефан Векбах и CEO Skoda Клаус Зеллмер. Но выбор остановился на человеке, чьё имя тесно связано с историей марки.

"Михаэль Ляйтерс станет генеральным директором Porsche с 1 января 2026 года", — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Проблемы Volkswagen Group

Назначение Ляйтерса произошло на фоне тревожных новостей из Вольфсбурга. Концерн Volkswagen, владеющий Porsche, признал, что в 2026 году может столкнуться с дефицитом бюджета — до €11 млрд. Это заставило финансового директора Арно Антлица начать масштабное сокращение расходов: урезание маркетинговых бюджетов, приостановку инвестиционных программ и пересмотр портфеля активов.

Рассматривается продажа нескольких дочерних предприятий — производителя промышленных двигателей Everllence, дизайн-бюро Italdesign и инжиниринговой компании IAV. Но даже эти меры могут покрыть лишь часть дефицита. Аналитики предупреждают, что при неудачной оптимизации кредитные агентства способны понизить рейтинг концерна, что поставит под вопрос новые инвестиции в "зелёные" технологии и электромобильные платформы.

Кто такой Михаэль Ляйтерс

Михаэль Ляйтерс — инженер и доктор технических наук, выпускник Рейнско-Вестфальского университета Ахена. Он — типичный представитель немецкой школы точности и системности.

Последние три года Ляйтерс возглавлял McLaren Automotive. Под его руководством компания выпустила четыре новые модели, включая McLaren 750S — последний автомобиль марки с классическим двигателем внутреннего сгорания. До этого он был главным технологом Ferrari и курировал разработку гибридных суперкаров SF90 Stradale и 296 GTB.

Но главная часть его карьеры связана именно с Porsche: в компании он проработал около 13 лет, участвовал в разработке Cayenne и Macan — моделей, которые превратили Porsche из производителя спорткаров в лидера премиального SUV-сегмента.

Его хорошо знают семьи Porsche и Piëch — наследники создателей бренда. По данным немецких СМИ, именно этот фактор стал решающим при назначении: Ляйтерс умеет сочетать инженерное мышление с бизнес-подходом и знает, как сохранить ДНК марки в новых условиях.

Главные задачи Ляйтерса

Перед новым CEO стоит сложная задача — вернуть компании устойчивость и повысить прибыльность без потери спортивного духа.

Баланс между традицией и электричеством. Переход на электромобили идёт медленнее, чем ожидалось, поэтому Porsche смещает акцент на гибридные установки и обновлённые двигатели внутреннего сгорания. Оптимизация расходов. Уже в ближайшие месяцы планируется пересмотр штатной структуры, сокращение около 1900 рабочих мест в Штутгарте и запуск программ по экономии ресурсов. Расширение рынка. Компания ищет пути укрепления позиций в Китае и США, где пошлины и конкуренция особенно чувствительны.

Чистая прибыль Porsche за первое полугодие 2025 года снизилась на 71%, до €718 млн. Это тревожный сигнал для бренда, который всегда ассоциировался с финансовой стабильностью.

Сравнение стратегий

Период Фокус стратегии Основной риск Результат Эпоха Блуме Электрификация и IPO Недовольство инвесторов, двойная нагрузка Рост капитализации, но снижение прибыли Эпоха Ляйтерса Возврат к инженерным корням, оптимизация Сокращение расходов, кадровые перестановки Повышение эффективности ожидается в 2026–2027 гг.

Советы шаг за шагом: как Porsche может выйти из кризиса

Развивать гибридные технологии. Модели, сочетающие бензиновый двигатель и электромотор, способны удержать клиентов, не готовых полностью перейти на EV. Инвестировать в зарядную инфраструктуру. Без сети быстрых станций электромобили Taycan и будущие модели рискуют остаться нишевыми. Использовать спортивное наследие. Участие в гонках и выпуск лимитированных серий укрепляют бренд-имидж и стимулируют продажи. Расширить онлайн-сервисы. Подписки на обновления, цифровые функции и страховые продукты помогут увеличить маржинальность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на электрокары.

Последствие: потеря части аудитории, особенно в Европе и США.

Альтернатива: постепенный переход с упором на гибридные решения и совершенствование бензиновых моторов.

Ошибка: сокращение НИОКР ради экономии.

Последствие: технологическое отставание от Tesla и китайских брендов.

Альтернатива: точечные инвестиции в новые платформы и систему охлаждения аккумуляторов.

Ошибка: игнорирование азиатского рынка.

Последствие: снижение мировых продаж.

Альтернатива: локальное производство и партнёрства с китайскими поставщиками электроники.

А что если…

А что если Porsche решит сосредоточиться не на массовых электромобилях, а на сверхпремиальных моделях, где клиенты готовы платить за уникальность и качество? Такой сценарий возможен: в этом случае бренд сохранит маржу, но утратит часть рыночной доли. От того, как Ляйтерс определит приоритеты, будет зависеть будущее всей компании.

Плюсы и минусы назначения

Плюсы Минусы Знание компании изнутри Наследует кризис с падением прибыли Опыт работы в Ferrari и McLaren Сложности с глобальной электрификацией Поддержка семей Porsche и Piëch Необходимость сокращений и реформ Репутация инженера-практика Снижение доверия инвесторов к группе VW

FAQ

— Почему Ляйтерса считают "идеальным кандидатом"?

Он прошёл путь от инженера до руководителя, понимает производственные процессы и умеет работать с премиальными брендами.

— Какое будущее ждёт электромобили Porsche?

Бренд не отказывается от электричества, но смещает акцент на гибридные технологии и долгосрочную адаптацию.

— Повлияет ли кризис Volkswagen на Porsche?

Да, но компания автономна в принятии решений и может быстрее перестроить стратегию.

Мифы и правда

Миф: Ляйтерс займётся только реструктуризацией.

Правда: его главная цель — сохранить дух Porsche, адаптируя бренд к новой эпохе.

Миф: компания откажется от бензиновых моделей.

Правда: пока они останутся в линейке, особенно в спортивных версиях.

Миф: кризис VW погубит Porsche.

Правда: финансовая независимость и сильный бренд-капитал позволяют держаться уверенно.

Интересные факты

Cayenne, проектом которого руководил Ляйтерс, стал самой продаваемой моделью Porsche в истории. Ferrari 296 GTB, созданная при его участии, признана одним из лучших гибридных спорткаров десятилетия. Ляйтерс увлекается автоспортом и лично участвует в трек-днях на Nordschleife.

Исторический контекст