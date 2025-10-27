Конец эпохи ревущих моторов: Porsche убивает свой самый популярный кроссовер
Популярные кроссоверы становятся зеркалом автомобильных тенденций: именно они первыми показывают, куда движется индустрия. Решение Porsche завершить выпуск бензинового Macan стало очередным шагом в сторону гибридизации — не резким отказом от топлива, а плавным переходом в новую эру.
Почему Porsche сворачивает производство бензинового Macan
Руководитель бренда Йохен Брекнер сообщил, что сборка нынешнего поколения Macan завершится примерно в середине 2026 года. При этом продажи на некоторых рынках продлятся до 2027-го, пока не иссякнут складские запасы. Такое решение логично: модель остаётся хитом компании — за девять месяцев этого года реализовано около 65 тысяч экземпляров по всему миру.
На китайском рынке бензиновый Macan 2025 стоит от 578 до 858 тысяч юаней, и спрос на него пока стабилен. Но даже лидерам приходится меняться — экологические стандарты ужесточаются, а клиенты всё чаще смотрят в сторону экономичных решений.
"Macan остаётся сердцем линейки Porsche, но развитие требует новых технологий", — отметил исполнительный директор Йохен Брекнер.
Что придёт на смену
Porsche не собирается отказываться от Macan как модели. Следующее поколение кроссовера будет предлагаться в двух вариантах: с бензиновым двигателем и в виде подключаемого гибрида (PHEV). Новая платформа — родственная Audi Q5, что позволит улучшить комфорт и снизить расход топлива.
Одновременно на рынке останется полностью электрический Macan EV, представленный в 2024 году. Обе версии будут продаваться параллельно, чтобы каждый клиент выбрал подходящий вариант — от классики до "зеленых" технологий. Это пример того, как автопроизводитель ищет баланс между традицией и будущим.
Как изменится рынок кроссоверов
В последние годы спрос на компактные премиальные SUV с гибридными установками растёт. Конкуренты Porsche уже сделали шаг вперёд: BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60 давно предлагают гибридные и электрические версии. Сравнение показывает, что Macan был одним из последних крупных игроков, кто удерживал чисто бензиновую линейку.
Теперь же Porsche догоняет тренд, при этом обещает сохранить привычную динамику и управляемость. Водители, привыкшие к фирменному звучанию мотора и реакции на газ, не почувствуют "потери характера" — инженеры работают над тем, чтобы гибрид вёл себя по-спортивному.
Как выбрать между бензиновым и гибридным Macan
Выбор зависит от приоритетов. Бензиновая версия остаётся оптимальной для тех, кто ценит эмоциональное вождение, а гибрид — для тех, кто хочет экономить топливо и получать льготы в мегаполисах.
-
Если вы живёте в городе, гибрид позволит передвигаться на электротяге без выхлопа.
-
Для дальних поездок лучше подойдёт бензиновая версия — не нужно искать зарядные станции.
-
А если вы часто ездите в командировки, стоит рассмотреть Macan EV: инфраструктура зарядок в Европе и Китае стремительно растёт.
Так Porsche фактически создаёт "три линии" под одним именем, закрывая сразу все сценарии эксплуатации.
А что если бензиновые версии исчезнут совсем?
Пока этого не произойдёт. В долгосрочной стратегии компании до 2030 года указано, что традиционные ДВС останутся в линейке, но будут использоваться в паре с гибридными системами. Это значит, что Porsche выбрала путь эволюции, а не революции.
Однако ужесточение экологических норм в ЕС и Китае может ускорить процесс. Тогда бензиновые версии уйдут в нишу коллекционных или трековых автомобилей — как сегодня классические 911.
Заблуждения о переходе на гибриды
Многие считают, что гибриды слишком сложны в обслуживании. На практике сервис для таких машин давно стандартизирован. Батареи рассчитаны на срок более десяти лет, а системы рекуперации торможения экономят ресурс колодок и дисков.
Другой миф — будто гибрид не может быть "настоящим Porsche". В действительности электродвигатель мгновенно добавляет тягу, и ускорение становится ещё острее. В испытаниях прототипов Macan Hybrid разгон до сотни укладывался в пять секунд — результат, достойный спорткара.
Интересные факты о Macan
• Название Macan происходит от индонезийского слова "тигр" — символа скорости и силы.
• С 2014 года продано свыше 800 тысяч автомобилей этой серии.
• Первым рынком для Macan стал Китай, где модель сразу стала бестселлером.
Советы владельцам: как подготовиться к смене поколения
-
Если вы планируете покупку бензинового Macan — сделайте это до конца 2026 года, позже выбор комплектаций сузится.
-
При заказе обратите внимание на остаточную стоимость: гибридные модели дольше сохраняют цену на вторичном рынке.
-
Перед переходом на гибрид ознакомьтесь с инфраструктурой зарядок в вашем регионе — это поможет избежать неудобств.
Исторический контекст
Macan появился как "младший брат" Cayenne, чтобы привлечь молодую аудиторию. В 2014 году он стал первой моделью Porsche, ориентированной на массовый сегмент премиальных SUV. Тогда компания рискнула — и выиграла: спрос превзошёл прогнозы, а кроссовер стал точкой входа в бренд для новых клиентов.
