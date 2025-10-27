Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porsche Macan
Porsche Macan
© commons.wikimedia.org by Yahya S. is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:45

Конец эпохи ревущих моторов: Porsche убивает свой самый популярный кроссовер

Porsche завершит выпуск бензинового Macan к середине 2026 года

Популярные кроссоверы становятся зеркалом автомобильных тенденций: именно они первыми показывают, куда движется индустрия. Решение Porsche завершить выпуск бензинового Macan стало очередным шагом в сторону гибридизации — не резким отказом от топлива, а плавным переходом в новую эру.

Почему Porsche сворачивает производство бензинового Macan

Руководитель бренда Йохен Брекнер сообщил, что сборка нынешнего поколения Macan завершится примерно в середине 2026 года. При этом продажи на некоторых рынках продлятся до 2027-го, пока не иссякнут складские запасы. Такое решение логично: модель остаётся хитом компании — за девять месяцев этого года реализовано около 65 тысяч экземпляров по всему миру.

На китайском рынке бензиновый Macan 2025 стоит от 578 до 858 тысяч юаней, и спрос на него пока стабилен. Но даже лидерам приходится меняться — экологические стандарты ужесточаются, а клиенты всё чаще смотрят в сторону экономичных решений.

"Macan остаётся сердцем линейки Porsche, но развитие требует новых технологий", — отметил исполнительный директор Йохен Брекнер.

Что придёт на смену

Porsche не собирается отказываться от Macan как модели. Следующее поколение кроссовера будет предлагаться в двух вариантах: с бензиновым двигателем и в виде подключаемого гибрида (PHEV). Новая платформа — родственная Audi Q5, что позволит улучшить комфорт и снизить расход топлива.

Одновременно на рынке останется полностью электрический Macan EV, представленный в 2024 году. Обе версии будут продаваться параллельно, чтобы каждый клиент выбрал подходящий вариант — от классики до "зеленых" технологий. Это пример того, как автопроизводитель ищет баланс между традицией и будущим.

Как изменится рынок кроссоверов

В последние годы спрос на компактные премиальные SUV с гибридными установками растёт. Конкуренты Porsche уже сделали шаг вперёд: BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60 давно предлагают гибридные и электрические версии. Сравнение показывает, что Macan был одним из последних крупных игроков, кто удерживал чисто бензиновую линейку.

Теперь же Porsche догоняет тренд, при этом обещает сохранить привычную динамику и управляемость. Водители, привыкшие к фирменному звучанию мотора и реакции на газ, не почувствуют "потери характера" — инженеры работают над тем, чтобы гибрид вёл себя по-спортивному.

Как выбрать между бензиновым и гибридным Macan

Выбор зависит от приоритетов. Бензиновая версия остаётся оптимальной для тех, кто ценит эмоциональное вождение, а гибрид — для тех, кто хочет экономить топливо и получать льготы в мегаполисах.

  1. Если вы живёте в городе, гибрид позволит передвигаться на электротяге без выхлопа.

  2. Для дальних поездок лучше подойдёт бензиновая версия — не нужно искать зарядные станции.

  3. А если вы часто ездите в командировки, стоит рассмотреть Macan EV: инфраструктура зарядок в Европе и Китае стремительно растёт.

Так Porsche фактически создаёт "три линии" под одним именем, закрывая сразу все сценарии эксплуатации.

А что если бензиновые версии исчезнут совсем?

Пока этого не произойдёт. В долгосрочной стратегии компании до 2030 года указано, что традиционные ДВС останутся в линейке, но будут использоваться в паре с гибридными системами. Это значит, что Porsche выбрала путь эволюции, а не революции.

Однако ужесточение экологических норм в ЕС и Китае может ускорить процесс. Тогда бензиновые версии уйдут в нишу коллекционных или трековых автомобилей — как сегодня классические 911.

Заблуждения о переходе на гибриды

Многие считают, что гибриды слишком сложны в обслуживании. На практике сервис для таких машин давно стандартизирован. Батареи рассчитаны на срок более десяти лет, а системы рекуперации торможения экономят ресурс колодок и дисков.

Другой миф — будто гибрид не может быть "настоящим Porsche". В действительности электродвигатель мгновенно добавляет тягу, и ускорение становится ещё острее. В испытаниях прототипов Macan Hybrid разгон до сотни укладывался в пять секунд — результат, достойный спорткара.

Интересные факты о Macan

• Название Macan происходит от индонезийского слова "тигр" — символа скорости и силы.
• С 2014 года продано свыше 800 тысяч автомобилей этой серии.
• Первым рынком для Macan стал Китай, где модель сразу стала бестселлером.

Советы владельцам: как подготовиться к смене поколения

  1. Если вы планируете покупку бензинового Macan — сделайте это до конца 2026 года, позже выбор комплектаций сузится.

  2. При заказе обратите внимание на остаточную стоимость: гибридные модели дольше сохраняют цену на вторичном рынке.

  3. Перед переходом на гибрид ознакомьтесь с инфраструктурой зарядок в вашем регионе — это поможет избежать неудобств.

Исторический контекст

Macan появился как "младший брат" Cayenne, чтобы привлечь молодую аудиторию. В 2014 году он стал первой моделью Porsche, ориентированной на массовый сегмент премиальных SUV. Тогда компания рискнула — и выиграла: спрос превзошёл прогнозы, а кроссовер стал точкой входа в бренд для новых клиентов.

