Porsche Macan GTS Electric разгоняется до 60 миль за 3,6 секунды — электрокроссовер с характером GT3

Porsche продолжает экспериментировать с электрическим будущим, несмотря на осторожность рынка и пересмотр стратегии. Новый Macan GTS Electric показывает, что бренд не отказывается от идеи спортивного электрокроссовера, даже если аудитория остаётся узкой. Модель сочетает традиционную философию GTS с полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщает Motor1.

Электрический GTS: мощность и технологии

Macan GTS Electric 2026 года построен на базе версии Turbo, но с программно ограниченной мощностью. В его распоряжении два синхронных электромотора с постоянными магнитами и аккумулятор ёмкостью 95 кВт·ч. Суммарная отдача — 509 лошадиных сил и 704 фунт-фута крутящего момента, разгон до 60 миль в час занимает 3,6 секунды.

В отличие от Turbo, GTS получает доработанную систему охлаждения батареи и моторов, рассчитанную на длительные интенсивные сессии. Подвеска включает адаптивные амортизаторы, двухкамерную пневмосистему и активные стабилизаторы. Опционально доступно заднее подруливание и 22-дюймовые шины Pirelli PZero Corsa, тогда как стандартом идут 21-дюймовые Michelin Pilot Sport EV.

Интерьер подчёркивает спортивный характер: кожа и алькантара, 10,9-дюймовый центральный экран, 12,6-дюймовая цифровая приборная панель, обновлённые функции помощи при парковке и виртуальная "прозрачная" камера капота.

Управляемость — главный аргумент

Главная сила Macan GTS Electric — шасси. Несмотря на массу в 5 375 фунтов, автомобиль демонстрирует точность и баланс, которые обычно ассоциируются со спортивными купе. Рулевое управление быстрое и информативное, кузов контролируется почти без кренов, а распределение тяги позволяет рано открывать газ на выходе из поворота.

"Macan GTS обладает точностью и обратной связью уровня 911 GT3", — отмечает автор обзора Крис Росалес.

В горах на Angeles Crest Highway кроссовер показал почти безграничное сцепление и стабильность даже на неровном покрытии. Однако городская езда на шинах Pirelli оказалась жёсткой: шум и вибрации ощутимы. Версия на Michelin заметно комфортнее.

Силовая установка, по мнению автора, эффективна, но лишена эмоциональности. Электромоторы работают линейно, рекуперация ощутима, а искусственный звук напоминает футуристический "Jetson"-эффект, который может показаться навязчивым.

Узкая аудитория и высокая цена

Porsche открыто признаёт, что часть клиентов скептически относится к электромобилям. Тем не менее компания делает ставку на нишевые продукты, полагая, что для каждого сегмента найдётся свой покупатель. Macan GTS Electric ориентирован на тех, кто хочет спортивную управляемость Porsche в формате электрического премиального кроссовера.

Цена делает модель малодоступной, но бренд не стремится к массовости. Это автомобиль для конкретной аудитории, ценящей динамику и технологии выше рационального расчёта.