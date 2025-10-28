Конец бензиновой легенды: почему Porsche убивает самый прибыльный кроссовер раньше срока

С момента появления Porsche Macan стал не просто очередным кроссовером, а настоящим инструментом выживания для бренда. Пока спортивные модели вроде 911 создавали имидж, именно компактный SUV приносил реальные продажи и прибыль. Однако даже самые успешные истории когда-нибудь заканчиваются: Porsche официально подтверждает, что выпуск Macan первого поколения завершится к середине 2026 года, а в некоторых странах — максимум к 2027-му, пока не распродадут складские запасы.

Почему Macan уходит раньше срока

Macan оказался заложником перемен — не рыночных, а законодательных. С лета 2024 года в Европе вступают в силу новые требования по кибербезопасности, касающиеся всех автомобилей с электронными системами. Для модели, построенной на платформе 2014 года, внедрить эти изменения оказалось технически невозможно. Обновлять устаревшую архитектуру Porsche посчитала нецелесообразным: затраты не окупились бы даже при условии высокого спроса.

По словам финансового директора Йохена Брекнера, компания тщательно анализировала варианты, но пришла к выводу, что модернизация Macan не имеет смысла. Вместо этого акцент сделан на новой электрической версии кроссовера и на электрификации модельного ряда в целом.

Роль Macan в истории Porsche

Macan никогда не претендовал на статус культового спорткара, но именно он помог Porsche выйти за пределы нишевого рынка. С 2014 по 2025 год продано более 800 тысяч экземпляров. В 2023-м модель заняла второе место по продажам после Cayenne, при этом разрыв между ними был минимальным. Благодаря ему марка смогла финансировать разработку электромобилей и поддерживать имидж инновационного бренда.

По сути, Macan стал для Porsche тем же, чем когда-то была серия 3 для BMW — "золотой серединой" между драйвом и практичностью. Компактный кроссовер покупали и те, кто мечтал о 911, и те, кто просто хотел надёжный автомобиль премиум-класса с характером.

Сравнение поколений Macan

Параметр Macan I (2014-2026) Macan EV (2024-) Тип двигателя Бензиновый (V6, турбо) Полностью электрический Платформа MLB от Audi Q5 PPE (совместная с Audi) Привод Полный Полный (с двумя моторами) Разгон 0-100 км/ч 4,5-6,2 с около 4,0 с Запас хода ~700 км (по топливу) ~500 км (WLTP) Основной рынок Европа, Китай, США Европа, США

Как выбрать Macan на вторичном рынке

Пока производство не остановлено, интерес к бензиновым Macan растёт. Эксперты советуют:

проверить историю обслуживания: оригинальные детали и регулярные ТО — признак хорошего состояния. обратить внимание на турбонаддув — он уязвим при агрессивной езде. при покупке дизельной версии уточнить, участвовал ли автомобиль в сервисных кампаниях после "дизельгейта". для городских условий оптимальна версия Macan S: баланс между мощностью и экономичностью.

Учитывая предстоящий уход модели, спрос на "живые" экземпляры может только расти, особенно на модификации GTS и Turbo.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка старого Macan без проверки электроники.

Последствие: дорогостоящий ремонт блока управления.

Альтернатива: диагностика у сертифицированного дилера Porsche.

Ошибка: игнорировать историю сервисных обновлений.

Последствие: потеря гарантии и возможные сбои систем стабилизации.

Альтернатива: запрос официальной выписки у Porsche Service.

Ошибка: экономить на оригинальном масле.

Последствие: перегрев турбины.

Альтернатива: использование одобренных смазочных материалов Mobil 1 Porsche A40.

А что если выбрать электроверсию?

Электрический Macan уже вышел на рынок, и именно он должен стать символом новой эры марки. Внешне он напоминает классический кроссовер, но в основе — совершенно иная философия. Вместо ревущего двигателя — мгновенный отклик, вместо бензобака — быстрая зарядка на 800-вольтовой архитектуре.

Главная трудность — цена и инфраструктура. Но Porsche делает ставку на владельцев частных домов и развитых сетей зарядных станций, а также предлагает фирменные зарядные устройства Porsche Mobile Charger и доступ к сети Ionity.

FAQ

— Что лучше: Macan бензиновый или электрический?

Если важен драйв и классическое ощущение Porsche — бензиновый. Если цените тишину и экологию — Macan EV.

— Когда прекратят производство обычного Macan?

Середина 2026 года, в некоторых странах — до конца 2027-го.

— Можно ли будет обслуживать старые Macan после снятия с производства?

Да, Porsche обещает поддержку запчастями и сервисом не менее 10 лет.

Мифы и правда о Macan

Миф: электрический Macan заменит бензиновый полностью.

Правда: по позиционированию он ближе к новой линейке электровнедорожников и не является прямым наследником.

Миф: Macan снимают из-за низких продаж.

Правда: напротив, спрос остаётся высоким, но мешают новые правила ЕС.

Миф: Porsche полностью отказывается от ДВС.

Правда: в линейке сохранятся бензиновые Boxster и Cayman — бренд не хочет терять "звук" и характер.

3 интересных факта

Macan переводится с индонезийского как "тигр" — символ скорости и ловкости. Производство модели налажено на заводе в Лейпциге, где также собирают Panamera. В 2023 году Macan стал самым популярным Porsche в Китае, несмотря на рост пошлин.

Исторический контекст

Porsche начала путь к SUV ещё в 2002 году с Cayenne, который вызвал бурю эмоций у фанатов. Однако успех модели доказал: кроссоверы могут быть спортивными. Через десять лет появился Macan — более компактный, ориентированный на город, но с тем же ДНК. Он стал логическим продолжением курса на расширение аудитории.

Сегодня история повторяется: Porsche делает ставку на электрокары, как когда-то на кроссоверы. И, судя по всему, снова не ошибается.