Конец бензиновой легенды: почему Porsche убивает самый прибыльный кроссовер раньше срока
С момента появления Porsche Macan стал не просто очередным кроссовером, а настоящим инструментом выживания для бренда. Пока спортивные модели вроде 911 создавали имидж, именно компактный SUV приносил реальные продажи и прибыль. Однако даже самые успешные истории когда-нибудь заканчиваются: Porsche официально подтверждает, что выпуск Macan первого поколения завершится к середине 2026 года, а в некоторых странах — максимум к 2027-му, пока не распродадут складские запасы.
Почему Macan уходит раньше срока
Macan оказался заложником перемен — не рыночных, а законодательных. С лета 2024 года в Европе вступают в силу новые требования по кибербезопасности, касающиеся всех автомобилей с электронными системами. Для модели, построенной на платформе 2014 года, внедрить эти изменения оказалось технически невозможно. Обновлять устаревшую архитектуру Porsche посчитала нецелесообразным: затраты не окупились бы даже при условии высокого спроса.
По словам финансового директора Йохена Брекнера, компания тщательно анализировала варианты, но пришла к выводу, что модернизация Macan не имеет смысла. Вместо этого акцент сделан на новой электрической версии кроссовера и на электрификации модельного ряда в целом.
Роль Macan в истории Porsche
Macan никогда не претендовал на статус культового спорткара, но именно он помог Porsche выйти за пределы нишевого рынка. С 2014 по 2025 год продано более 800 тысяч экземпляров. В 2023-м модель заняла второе место по продажам после Cayenne, при этом разрыв между ними был минимальным. Благодаря ему марка смогла финансировать разработку электромобилей и поддерживать имидж инновационного бренда.
По сути, Macan стал для Porsche тем же, чем когда-то была серия 3 для BMW — "золотой серединой" между драйвом и практичностью. Компактный кроссовер покупали и те, кто мечтал о 911, и те, кто просто хотел надёжный автомобиль премиум-класса с характером.
Сравнение поколений Macan
|Параметр
|Macan I (2014-2026)
|Macan EV (2024-)
|Тип двигателя
|Бензиновый (V6, турбо)
|Полностью электрический
|Платформа
|MLB от Audi Q5
|PPE (совместная с Audi)
|Привод
|Полный
|Полный (с двумя моторами)
|Разгон 0-100 км/ч
|4,5-6,2 с
|около 4,0 с
|Запас хода
|~700 км (по топливу)
|~500 км (WLTP)
|Основной рынок
|Европа, Китай, США
|Европа, США
Как выбрать Macan на вторичном рынке
Пока производство не остановлено, интерес к бензиновым Macan растёт. Эксперты советуют:
-
проверить историю обслуживания: оригинальные детали и регулярные ТО — признак хорошего состояния.
-
обратить внимание на турбонаддув — он уязвим при агрессивной езде.
-
при покупке дизельной версии уточнить, участвовал ли автомобиль в сервисных кампаниях после "дизельгейта".
-
для городских условий оптимальна версия Macan S: баланс между мощностью и экономичностью.
Учитывая предстоящий уход модели, спрос на "живые" экземпляры может только расти, особенно на модификации GTS и Turbo.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка старого Macan без проверки электроники.
Последствие: дорогостоящий ремонт блока управления.
Альтернатива: диагностика у сертифицированного дилера Porsche.
-
Ошибка: игнорировать историю сервисных обновлений.
Последствие: потеря гарантии и возможные сбои систем стабилизации.
Альтернатива: запрос официальной выписки у Porsche Service.
-
Ошибка: экономить на оригинальном масле.
Последствие: перегрев турбины.
Альтернатива: использование одобренных смазочных материалов Mobil 1 Porsche A40.
А что если выбрать электроверсию?
Электрический Macan уже вышел на рынок, и именно он должен стать символом новой эры марки. Внешне он напоминает классический кроссовер, но в основе — совершенно иная философия. Вместо ревущего двигателя — мгновенный отклик, вместо бензобака — быстрая зарядка на 800-вольтовой архитектуре.
Главная трудность — цена и инфраструктура. Но Porsche делает ставку на владельцев частных домов и развитых сетей зарядных станций, а также предлагает фирменные зарядные устройства Porsche Mobile Charger и доступ к сети Ionity.
FAQ
— Что лучше: Macan бензиновый или электрический?
Если важен драйв и классическое ощущение Porsche — бензиновый. Если цените тишину и экологию — Macan EV.
— Когда прекратят производство обычного Macan?
Середина 2026 года, в некоторых странах — до конца 2027-го.
— Можно ли будет обслуживать старые Macan после снятия с производства?
Да, Porsche обещает поддержку запчастями и сервисом не менее 10 лет.
Мифы и правда о Macan
-
Миф: электрический Macan заменит бензиновый полностью.
Правда: по позиционированию он ближе к новой линейке электровнедорожников и не является прямым наследником.
-
Миф: Macan снимают из-за низких продаж.
Правда: напротив, спрос остаётся высоким, но мешают новые правила ЕС.
-
Миф: Porsche полностью отказывается от ДВС.
Правда: в линейке сохранятся бензиновые Boxster и Cayman — бренд не хочет терять "звук" и характер.
3 интересных факта
-
Macan переводится с индонезийского как "тигр" — символ скорости и ловкости.
-
Производство модели налажено на заводе в Лейпциге, где также собирают Panamera.
-
В 2023 году Macan стал самым популярным Porsche в Китае, несмотря на рост пошлин.
Исторический контекст
Porsche начала путь к SUV ещё в 2002 году с Cayenne, который вызвал бурю эмоций у фанатов. Однако успех модели доказал: кроссоверы могут быть спортивными. Через десять лет появился Macan — более компактный, ориентированный на город, но с тем же ДНК. Он стал логическим продолжением курса на расширение аудитории.
Сегодня история повторяется: Porsche делает ставку на электрокары, как когда-то на кроссоверы. И, судя по всему, снова не ошибается.
