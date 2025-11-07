Не покупайте эти версии Porsche Cayenne: 3 главные причины, которые вас удивят

Porsche Cayenne второго поколения — это действительно универсальный кроссовер, который великолепно справляется с любыми задачами. Он одинаково хорош как для городских поездок, так и для дальних путешествий с семьей или активных поездок по грунтовкам. Модели с различными вариантами двигателей, включая атмосферные и турбированные, обеспечивают динамику, достойную спорткара.

В России этот автомобиль пользуется большой популярностью, и на вторичном рынке можно найти множество предложений, включая как бюджетные, так и более дорогие варианты. Разберемся, какие версии Porsche Cayenne второго поколения стоит рассматривать, а от каких лучше воздержаться.

Особенности конструкции Porsche Cayenne второго поколения

Porsche Cayenne второго поколения был представлен в 2010 году. Модели сохранили платформу предыдущего поколения, но инженеры значительно доработали её, чтобы улучшить комфорт на асфальте. Для бензиновых версий был изменён полный привод: передняя ось теперь подключается с помощью многодисковой муфты, а у дизельных и гибридных версий появился межосевой дифференциал Torsen. В моторной линейке Cayenne можно было найти как атмосферные, так и турбированные двигатели. К ним добавлялись дизельные и гибридные версии, а позже появился ещё один дизельный мотор объёмом 4,2 литра.

В 2014 году был проведён рестайлинг, в ходе которого изменился как внешний вид автомобиля, так и его салон. В салоне появились более удобные сиденья и новый руль, а также улучшились технические характеристики. Моторы были модернизированы, а Cayenne S, например, получил новый турбированный V6 объёмом 3,6 литра. Модели, выпущенные после рестайлинга, оставались в продаже до 2018 года.

Стоимость подержанных Porsche Cayenne

На вторичном рынке в России представлены почти 1000 экземпляров Porsche Cayenne второго поколения. Около трети из них — это дорестайлинговые модели с атмосферными двигателями V6 (300 л. с.) или V8 (420 л. с.). Цены на такие автомобили варьируются от 1 400 000 до 5 000 000 рублей, в зависимости от пробега и состояния. В среднем, у таких автомобилей пробег составляет больше 150 тысяч километров, но при одинаковом пробеге можно встретить значительные различия в ценах.

Кроме того, второе место по популярности занимают модификации с дизельными двигателями. Такие машины стоят от 1 700 000 до 5 000 000 рублей и выше, но многие из них имеют пробег более 200 000 километров. Турбированные версии встречаются реже, особенно дизельные V8 или гибридные модели.

Рестайлинговые модели Cayenne, как правило, имеют более высокие цены. Базовые дизельные автомобили в хорошем состоянии стоят от 2 800 000 до 8 000 000 рублей. В то же время на рынке встречаются и редкие варианты с бензиновыми турбомоторами V6, например, версии Cayenne S и GTS. Такие автомобили в среднем можно купить за 3,8-4 миллиона рублей.

Примерные цены на подержанные Porsche Cayenne второго поколения

Год выпуска V6 3.6 V6 3.0T V6 3.0H V8 4.8 V6 3.0D V8 4.1D 2010 2 050 000 - 2 000 000 2 200 000 2 500 000 - 2011 2 514 000 - 2 095 000 2 309 000 2 665 000 - 2012 2 500 000 - 2 200 000 2 700 000 2 800 000 - 2013 2 722 500 - 1 900 000 3 000 000 2 999 500 3 795 000 2014 3 100 000 - - 3 450 000 3 150 000 3 700 000 2015 3 700 000 3 870 000 4 300 000 4 750 000 4 000 000 5 050 000 2016 3 950 000 4 300 000 5 500 000 5 749 500 4 495 000 5 850 000 2017 4 450 000 5 925 000 - - 4 750 000 5 100 000 2018 3 900 000 - - - 5 250 000 -

Основные слабые места Porsche Cayenne второго поколения

Кузов и салон

Cayenne второго поколения отличается высоким качеством сборки и отделки. Передние крылья, капот и дверь багажника выполнены из алюминия, что делает их более подверженными повреждениям при авариях. В случае появления коррозии на таких элементах кузова следует насторожиться — это может быть сигналом о прошлых авариях или некачественном ремонте. Ржавчина на стальных элементах кузова встречается гораздо реже.

Интерьер выполнен в традиционном стиле Porsche с применением кожи, пластика и декоративных вставок. В целом, отделка хорошо выдерживает время, однако с пробегом 150 000-200 000 километров можно встретить износ кнопок и царапины на глянцевых поверхностях.

Двигатели

Базовый атмосферный V6 объёмом 3,6 литра отличается надежностью и долговечностью. Его ресурс часто превышает 300 000 километров, но при длительной эксплуатации могут возникнуть проблемы с утечками масла, а также износ катушек зажигания и термостата. У турбированных моделей и более мощных двигателей V8 с пробегом около 150 000 километров могут появляться задиры в цилиндрах.

Рестайлинговые версии с твинтурбо V6 ещё менее надёжны, с проблемами, возникающими уже на пробеге 80 000-120 000 километров. Моторы могут страдать от вытянутой цепи ГРМ и повышенного расхода масла после 200 000 километров.

Трансмиссия и ходовая часть

Cayenne второго поколения оснащён проверенной 8-ступенчатой коробкой передач ZF, которая в целом надёжна и не требует серьёзных вмешательств до 250 000 километров. Все версии имеют полный привод, и для бензиновых моделей используется многодисковая муфта, которая, несмотря на свою надёжность, может изнашиваться при агрессивной езде. Дизельные версии оснащены дифференциалом Torsen, который служит до 300 000 километров при должном уходе.

В качестве подвески на многих моделях используется пневматическая система, которая при правильном обслуживании служит долго. Однако после 150 000 километров могут появиться проблемы с клапанами и стойками.

Советы по выбору Porsche Cayenne

Если важен комфорт и долговечность, выбирайте дизельную версию V6 или V8 — эти моторы менее подвержены поломкам и могут служить долго. Если же вам важна высокая динамика, рассмотрите вариант с турбированным мотором, но учтите возможные проблемы с турбинами и цепью ГРМ. При выборе обязательно обращайте внимание на пробег и состояние кузова — повреждения могут скрывать серьёзные проблемы.

Плюсы и минусы Porsche Cayenne второго поколения

Плюсы:

Отличная динамика и комфорт на дороге.

Высокий уровень качества сборки и отделки.

Большой выбор двигателей на вторичном рынке.

Минусы:

Высокие цены на подержанные автомобили.

Возможные проблемы с моторами на более высоких пробегах.

Стоимость обслуживания и запчастей.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать лучший Porsche Cayenne?

Лучше всего ориентироваться на дизельные версии или более новые рестайлинговые модели, которые имеют менее проблемные моторы и меньший пробег.

Сколько стоит подержанный Porsche Cayenne?

Цены варьируются в зависимости от состояния, пробега и года выпуска, но минимальная цена на вторичном рынке составляет около 1,4 миллиона рублей.

Что делать, если у подержанного Cayenne есть признаки аварии?

Лучше избегать покупки таких автомобилей, так как скрытые повреждения могут привести к дорогостоящим ремонтам.

Мифы и правда о Porsche Cayenne

Миф: Все Cayenne второго поколения имеют серьёзные проблемы с двигателями.

Правда: Проблемы с моторами существуют только у определённых версий, таких как твинтурбо V6 и старые атмосферные V8.

Миф: Porsche Cayenne слишком дорог в обслуживании.

Правда: Обслуживание Porsche требует затрат, но при правильном уходе автомобиль может служить долго и без серьёзных поломок.

Исторический контекст

Cayenne второго поколения был важной вехой для Porsche, так как кроссовер стал значительно комфортнее и технически совершеннее по сравнению с первым поколением. Модели второго поколения вышли на рынок в 2010 году и оставались актуальными до 2018 года.