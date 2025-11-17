Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Porsche Cayenne S
Porsche Cayenne S
© commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:56

Влюбился в Porsche Cayenne Electric ещё до премьеры — рассказываю, чем покорил новый электрокроссовер

Porsche Cayenne Electric дебютирует 19 ноября 2025 года — Porsche

Porsche Cayenne Electric — одна из самых ожидаемых новинок 2025-2026 года, которая уже до премьеры обещает стать новой вехой среди премиальных SUV. Немецкий бренд делает ставку на передовые технологии, практичность и динамику, не забывая о комфорте и узнаваемом стиле. Разбираем, что уже известно о флагмане электрической линейки Porsche.

Новый стандарт премиального электрокроссовера

Porsche Cayenne Electric дебютирует 19 ноября, и уже понятно, что модель займет место между Macan EV и классическим Cayenne с ДВС. По пропорциям новинка близка к фирменной стилистике Cayenne, но благодаря переработанной компоновке — с укороченным капотом и более массивной задней частью — в салоне стало просторнее, особенно для задних пассажиров. Багажное пространство увеличено: спереди появился 90-литровый отсек, а сзади — на 99 литров больше, чем у бензиновой версии.

"Cayenne призван установить новые стандарты среди премиальных SUV", — заявили представители Porsche.

Сравнение: Cayenne Electric и классический Cayenne

Параметр Cayenne Electric Cayenne с ДВС
Длина/ширина 5,1 м / 2,0 м 4,92 м / 1,98 м
Высота На 15 см ниже Выше
Колесная база Больше Меньше
Привод Электро, два мотора ДВС, полный/передний
Мощность 400-900 л. с. 340-680 л. с.
Объем багажника (задний) На 99 л больше -
Зарядка Беспроводная/кабельная Топливо

Дизайн: минимализм и технология

Уже снаружи Porsche Cayenne Electric выглядит по-новому: безрамные стекла, крупные колеса (от 20 до 23 дюймов), матовые или глянцевые элементы кузова. Новый дизайн оптики с интегрированными световыми элементами и активными жалюзи в решетке радиатора выделяет его среди конкурентов. Салон ориентирован на водителя и пассажиров: центральная Flow Display-панель объединяет сенсорные и "живые" кнопки, а каждая зона может быть персонализирована. Отдельный 14,5-дюймовый изогнутый экран выводит информацию о шасси, подвеске и камерах.

Как устроен салон и мультимедиа

  1. Центральная панель Flow Display с изогнутым OLED-экраном.

  2. 14,9-дюймовый экран для пассажира, который можно настроить индивидуально.

  3. Классические регуляторы температуры, громкости и вентиляции.

  4. Проекционный AR-дисплей до 87 дюймов — навигация на реальной дороге.

  5. Подогрев подлокотников и электропривод спинки для задних пассажиров.

  6. Магниевые и кожаные отделки, новые оттенки Lavender и Sage Grey.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ожидать только люксовых опций в базе → некоторые функции доступны только в топовых версиях → сравнивайте комплектации и пакеты.

  2. Оставлять зарядку на последний момент → длительное ожидание при 11 кВт беспроводной зарядке → используйте быструю станцию до 400 кВт для экспресс-заряда.

  3. Не учитывать габариты авто при выборе парковки → сложности в мегаполисе → уточняйте размеры до покупки.

Электроника и силовые установки

Флагман построен на платформе PPE (800 В), как и Macan EV, но отличается собственной архитектурой подвески и электроники.
• Активная подвеска Active Ride Control (регулирует каждое колесо отдельно).
• Пневмоподвеска и управление задними колесами.
• Векторизация момента — для бездорожья и трассы.

В базовых версиях ожидается мощность от 400 л. с., а Turbo выдаст до 900 л. с. — практически вдвое больше обычного Cayenne Turbo. Обещана двухмоторная схема и, возможно, версия с задним приводом.

А что если хочется заряжать "без проводов"?

Главная инновация — беспроводная зарядка: фирменная платформа от Porsche размером 117x78x6 см и массой 50 кг легко размещается в гараже.
• Автомобиль паркуется на платформе — зарядка стартует автоматически.
• Система "опускает" кузов для лучшей эффективности (до 90%).
• Безопасность: сенсоры движения и инородных предметов, зарядка прекращается при попадании под авто любых объектов.

Мощность беспроводной зарядки — 11 кВт (полная за ночь). Быстрая зарядка по кабелю: до 400 кВт (10-80% за 15 минут).

Плюсы и минусы Porsche Cayenne Electric

Плюсы Минусы
Передовые технологии и электроплатформа Высокая цена
Просторный салон, практичность Базовые версии менее оснащены
Беспроводная и сверхбыстрая зарядка Размеры больше, чем у ДВС-версии
Поддержка прицепа до 3,5 т Не везде есть инфраструктура для зарядки
Уникальный стиль и богатые комплектации Некоторые опции только для топовых версий

FAQ

Когда старт продаж Cayenne Electric?
Планируется в 2026 году, оба Cayenne — электрический и с ДВС — будут выпускаться параллельно.

Будет ли версия только с задним приводом?
Возможность рассматривается, но пока не подтверждена.

Сколько занимает быстрая зарядка?
На 400-киловаттной станции: 10-80% заряда — около 15 минут.

Будет ли купе-версия?
Да, компания анонсировала не только стандартный кузов, но и купе.

Может ли Cayenne Electric буксировать прицеп?
Да, до 3,5 тонн.

Мифы и правда

Миф: Электрический Cayenne полностью вытеснит версию с ДВС.
Правда: Обе версии останутся на рынке минимум до конца десятилетия.

Миф: Все функции управления будут только сенсорными.
Правда: Porsche сохранила ряд физических кнопок и регуляторов.

Миф: Электромобили не для бездорожья.
Правда: У Cayenne Electric — внедорожные режимы, пневмоподвеска и большой запас хода.

3 интересных факта

• Проекционный AR-дисплей у Cayenne Electric — один из крупнейших среди серийных авто (до 87 дюймов).
• Безрамные стекла в премиальном SUV Porsche — впервые для бренда.
• Функция беспроводной зарядки реализована на промышленном уровне только у Porsche.

Исторический контекст

  1. В 2000-х Cayenne стал первым SUV Porsche, вызвав скепсис, но быстро стал бестселлером.

  2. В 2010-х электрические технологии развивались в спорткарах Porsche Taycan.

  3. В 2026 году электрический Cayenne открывает новое направление — премиальные электрокроссоверы для большого семейства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Необходимо проверять аккумулятор перед холодами — Дмитрий Матвеев сегодня в 8:15
Зима близко, а машина не готова — нашёл простой шаг, который решает всё

Как подготовить автомобиль к холодному сезону так, чтобы он уверенно заводился в мороз, не подводил в пути и служил дольше? Подробно разбираем ключевые шаги и частые ошибки.

Читать полностью » Влажные опавшие листья увеличивают тормозной путь и риск аварий — владелец СТО сегодня в 7:44
Не думал, что листья на дороге так опасны — почти попал в аварию

Осенняя листва создает опасность на дорогах и повреждает автомобили. Владельцы СТО объясняют, на что обратить внимание в этот сезон.

Читать полностью » Срок службы зимних шин увеличили до шести лет по расчётам специалистов — автоэксперт сегодня в 7:25
Резина стареет быстрее, чем кажется: один взгляд на боковину меняет всё представление о безопасности

Как выбрать зимние шины в условиях меняющегося климата и растущих цен? Разбираем типы резины, ошибки при покупке и советы, которые помогут избежать лишних трат.

Читать полностью » Перегрузка генератора возникает из-за неисправного аккумулятора и дополнительных приборов — моторист сегодня в 6:39
Новая машина и генератор на пределе: что нельзя делать ни при каких условиях

Опытный моторист рассказал, как сохранить генератор в новом автомобиле, избежать перегрева и продлить срок его службы.

Читать полностью » Аккумуляторы теряют часть ёмкости во время морозов — автоэксперт Новиков сегодня в 6:13
Аккумулятор садится каждое утро — нашел простой приём, который спасает

Как заранее подготовить автомобиль к холодам, чтобы дорога зимой стала спокойнее и надёжнее? Разбираем ключевые шаги, советы и неожиданные нюансы, о которых знают не все.

Читать полностью » Повреждение подвески и двигателя ускоряет неправильная езда по неровным дорогам — автоэксперт сегодня в 5:58
Раньше заводил мотор и сразу ехал — теперь понимаю, почему машина быстро умирала

Какие привычки водителей сокращают срок службы машины и как избежать поломок с минимальными затратами.

Читать полностью » Неверное распознавание номеров зафиксировали на комплексах фиксации — юрист Илья Русяев сегодня в 5:15
Камеры путают номера, а водители становятся заложниками цифровой рулетки

Ошибочный штраф за нарушение ПДД может появиться внезапно, и важно знать, как распознать неточности в постановлении и защитить свои права, не тратя лишних средств.

Читать полностью » Сумма компенсации по ОСАГО часто занижается, независимая экспертиза позволяет получить полные выплаты — юрист сегодня в 4:57
Полис расторгнут, а вы даже не знали: что скрывают страховые и как защитить себя

Страховые компании иногда находят способы сократить выплаты по ОСАГО. Узнайте, какие уловки используют и как защитить свои права после ДТП.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Медбол сделал домашние тренировки эффективнее — фитнес-инструктор Эрин Курдила
Наука
Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон
Дом
Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке
Авто и мото
Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты
Дом
В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий
Питомцы
Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики
Культура и шоу-бизнес
Пол Маккартни присоединился к акции британских артистов против использования музыки в обучении ИИ — The Guardian
Туризм
Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet