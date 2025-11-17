Влюбился в Porsche Cayenne Electric ещё до премьеры — рассказываю, чем покорил новый электрокроссовер
Porsche Cayenne Electric — одна из самых ожидаемых новинок 2025-2026 года, которая уже до премьеры обещает стать новой вехой среди премиальных SUV. Немецкий бренд делает ставку на передовые технологии, практичность и динамику, не забывая о комфорте и узнаваемом стиле. Разбираем, что уже известно о флагмане электрической линейки Porsche.
Новый стандарт премиального электрокроссовера
Porsche Cayenne Electric дебютирует 19 ноября, и уже понятно, что модель займет место между Macan EV и классическим Cayenne с ДВС. По пропорциям новинка близка к фирменной стилистике Cayenne, но благодаря переработанной компоновке — с укороченным капотом и более массивной задней частью — в салоне стало просторнее, особенно для задних пассажиров. Багажное пространство увеличено: спереди появился 90-литровый отсек, а сзади — на 99 литров больше, чем у бензиновой версии.
"Cayenne призван установить новые стандарты среди премиальных SUV", — заявили представители Porsche.
Сравнение: Cayenne Electric и классический Cayenne
|Параметр
|Cayenne Electric
|Cayenne с ДВС
|Длина/ширина
|5,1 м / 2,0 м
|4,92 м / 1,98 м
|Высота
|На 15 см ниже
|Выше
|Колесная база
|Больше
|Меньше
|Привод
|Электро, два мотора
|ДВС, полный/передний
|Мощность
|400-900 л. с.
|340-680 л. с.
|Объем багажника (задний)
|На 99 л больше
|-
|Зарядка
|Беспроводная/кабельная
|Топливо
Дизайн: минимализм и технология
Уже снаружи Porsche Cayenne Electric выглядит по-новому: безрамные стекла, крупные колеса (от 20 до 23 дюймов), матовые или глянцевые элементы кузова. Новый дизайн оптики с интегрированными световыми элементами и активными жалюзи в решетке радиатора выделяет его среди конкурентов. Салон ориентирован на водителя и пассажиров: центральная Flow Display-панель объединяет сенсорные и "живые" кнопки, а каждая зона может быть персонализирована. Отдельный 14,5-дюймовый изогнутый экран выводит информацию о шасси, подвеске и камерах.
Как устроен салон и мультимедиа
-
Центральная панель Flow Display с изогнутым OLED-экраном.
-
14,9-дюймовый экран для пассажира, который можно настроить индивидуально.
-
Классические регуляторы температуры, громкости и вентиляции.
-
Проекционный AR-дисплей до 87 дюймов — навигация на реальной дороге.
-
Подогрев подлокотников и электропривод спинки для задних пассажиров.
-
Магниевые и кожаные отделки, новые оттенки Lavender и Sage Grey.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ожидать только люксовых опций в базе → некоторые функции доступны только в топовых версиях → сравнивайте комплектации и пакеты.
-
Оставлять зарядку на последний момент → длительное ожидание при 11 кВт беспроводной зарядке → используйте быструю станцию до 400 кВт для экспресс-заряда.
-
Не учитывать габариты авто при выборе парковки → сложности в мегаполисе → уточняйте размеры до покупки.
Электроника и силовые установки
Флагман построен на платформе PPE (800 В), как и Macan EV, но отличается собственной архитектурой подвески и электроники.
• Активная подвеска Active Ride Control (регулирует каждое колесо отдельно).
• Пневмоподвеска и управление задними колесами.
• Векторизация момента — для бездорожья и трассы.
В базовых версиях ожидается мощность от 400 л. с., а Turbo выдаст до 900 л. с. — практически вдвое больше обычного Cayenne Turbo. Обещана двухмоторная схема и, возможно, версия с задним приводом.
А что если хочется заряжать "без проводов"?
Главная инновация — беспроводная зарядка: фирменная платформа от Porsche размером 117x78x6 см и массой 50 кг легко размещается в гараже.
• Автомобиль паркуется на платформе — зарядка стартует автоматически.
• Система "опускает" кузов для лучшей эффективности (до 90%).
• Безопасность: сенсоры движения и инородных предметов, зарядка прекращается при попадании под авто любых объектов.
Мощность беспроводной зарядки — 11 кВт (полная за ночь). Быстрая зарядка по кабелю: до 400 кВт (10-80% за 15 минут).
Плюсы и минусы Porsche Cayenne Electric
|Плюсы
|Минусы
|Передовые технологии и электроплатформа
|Высокая цена
|Просторный салон, практичность
|Базовые версии менее оснащены
|Беспроводная и сверхбыстрая зарядка
|Размеры больше, чем у ДВС-версии
|Поддержка прицепа до 3,5 т
|Не везде есть инфраструктура для зарядки
|Уникальный стиль и богатые комплектации
|Некоторые опции только для топовых версий
FAQ
Когда старт продаж Cayenne Electric?
Планируется в 2026 году, оба Cayenne — электрический и с ДВС — будут выпускаться параллельно.
Будет ли версия только с задним приводом?
Возможность рассматривается, но пока не подтверждена.
Сколько занимает быстрая зарядка?
На 400-киловаттной станции: 10-80% заряда — около 15 минут.
Будет ли купе-версия?
Да, компания анонсировала не только стандартный кузов, но и купе.
Может ли Cayenne Electric буксировать прицеп?
Да, до 3,5 тонн.
Мифы и правда
Миф: Электрический Cayenne полностью вытеснит версию с ДВС.
Правда: Обе версии останутся на рынке минимум до конца десятилетия.
Миф: Все функции управления будут только сенсорными.
Правда: Porsche сохранила ряд физических кнопок и регуляторов.
Миф: Электромобили не для бездорожья.
Правда: У Cayenne Electric — внедорожные режимы, пневмоподвеска и большой запас хода.
3 интересных факта
• Проекционный AR-дисплей у Cayenne Electric — один из крупнейших среди серийных авто (до 87 дюймов).
• Безрамные стекла в премиальном SUV Porsche — впервые для бренда.
• Функция беспроводной зарядки реализована на промышленном уровне только у Porsche.
Исторический контекст
-
В 2000-х Cayenne стал первым SUV Porsche, вызвав скепсис, но быстро стал бестселлером.
-
В 2010-х электрические технологии развивались в спорткарах Porsche Taycan.
-
В 2026 году электрический Cayenne открывает новое направление — премиальные электрокроссоверы для большого семейства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru