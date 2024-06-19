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Терапевт Никулина: манная каша на завтрак может наносить вред поджелудочной железе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 1:00

Терапевт Никулина: манная каша на завтрак может наносить вред поджелудочной железе

Терапевт Ирина Никулина предупредила, что частое употребление манной каши на завтрак может наносить вред поджелудочной железе. Манная каша, съеденная на пустой желудок, увеличивает гликемическую нагрузку, что приводит к интенсивной работе железы по производству инсулина для нормализации уровня сахара в крови.

Это может привести к истощению и перенапряжению органа.

Диетолог Алексей Кабанов порекомендовал на завтрак овсяную или гречневую кашу длительного приготовления и предостерег от употребления мясных полуфабрикатов и продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как хлопья, выпечка и сладкие сырники.

Фото: flickr.com/lisatozzi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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