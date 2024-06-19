Терапевт Ирина Никулина предупредила, что частое употребление манной каши на завтрак может наносить вред поджелудочной железе. Манная каша, съеденная на пустой желудок, увеличивает гликемическую нагрузку, что приводит к интенсивной работе железы по производству инсулина для нормализации уровня сахара в крови.

Это может привести к истощению и перенапряжению органа.

Диетолог Алексей Кабанов порекомендовал на завтрак овсяную или гречневую кашу длительного приготовления и предостерег от употребления мясных полуфабрикатов и продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как хлопья, выпечка и сладкие сырники.

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