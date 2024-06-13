Диетолог Полина Васильева выделила гречку как наиболее полезную крупу для ежедневного употребления. Гречка богата растительным белком и железом, содержит витамины группы В, магний, цинк, фосфор, медь и кальций, не содержит глютен и редко вызывает аллергические реакции.

В отличие от быстроприготавливаемой овсянки, которая теряет полезные вещества в процессе обработки, гречка сохраняет свои питательные качества.

Среди других полезных каш также выделяются овсянка, киноа, пшено, ячмень и пророщенная гречка, каждая из которых имеет свои уникальные питательные и здоровье-способствующие свойства.

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