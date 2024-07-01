Суд принял решение отдать кондитерскую корпорацию Roshen, которая была в имуществе бывшего президента Украины Петра Порошенко, в собственность РФ. О произошедшем информировал РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.

Когда-то самая большая кондитерская фабрика Киева, принадлежащая украинской кондитерской корпорации "Рошен", расположенная в городе Липецк, находящаяся в имуществе украинского государственного и политического деятеля Петра Порошенко, а также его сына Алексея, была отдана в собственность Российской Федерации. Такое решение вынес суд.

Однажды один из самых огромных изготовителей кондитерских изделий Украины, а также Восточной Европы, который числился в тридцатке самых больших изготовителей кондитерских изделий мира, приостановил свою деятельность в Липецке 7 лет назад. Активы, которые оставались за организацией, составляли несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщает Дмитрий Аристов, помимо кондитерской фабрики отныне в российском имуществе числятся и ОАО "УралАТИ" — это современная организация, деятельность которой основана на тормозных, фрикционных и уплотнительные предметах. Также в этот список входит АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", который считается одним из самых больших изготовителей качественных полимерных, композиционных и уплотнительных товаров.

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