Беру корейку и растительное масло — обжарка на сильном огне даёт корочку, о которой мечтают все

Поджарка из свинины с подливкой — блюдо, которое объединяет простоту домашней кухни и насыщенный мясной вкус. Готовится она быстро, а результат всегда радует — мягкие кусочки свинины в густом соусе идеально сочетаются с любым гарниром, будь то картофель, рис или макароны.

Почему поджарка — это классика

Эта еда появилась как способ максимально использовать мясо и его соки. При обжарке свинина даёт ароматную основу для подливки, которая впитывает в себя все вкусы специй и овощей. Даже из недорогих кусков мяса получается блюдо, достойное праздника.

Ингредиенты

Для 5 порций:

свинина (мякоть) — 500 г;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 100 г;

мясной бульон — 350 мл;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль и перец — по вкусу.

Для дополнительной пикантности можно добавить ½ ч. л. аджики или немного сушёного чеснока.

Советы шаг за шагом

Подготовьте мясо. Вымойте свинину, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера. Лучше всего подходит вырезка или окорок с лёгкой прожилкой жира — он сохранит сочность. Обжарьте мясо. На хорошо разогретом масле обжаривайте кусочки на сильном огне до появления румяной корочки. Добавьте лук. Когда мясо подрумянится, введите нарезанный лук. Перемешайте и жарьте ещё несколько минут. Вмешайте томатную пасту. Добавьте её в сковороду и обжарьте с мясом и луком 3-5 минут — так уйдёт излишняя кислотность. Влейте бульон. Перемешайте, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20 минут. Добавьте сметану. Когда подливка загустеет, добавьте сметану, посолите и поперчите. Потушите ещё 2-3 минуты. Подача. Украсьте зеленью и подавайте с любым гарниром. Особенно хорошо поджарка сочетается с картофельным пюре или гречкой.

Ошибки и как их избежать

Ошибка: тушить мясо без обжарки.

Последствие: свинина получится серой и невкусной.

Решение: обязательно обжаривайте на сильном огне для появления корочки.

Ошибка: использовать холодный бульон.

Последствие: мясо станет жёстким.

Решение: вливайте только горячую жидкость.

Ошибка: не дать подливке загустеть.

Последствие: получится водянистое блюдо.

Решение: тушите до консистенции густого соуса.

А что если…

Хотите более насыщенный вкус? Добавьте немного соевого соуса или пару капель бальзамического уксуса. Для остроты подойдёт щепотка паприки или молотого чили. Если нужно снизить калорийность — замените сметану на йогурт без добавок.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы Вкус Сочный, насыщенный, универсальный При пересушке мясо может стать жёстким Приготовление Простое, без духовки Требует внимания на сковороде Универсальность Подходит ко всем гарнирам Лучше подавать сразу после готовки

Интересные факты

Поджарку готовили ещё в крестьянских домах XVIII века — это был способ использовать остатки мяса и бульона. В разных регионах России поджарку называют по-разному: "жаркое", "мясо в соусе", "гуляш по-домашнему". Томатная паста появилась в рецептах только в советское время — раньше использовали тушёные помидоры или квас.

FAQ

Какое мясо лучше подходит?

Окорок, корейка, шея или лопатка — главное, чтобы был небольшой слой жира.

Можно ли заменить бульон водой?

Да, но добавьте немного специй или кубик бульона для насыщенности вкуса.

Как сделать подливку гуще?

Добавьте 1 ч. л. муки или крахмала, разведённых в тёплой воде, и тушите ещё пару минут.

Мифы и правда

Миф: поджарка — это то же самое, что гуляш.

Правда: в гуляше мясо тушится дольше и соуса больше, а поджарка — более концентрированная и обжаренная.

Миф: томатная паста делает блюдо кислым.

Правда: при обжарке кислота уходит, остаётся только насыщенный вкус.

Миф: свинина всегда жирная.

Правда: выбрав нежирный кусок (вырезку), вы получите лёгкое и полезное блюдо.

Исторический контекст

Поджарка как самостоятельное блюдо распространилась в XX веке, когда в домашнем рационе стало меньше длительных блюд вроде тушёнки и запеканок. Это универсальный рецепт: минимум продуктов, максимум вкуса.