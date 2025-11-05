Беру корейку и растительное масло — обжарка на сильном огне даёт корочку, о которой мечтают все
Поджарка из свинины с подливкой — блюдо, которое объединяет простоту домашней кухни и насыщенный мясной вкус. Готовится она быстро, а результат всегда радует — мягкие кусочки свинины в густом соусе идеально сочетаются с любым гарниром, будь то картофель, рис или макароны.
Почему поджарка — это классика
Эта еда появилась как способ максимально использовать мясо и его соки. При обжарке свинина даёт ароматную основу для подливки, которая впитывает в себя все вкусы специй и овощей. Даже из недорогих кусков мяса получается блюдо, достойное праздника.
Ингредиенты
Для 5 порций:
-
свинина (мякоть) — 500 г;
-
лук — 1 шт.;
-
томатная паста — 100 г;
-
мясной бульон — 350 мл;
-
сметана — 2 ст. л.;
-
растительное масло — 3 ст. л.;
-
лавровый лист — 2 шт.;
-
соль и перец — по вкусу.
Для дополнительной пикантности можно добавить ½ ч. л. аджики или немного сушёного чеснока.
Советы шаг за шагом
-
Подготовьте мясо. Вымойте свинину, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера. Лучше всего подходит вырезка или окорок с лёгкой прожилкой жира — он сохранит сочность.
-
Обжарьте мясо. На хорошо разогретом масле обжаривайте кусочки на сильном огне до появления румяной корочки.
-
Добавьте лук. Когда мясо подрумянится, введите нарезанный лук. Перемешайте и жарьте ещё несколько минут.
-
Вмешайте томатную пасту. Добавьте её в сковороду и обжарьте с мясом и луком 3-5 минут — так уйдёт излишняя кислотность.
-
Влейте бульон. Перемешайте, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20 минут.
-
Добавьте сметану. Когда подливка загустеет, добавьте сметану, посолите и поперчите. Потушите ещё 2-3 минуты.
-
Подача. Украсьте зеленью и подавайте с любым гарниром. Особенно хорошо поджарка сочетается с картофельным пюре или гречкой.
Ошибки и как их избежать
-
Ошибка: тушить мясо без обжарки.
Последствие: свинина получится серой и невкусной.
Решение: обязательно обжаривайте на сильном огне для появления корочки.
-
Ошибка: использовать холодный бульон.
Последствие: мясо станет жёстким.
Решение: вливайте только горячую жидкость.
-
Ошибка: не дать подливке загустеть.
Последствие: получится водянистое блюдо.
Решение: тушите до консистенции густого соуса.
А что если…
Хотите более насыщенный вкус? Добавьте немного соевого соуса или пару капель бальзамического уксуса. Для остроты подойдёт щепотка паприки или молотого чили. Если нужно снизить калорийность — замените сметану на йогурт без добавок.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Вкус
|Сочный, насыщенный, универсальный
|При пересушке мясо может стать жёстким
|Приготовление
|Простое, без духовки
|Требует внимания на сковороде
|Универсальность
|Подходит ко всем гарнирам
|Лучше подавать сразу после готовки
Интересные факты
-
Поджарку готовили ещё в крестьянских домах XVIII века — это был способ использовать остатки мяса и бульона.
-
В разных регионах России поджарку называют по-разному: "жаркое", "мясо в соусе", "гуляш по-домашнему".
-
Томатная паста появилась в рецептах только в советское время — раньше использовали тушёные помидоры или квас.
FAQ
Какое мясо лучше подходит?
Окорок, корейка, шея или лопатка — главное, чтобы был небольшой слой жира.
Можно ли заменить бульон водой?
Да, но добавьте немного специй или кубик бульона для насыщенности вкуса.
Как сделать подливку гуще?
Добавьте 1 ч. л. муки или крахмала, разведённых в тёплой воде, и тушите ещё пару минут.
Мифы и правда
Миф: поджарка — это то же самое, что гуляш.
Правда: в гуляше мясо тушится дольше и соуса больше, а поджарка — более концентрированная и обжаренная.
Миф: томатная паста делает блюдо кислым.
Правда: при обжарке кислота уходит, остаётся только насыщенный вкус.
Миф: свинина всегда жирная.
Правда: выбрав нежирный кусок (вырезку), вы получите лёгкое и полезное блюдо.
Исторический контекст
Поджарка как самостоятельное блюдо распространилась в XX веке, когда в домашнем рационе стало меньше длительных блюд вроде тушёнки и запеканок. Это универсальный рецепт: минимум продуктов, максимум вкуса.
