Белград, Сербия
© commons.wikimedia.org by Sava52Bogdanovic is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:15

Новый дом в один клик: пять направлений, где волгоградцы спешно обустраивают быт вне страны

Около двух миллионов россиян в настоящее время проживают за пределами страны, включая жителей Волгограда и Волгоградской области. Аналитики составили рейтинг из пяти государств, которые стали наиболее востребованными для длительной релокации и смены места жительства. Экспаты не только выбирают страны для краткосрочных поездок, но и занимаются оформлением документов на долгосрочное пребывание, обустраивают быт и адаптируют детей к местным образовательным системам.

Сербия и Турция: лидеры популярности

Сербия возглавила список направлений, приняв около 300 тысяч российских граждан, из которых 50 тысяч официально закрепились в республике. Белград приобрел репутацию комфортного города для переезда благодаря безвизовому режиму и лояльному отношению к приезжим. Низкий порог входа, где аренда жилья стартует от 250 долларов, дополняется развитой инфраструктурой, включая русскоязычную медицину и службы доставки.

Турция удерживает вторую строчку рейтинга, сосредоточив в своих границах около 150 тысяч человек с оформленным видом на жительство. Основными точками притяжения стали Стамбул, Алания и Анталия, где давно сформировалась сеть специализированных клиник, русскоязычных школ и юридических консультаций. Удобство оформления документов через долгосрочный договор аренды позволяет многим россиянам превращать сезонный отдых в полноценную жизнь, длящуюся годами.

"Выбор страны для переезда сегодня базируется на сочетании юридической доступности и возможности интеграции в привычную социальную среду. Россияне активно стремятся в регионы, где законодательство позволяет легализоваться без лишних административных барьеров. Наличие сформированных сообществ упрощает адаптацию, создавая эффект комфортного перехода в других климатических и бытовых условиях. Это закономерный процесс, который учитывает интересы как отдельных граждан, так и местных инфраструктурных узлов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности адаптации в Казахстане и Грузии

Казахстан занимает третье место, оставаясь важным хабом для профессионалов из сферы информационных технологий, транспорта и логистики. В крупнейших городах страны, таких как Астана, Шымкент и Алматы, переехавшие отмечают сочетание знакомого общего пространства и доступной стоимости жизни. Многие специалисты, изначально планировавшие краткосрочный визит, остаются в стране на два и более года.

Четвертую позицию занимает Грузия, куда на постоянное место жительства перебрались около 70 тысяч человек из общего числа въехавших 100 тысяч граждан. Тбилиси и Батуми стали ключевыми центрами, притягивающими фрилансеров мягким климатом и отсутствием визовых ограничений для обладателей заграничных паспортов. Несмотря на то что изначально регион воспринимался как туристический, сейчас здесь выстроена полноценная база для ежедневного проживания.

Ближний Восток и азиатские направления

Объединенные Арабские Эмираты замыкают пятерку самых востребованных направлений среди россиян. Дубай и Шарджа привлекают предпринимателей и удаленных сотрудников отсутствием налоговой нагрузки, однако стоимость аренды здесь существенно выше — от 1000 долларов в месяц. В последнее время наблюдается тенденция к переосмыслению этого направления некоторыми экспатами из-за меняющейся обстановки в регионе.

Параллельно с основным списком существует широкий поток миграции в страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Индонезию. Проживание там часто строится на системе визаранов, позволяющих продлевать сроки пребывания, а не на долгосрочном резидентстве. Минимальные издержки на питание и возможность арендовать жилье от 200 долларов делают данный регион крайне выгодным для длительного проживания.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

