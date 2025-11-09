Город, который теряет, но не сдается: Пенза сокращается по численности, но держится за счет другого

Численность населения Пензы продолжит снижаться и к 2028 году может уменьшиться на 5,5 тысячи человек. Такие данные содержатся в официальном прогнозе социально-экономического развития города на 2026-2028 годы, опубликованном на сайте администрации.

Демографический прогноз: минус 5,5 тысячи человек

Согласно документу, в 2025 году в Пензе проживает 486,9 тысячи человек. В последующие годы ожидается постепенное сокращение численности населения:

2026 год - 484,8 тыс.

2027 год - 483,3 тыс.

2028 год - 481,4 тыс.

Таким образом, за три года город может потерять около 1,1% населения.

Трудоспособное население растёт

При этом отмечается положительная динамика среди жителей трудоспособного возраста - их количество увеличится с 279,5 тысячи человек в 2025 году до 282,9 тысячи в 2028-м.

Одновременно уменьшится число пенсионеров: с 129,7 тысячи до 126,5 тысячи человек.

Эксперты связывают такую тенденцию с изменением возрастной структуры населения и миграционными процессами.

Рождаемость и миграция

В прогнозе уточняется, что общий коэффициент рождаемости в Пензе должен постепенно расти — с 6,8 до 7,2 на тысячу человек к 2028 году. Этот рост ожидается благодаря развитию мер государственной поддержки семей с детьми.

Также в документе указано, что миграционный прирост составит 0,7 тысячи человек в 2025 году и увеличится до 1,2 тысячи человек к 2028 году.

Основные тенденции

Таким образом, несмотря на общий спад численности населения, эксперты отмечают несколько позитивных факторов:

рост доли трудоспособных жителей,

увеличение рождаемости,

улучшение миграционного баланса.

Эти показатели дают основание рассчитывать на стабилизацию демографической ситуации в долгосрочной перспективе.