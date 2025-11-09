Город, который теряет, но не сдается: Пенза сокращается по численности, но держится за счет другого
Численность населения Пензы продолжит снижаться и к 2028 году может уменьшиться на 5,5 тысячи человек. Такие данные содержатся в официальном прогнозе социально-экономического развития города на 2026-2028 годы, опубликованном на сайте администрации.
Демографический прогноз: минус 5,5 тысячи человек
Согласно документу, в 2025 году в Пензе проживает 486,9 тысячи человек. В последующие годы ожидается постепенное сокращение численности населения:
-
2026 год - 484,8 тыс.
-
2027 год - 483,3 тыс.
-
2028 год - 481,4 тыс.
Таким образом, за три года город может потерять около 1,1% населения.
Трудоспособное население растёт
При этом отмечается положительная динамика среди жителей трудоспособного возраста - их количество увеличится с 279,5 тысячи человек в 2025 году до 282,9 тысячи в 2028-м.
Одновременно уменьшится число пенсионеров: с 129,7 тысячи до 126,5 тысячи человек.
Эксперты связывают такую тенденцию с изменением возрастной структуры населения и миграционными процессами.
Рождаемость и миграция
В прогнозе уточняется, что общий коэффициент рождаемости в Пензе должен постепенно расти — с 6,8 до 7,2 на тысячу человек к 2028 году. Этот рост ожидается благодаря развитию мер государственной поддержки семей с детьми.
Также в документе указано, что миграционный прирост составит 0,7 тысячи человек в 2025 году и увеличится до 1,2 тысячи человек к 2028 году.
Основные тенденции
Таким образом, несмотря на общий спад численности населения, эксперты отмечают несколько позитивных факторов:
-
рост доли трудоспособных жителей,
-
увеличение рождаемости,
-
улучшение миграционного баланса.
Эти показатели дают основание рассчитывать на стабилизацию демографической ситуации в долгосрочной перспективе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru