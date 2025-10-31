Вампиры уже не в моде: шокирующий сдвиг в интересах любителей мистики в России

В преддверии Хеллоуина книжный сервис "Литрес" провёл анализ предпочтений российских читателей и выявил, какие мистические персонажи вызывают у них наибольший интерес. Результаты оказались неожиданными: лидером стали не вампиры, а оборотни. Спрос на книги о них оказался в полтора раза выше, чем на произведения о других сверхъестественных существах. На втором месте — ведьмы, а вампиры заняли лишь третью позицию.

Сдвиг в интересах: отечественная литература на подъёме

Аналитики отмечают, что интерес к мистике и хоррору в октябре традиционно остаётся стабильным. Однако в 2025 году произошёл заметный сдвиг: выручка с русской литературы в этих жанрах выросла с 15 до 25% по сравнению с октябрём 2024 года. Это значит, что всё больше россиян выбирают отечественных авторов, когда хотят испытать острые ощущения и "пощекотать нервы".

Топ-3 книг октября 2025

"Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков — классика русской мистики. "Сумерки", Стефани Майер — классика вампирского жанра. "Скорбь Сатаны", Мария Корелли — мистический роман о сделке с дьяволом.

Советы любителям мистики

Если хочется погрузиться в классику, выбирайте Булгакова или Корелли. Для фанатов современных тенденций подойдут серии о ведьмах и оборотнях. Аудиоверсии с профессиональными чтецами помогают почувствовать атмосферу и эмоции героев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать отечественную литературу → упустить новых интересных авторов → читать современные рассказы российских писателей.

Ставить на первом месте только вампиров → повторение клише → открывать книги про оборотней и ведьм для разнообразия.

А что если…

А что если попробовать читать мистику разных эпох? Совмещение классики и современных авторов помогает лучше понять эволюцию жанра и расширяет литературные горизонты.

FAQ

Как выбрать мистическую книгу для Хеллоуина?

Ищите авторов с хорошими отзывами и аудиоверсии с профессиональными чтецами.

Что лучше читать: классику или современную литературу?

Идеальный вариант — сочетать и то, и другое. Классика задаёт тон, а современная литература добавляет новые идеи и стили.

