Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 14:40

Беру шотландского фолда и британца — получаю идеального компаньона: кошки, которые меняют жизнь

Кошки — самые популярные домашние животные в России, и выбор породы часто отражает характер хозяина. Кто-то ищет грациозного и независимого питомца, кто-то — пушистого компаньона, а кто-то — необычное создание с инопланетной внешностью. Но какие породы завоевали сердца россиян сильнее других?

Домус — душа и характер двора

Самая распространённая порода — вовсе не порода в привычном смысле. Домус — это общее название для беспородных кошек, которых можно встретить в любом дворе или подъезде. Они отличаются невероятным разнообразием окрасов и характеров, но всех их объединяет одно — стойкость и благодарность человеку, приютившему их.

У домусов нет родословной, но есть врождённая смелость и крепкий иммунитет. Эти кошки быстро привыкают к новым условиям, легко переносят холода, редко болеют и живут дольше многих породистых собратьев. Ученые отмечают, что генетическая устойчивость у беспородных животных значительно выше, поскольку их организм не подвергался искусственному отбору.

Домусы — идеальный выбор для тех, кто ищет не статус, а настоящего друга. Они умны, преданы и обладают удивительным чувством интуиции: чувствуют настроение хозяина и всегда рядом, когда нужно утешение.

Шотландские страйты и фолды — плюшевые любимцы

Шотландские кошки — символ мягкости и очарования. Их можно разделить на две разновидности: страйты (с прямыми ушами) и фолды (с висячими). Именно фолды стали вирусной сенсацией в интернете благодаря своей игрушечной внешности.

Круглая голова, большие глаза и мягкая шерсть делают этих кошек похожими на живые мягкие игрушки. Они ласковые, контактные и отлично уживаются с детьми. Однако при выборе шотландца важно учитывать: фолдов нельзя скрещивать друг с другом, иначе потомство может страдать от наследственных заболеваний суставов.

Британская короткошёрстная — сдержанная аристократка

Британцы — воплощение спокойствия и достоинства. Их густая, плотная шерсть пепельно-голубого цвета и янтарные глаза создают эффект "мягкого плюша". Эти кошки не требуют постоянного внимания, но всегда рядом, если вы захотите пообщаться.

Британцы прекрасно подходят для занятых людей: они терпеливы, чистоплотны, не склонны к агрессии и легко обучаются. В сравнении со шотландцами, британцы крупнее, с более массивной мордой и спокойным, уравновешенным характером.

Сравнение: страйт vs британец

Характеристика Шотландский страйт Британская короткошёрстная
Тип шерсти Мягкая, тонкая Плотная, короткая
Характер Игривый, нежный Спокойный, независимый
Подходит детям Да Да
Требует ухода Средне Минимально
Особенность Прямые уши Щёки и густая шубка

Мейн-кун — король среди котов

Эти гиганты родом из американского штата Мэн поражают своими размерами: взрослый кот может весить до 10 килограммов. Но за внушительным обликом скрывается ласковое и добродушное существо.

Длинная шерсть, пышный хвост и кисточки на ушах придают им облик дикой рыси. Мейн-куны общительны, прекрасно уживаются с другими животными и обожают "разговаривать" с людьми, издавая характерное мурлыканье и щебет.

Содержание мейн-куна требует регулярного ухода за шерстью — расчёсывание 2-3 раза в неделю поможет избежать колтунов.

Сфинкс — кошка без меха, но с душой

Сфинксы — выбор тех, кто не боится необычного. Их кожа на ощупь напоминает замшу, а большие уши и выразительные глаза делают их похожими на фантастических существ.

Несмотря на внешнюю хрупкость, сфинксы очень энергичные, дружелюбные и эмоциональные. Они обожают тепло и тесный контакт с человеком. Однако такие питомцы требуют особого ухода: регулярного мытья, защиты от солнца и сквозняков.

Сибирская кошка — гордость России

Сибиряки — настоящие выживальщики. Их трёхслойная шерсть защищает от холода и влаги, а охотничий инстинкт делает их активными и ловкими. Эта порода считается одной из древнейших в стране, и именно сибирская кошка часто упоминается в русских сказках.

Мощное тело, густой хвост и проницательный взгляд придают им величие. При этом сибиряки очень привязаны к дому и хозяину, терпеливы с детьми и хорошо ладят с собаками.

А что если вы не можете определиться?

Если вы мечтаете о кошке, но не знаете, какую выбрать — подумайте о своём ритме жизни.

  • Любите уют и спокойствие? Вам подойдёт британец.

  • Цените общительность и игру? Присмотритесь к шотландцу.

  • Хотите впечатлить гостей? Мейн-кун станет звездой вашего дома.

  • А если хотите помочь живому существу — возьмите домуса, он отплатит вам безграничной любовью.

Три интересных факта

  1. У сфинксов температура тела выше, чем у других кошек — около 39,5 °C.

  2. Мейн-куны умеют приносить игрушки, как собаки.

  3. Сибиряки гипоаллергенны: их шерсть выделяет меньше белка Fel d1.

FAQ

Как выбрать породу кошки для квартиры?
Ориентируйтесь на темперамент: спокойные породы вроде британцев лучше переносят одиночество, активные — нуждаются в играх.

Сколько стоит породистый кот?
Цена колеблется от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от родословной и питомника.

Какая порода лучше для семьи с детьми?
Шотландские фолды и сибирские кошки — идеальный вариант: уравновешенные, ласковые и терпеливые.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря 10 процентов массы у кошки сигнализирует о болезни — зоологи сегодня в 6:12
Кошка резко похудела — а я думала, просто стареет: вот почему так бывает

Резкая потеря веса у пожилой кошки — не приговор и не просто старость. Разбираем причины, анализы и реальные шаги, которые возвращают питомцу энергию.

Читать полностью » Собака перестала бояться — просто изменил это: жаль, что не знал раньше сегодня в 5:32

Многие владельцы, пытаясь лучше понять питомца, иногда подражают его звукам — лают, рычат или повышают голос. Но подобные эксперименты чаще приносят вред, чем пользу.

Читать полностью » Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует сегодня в 4:15

Сцена, когда собака крутится у ног, лает и пытается схватить еду раньше команды, знакома многим владельцам. Однако это не признак "характера" или непослушания — просто питомцу не хватает навыка самоконтроля. Обучив его выдержке у миски, вы сделаете кормление безопасным, спокойным и управляемым. Ни криков, ни борьбы — только системный подход и понимание.

Читать полностью » Собака дрожит не от страха: сигнал, который хозяева часто игнорируют зимой сегодня в 3:34

Как подготовить питомца к зиме: питание, груминг, одежда и профилактика. Что нужно учесть, чтобы холод не стал испытанием.

Читать полностью » Собака мечты для интроверта: эти породы выберут тишину вместо приключений сегодня в 2:25

Спокойные породы собак, которые не требуют много внимания, но приносят в дом уют и гармонию. Узнайте, какие из них подойдут именно вам.

Читать полностью » Молодость под ножом: почему ранняя кастрация превращает псов в стариков сегодня в 1:36

Новое исследование показало, что срок кастрации напрямую влияет на старение собак. Почему гормоны важнее, чем казалось?

Читать полностью » Спокойствие кошки, преданность пса: эти животные умеют быть собой сегодня в 0:34

Некоторые собаки ведут себя как кошки — независимые, изящные и при этом невероятно преданные. Какие породы объединяют эти качества?

Читать полностью » Довёл кошку до сердечного приступа — теперь учусь жить спокойно вчера в 22:15

Стрессы и эмоциональные всплески владельцев напрямую отражаются на здоровье питомцев. Ветеринары отмечают рост числа сердечных приступов у кошек и собак — разбираемся, почему это происходит и как защитить животных.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Просыпаюсь с пересохшим горлом — оказалось, дело вовсе не в отоплении
Туризм
Поднялся к башням Саграда Фамилия — и увидел то, что Гауди прятал 140 лет
Наука
Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон
Авто и мото
Средняя цена подержанных авто снизилась до 2 млн ₽ — данные "Авто.ру"
Еда
Кефир и лимон делают мясо жёстким при долгом мариновании — шеф-повара
Красота и здоровье
Короткие стрижки визуально молодят лицо — парикмахеры
Спорт и фитнес
Растяжка с Fosse Firmer снижает риск травм у бегунов — физиологи
Садоводство
Повторное выращивание овощей дома позволяет получать свежую зелень зимой без теплицы — Марина Кожина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet