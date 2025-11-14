Челябинцы в поисках новых авто: какие марки и модели доминируют этой осенью

В октябре 2025 года в Челябинске наблюдается рост интереса к новым автомобилям. По сравнению с сентябрем, спрос на машины в регионе увеличился на 7,5%. Самыми популярными стали автомобили марок LADA, HAVAL, Solaris, Chery и Jetour, сообщает пресс-служба Авито Авто.

Какие автомобили были наиболее востребованы?

В октябре наибольшее внимание привлекли следующие модели:

LADA Granta

Solaris HC

HAVAL Jolion

Кроме того, в этом месяце также увеличился интерес к HAVAL M6 и LADA Niva Travel.

Популярность марок по сравнению с началом года

С начала 2025 года автомобили марки LADA стали особенно популярны, с ростом спроса на 35,1%. Также автомобили Solaris стали на 20% более востребованы среди челябинцев.