Имена с греческим акцентом: как в ЯНАО называют младенцев

По данным платформы службы ЗАГСа, самыми популярными именами для новорожденных в Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 году остаются Михаил и София.

Популярные имена для мальчиков и девочек

Среди мальчиков чаще всего называют Михаил (87), Александр (78), Артем (64), Дмитрий (64) и Лев (60). Среди девочек лидируют имена София (78), Василиса (72), Анна (65), Виктория (64) и Ева (61).

Редкие имена

Среди редких имен для мальчиков в ЯНАО зарегистрированы такие как Арсамат, Зубаир, Раиль, Халил и Техран. Для девочек реже встречаются имена Алисия, Роксана, Фатима-Захра, Айтурган и Дина.