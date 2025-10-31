Имена с греческим акцентом: как в ЯНАО называют младенцев
По данным платформы службы ЗАГСа, самыми популярными именами для новорожденных в Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 году остаются Михаил и София.
Популярные имена для мальчиков и девочек
Среди мальчиков чаще всего называют Михаил (87), Александр (78), Артем (64), Дмитрий (64) и Лев (60). Среди девочек лидируют имена София (78), Василиса (72), Анна (65), Виктория (64) и Ева (61).
Редкие имена
Среди редких имен для мальчиков в ЯНАО зарегистрированы такие как Арсамат, Зубаир, Раиль, Халил и Техран. Для девочек реже встречаются имена Алисия, Роксана, Фатима-Захра, Айтурган и Дина.
