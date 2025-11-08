Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Новорожденный
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:18

Самые модные имена в ХМАО в 2025 году: Мухаммад и Анна — кто ещё в тренде

Имя Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе самыми популярными именами среди новорожденных девочек и мальчиков в 2025 году стали Анна и Мухаммад. Эти имена уверенно возглавляют рейтинг, который был опубликован на онлайн-портале ЗАГС.

Мухаммад — лидирующее имя среди мальчиков

С начала 2025 года самым часто встречаемым мужским именем в ХМАО стало Мухаммад. Оно встречается у 316 новорожденных. Это имя имеет арабское происхождение и в переводе означает "восхваляемый". Среди других популярных мужских имен — Михаил (233), Александр (203), Артем (167) и Роман (158).

"Мужские имена: Мухаммад (316), Михаил (233), Александр (203), Артем (167), Роман (158)", — отмечается в данных статистики.

Анна — фаворит среди девочек

На первом месте среди женских имен также Анна. Эта классика не выходит из моды, её выбирают для своих дочерей многие родители. В топе женских имен также оказались Амина, Ева, а также София и Сафия. Последнее имя имеет греческое происхождение и также часто встречается в ХМАО.

