Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новорожденный
Новорожденный
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:16

Оглонбек да София: на Урале поделились статистикой о популярных именах новорожденных

В Челябинской области в 2025 году популярны имена Александр и София для новорожденных

В 2025 году самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области стали Александр для мальчиков и София для девочек, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС.

Тренды в именах для новорожденных

Имя София продолжает удерживать лидирующие позиции уже минимум пять лет, что подтверждает стабильный интерес к этому имени среди родителей. Среди мужских имен наибольшее количество новорожденных называют Михаилом и Александром. В числе популярных женских имен также фигурируют Анна, Мария и Варвара, а среди мужских — Артем, Тимофей и Матвей.

Редкие имена

Что касается редких имен, то среди девочек наименее распространенным стало имя Нура, а среди мальчиков — Оглонбек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Екатеринбург готовится к Новому году с яркими вечеринками и фейерверками — подборка сегодня в 2:36
Позавидуют и на Красной площади: Екатеринбург придумал на Новый Год нечто незабываемое

В Екатеринбурге и Свердловской области подготовили разнообразные варианты для незабываемого празднования Нового года: от вечеринок с шоу-балетами до загородных комплексов с лыжами и катками.

Читать полностью » Екатеринбург увеличил объем жилья на 90% за последние пять лет — URA.RU сегодня в 1:37
Екатеринбург взлетает в строительстве, но как купить жилье дешевле? 7 советов для экономных покупателей

Екатеринбург попал в тройку лидеров по темпам строительства жилья. Как выбрать подходящую квартиру и сэкономить на ее покупке — советы, которые помогут каждому.

Читать полностью » В Екатеринбурге не хватает мест в детсадах в двух районах — администрация сегодня в 0:26
Дефицит мест в детсадах Екатеринбурга: кто останется без места в садике

В Екатеринбурге в некоторых районах наблюдается острый дефицит мест в детских садах. Как это влияет на развитие образовательной инфраструктуры города?

Читать полностью » На трассе Екатеринбург–Тюмень открыли четырехполосный участок вчера в 23:51
Дорога, которая сдвинет Урал: открытие ключевого участка Р-351 запускает большой рывок региона

В Свердловской области заработал новый участок трассы Р-351, который станет звеном магистрали М-12. Открытие обхода Богдановича уже меняет транспортную карту региона.

Читать полностью » Здание роддома на Химмаше передадут онкодиспансеру — министр Савинова вчера в 23:26
Новый этап борьбы с раком: что задумали делать в роддоме на Химмаше

Здание роддома на Химмаше будет передано онкологическому диспансеру Екатеринбурга. Ожидается, что это поможет сократить очередь на операции и улучшить диагностику.

Читать полностью » В Свердловской области родильные дома создадут атмосферу леса и античного дворца — министр Савинова вчера в 22:26
Роды как путешествие: как Свердловская область создаст условия для комфортных родов

В Свердловской области родильные залы преобразят с помощью салютогенного дизайна, чтобы создать комфортные условия для женщин. Как это повлияет на рождаемость?

Читать полностью » Администрация Екатеринбурга создала комиссию для определения точных границ вчера в 21:16
Алкоголь под строгим контролем: Екатеринбург создает границы запретных территорий

В Екатеринбурге создана комиссия для точного определения границ территорий, где будет запрещена продажа алкоголя, что поможет бизнесу в получении лицензий.

Читать полностью » Свердловская область не подготовила четыре муниципалитета к отопительному сезону — Денис Паслер вчера в 20:53
Свердловская область на грани холодов: четыре муниципалитета оказались не готовы к зиме

Четыре муниципалитета в Свердловской области не справились с подготовкой к отопительному сезону, в том числе из-за недобросовестного подрядчика. Что это значит для региона?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Брендан Фрейзер подтвердил готовность к "Мумии-4" — AP
Садоводство
Растительное масло на лопате ускоряет уборку снега и защищает растения — эксперт Лаврова
Красота и здоровье
Мытьё курицы не повышает риск заражения — академик РАН Геннадий Онищенко
Питомцы
Экзотические питомцы требуют сложных условий содержания — ветеринары
Садоводство
Ноябрьская обрезка повышает урожай сливы — агрономы
Авто и мото
Законодатели повысили налог на авто от 90 лс до 70 руб за силу к 2028 году
Авто и мото
Эксперт Щелудяков привёл пример ошибки при удержании полосы — ПНИПУ
Еда
Сливки жирностью 20% обеспечивают густую консистенцию соуса для жульена — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet