Оглонбек да София: на Урале поделились статистикой о популярных именах новорожденных

В 2025 году самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области стали Александр для мальчиков и София для девочек, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС.

Тренды в именах для новорожденных

Имя София продолжает удерживать лидирующие позиции уже минимум пять лет, что подтверждает стабильный интерес к этому имени среди родителей. Среди мужских имен наибольшее количество новорожденных называют Михаилом и Александром. В числе популярных женских имен также фигурируют Анна, Мария и Варвара, а среди мужских — Артем, Тимофей и Матвей.

Редкие имена

Что касается редких имен, то среди девочек наименее распространенным стало имя Нура, а среди мальчиков — Оглонбек.