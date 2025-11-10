Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новорожденный
Новорожденный
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Малыши под знаком классики: какие имена чаще всего дают новорожденным в Челябинске

В Челябинске чаще всего новорожденным дают имена Александр, Максим, Алиса и Софья

Какие имена в этом году чаще всего дают новорожденным челябинцам? Городской роддом ОКБ №2 поделился свежей статистикой за последние три месяца — и она показывает, что мода на имена меняется, но классика остаётся в почёте.

Среди мальчиков лидируют Александр, Максим, Лев, Тимофей и Артём, а среди девочек - Алиса, Софья, Ева, Варвара и Василиса. Эти имена остаются самыми востребованными у родителей, выбирающих звучные и традиционные варианты.

"Мы с теплотой вспоминаем каждое имя, которое прозвучало в наших стенах. Отдельно хотим выделить те, что запали в душу. Среди них Ассад, Мия, Мирон, Влас, Мирослава, Милана, Есения, Оливия, Лион", — отметили в сообщении роддома.

Уникальные и редкие имена

Некоторые родители решили проявить креативность и выбрали для своих малышей редкие, но красивые имена. Среди самых оригинальных — Ассад, Мия, Лион, Мирон, Оливия, Есения и Мирослава. По словам сотрудников роддома, каждое имя звучало по-особенному и запомнилось персоналу.

Что вдохновляет родителей

В учреждении отмечают, что выбор имени всё чаще отражает стремление родителей подчеркнуть индивидуальность ребёнка. Кто-то вдохновляется литературой или кино, кто-то ищет гармонию между звучанием и значением.

Роддом выразил надежду, что этот перечень станет вдохновением для будущих мам и пап, а всем малышам пожелал расти счастливыми, любимыми и здоровыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство 08.11.2025 в 18:16
Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

Челябинцы активно строят собственные дома. Узнайте, какие документы вам потребуются для начала строительства, и как правильно оформить все этапы.

Читать полностью » В Свердловской области с 23:00 до 08:00 запрещены шумные работы — как действовать при нарушении 08.11.2025 в 17:56
Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области установлены строгие правила по шуму в определённые часы. Нарушителям грозят штрафы. Узнайте, когда можно шуметь, а когда — нет.

Читать полностью » Рыболовы Свердловской области готовятся к зимнему сезону — лучшие водоемы для рыбалки 08.11.2025 в 16:16
Зимняя рыбалка в Свердловской области: рыболовы выбирают лучшие места для ловли

Свердловские рыбаки готовятся к зимнему сезону. Узнайте, где в регионе можно ловить рыбу зимой: от Белоярского водохранилища до реки Исеть.

Читать полностью » Россельхознадзор выдал 14 предостережений из-за незаконного ввоза овощей в Свердловскую область 08.11.2025 в 15:16
Свердловская область на грани карантинного кризиса: 26 тыс. тонн овощей без проверки

В Свердловскую область незаконно ввезли 26,4 тысячи тонн плодоовощной продукции без необходимого фитосанитарного контроля. Выданы 14 предостережений о нарушениях.

Читать полностью » Все четыре спортсмена из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира по самбо 08.11.2025 в 14:54
Свердловские самбисты покорили мир: все уральцы в Кыргызстане забрали золотые медали

Свердловские самбисты завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира по самбо в Кыргызстане. В числе победителей — Владимир Гладких, Альбина Чоломбитько и другие.

Читать полностью » Правительство РФ увеличит аренду охотничьих баз в Челябинской области в 2,8 раза 07.11.2025 в 23:26
Ожидал подорожания, но не в 3 раза: с января за аренду охотничьих баз платим намного больше

С 2026 года в Челябинской области увеличатся ставки на аренду лесных участков для охотников. Что изменится в стоимости аренды и как это влияет на региональные тарифы?

Читать полностью » Этажи: самые дешёвые квартиры в Челябинске в сентябре 2025 года — в Металлургическом районе 07.11.2025 в 22:26
Нашёл район, где жильё стоит меньше 90 тысяч за метр — не ожидал, что это в Челябинске

Где в Челябинске можно купить самую дешёвую «вторичку»? Аналитики назвали районы с минимальными ценами и сравнили стоимость жилья нового и старого фонда.

Читать полностью » В Тюмени построят водопровод длиной 11 километров до станции в Велижанах 07.11.2025 в 22:01
Вода без перебоев: Тюмень получает новую инфраструктуру за 3,4 миллиарда рублей

В Тюмени построят 11-километровый водопровод и новые очистные сооружения. Проект стоимостью 3,4 миллиарда рублей улучшит водоснабжение и экологию региона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт Касьяненко: шипованные шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах
Садоводство
Не знала, что эти растения очищают воздух даже в тени — теперь держу их на каждом подоконнике
Красота и здоровье
Врач Ибрагим Бабаев: курение и контакт с асбестом многократно повышают риск рака лёгких
Питомцы
Раньше боялась стричь кошке когти — теперь делаю так: спокойно и без царапин
Спорт и фитнес
Сделала всего 10 повторов — и поняла, почему спортсмены без ума от этого упражнения
Красота и здоровье
Фазы сна обеспечивают восстановление тела и мозга во время ночного отдыха — Игорь Волков
Авто и мото
Секрет зимней заправки: почему дешёвый бензин обойдётся дороже
Туризм
Чемодан пропал, а авиакомпания молчит – пошаговый план, как вернуть вещи и получить компенсацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet