Малыши под знаком классики: какие имена чаще всего дают новорожденным в Челябинске

Какие имена в этом году чаще всего дают новорожденным челябинцам? Городской роддом ОКБ №2 поделился свежей статистикой за последние три месяца — и она показывает, что мода на имена меняется, но классика остаётся в почёте.

Среди мальчиков лидируют Александр, Максим, Лев, Тимофей и Артём, а среди девочек - Алиса, Софья, Ева, Варвара и Василиса. Эти имена остаются самыми востребованными у родителей, выбирающих звучные и традиционные варианты.

"Мы с теплотой вспоминаем каждое имя, которое прозвучало в наших стенах. Отдельно хотим выделить те, что запали в душу. Среди них Ассад, Мия, Мирон, Влас, Мирослава, Милана, Есения, Оливия, Лион", — отметили в сообщении роддома.

Уникальные и редкие имена

Некоторые родители решили проявить креативность и выбрали для своих малышей редкие, но красивые имена. Среди самых оригинальных — Ассад, Мия, Лион, Мирон, Оливия, Есения и Мирослава. По словам сотрудников роддома, каждое имя звучало по-особенному и запомнилось персоналу.

Что вдохновляет родителей

В учреждении отмечают, что выбор имени всё чаще отражает стремление родителей подчеркнуть индивидуальность ребёнка. Кто-то вдохновляется литературой или кино, кто-то ищет гармонию между звучанием и значением.

Роддом выразил надежду, что этот перечень станет вдохновением для будущих мам и пап, а всем малышам пожелал расти счастливыми, любимыми и здоровыми.