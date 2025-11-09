Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с больным горлом ест мороженое
Женщина с больным горлом ест мороженое
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:55

Попробовала мороженое вместо таблеток от горла — эффект оказался неожиданным

Мороженое при боли в горле даёт временное облегчение, но не лечит — Надежда Чернышова

Когда болит горло, многие вспоминают детство, когда родители иногда позволяли съесть немного мороженого "для облегчения". Врачи относятся к такому способу осторожно: действительно, холодное лакомство способно на короткое время притупить неприятные ощущения, но полноценным лечением оно не является.

"Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло и даже для облегчения состояния не стоит им увлекаться", — сказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Мороженое помогает ненадолго

Холод снижает чувствительность слизистой, а также слегка уменьшает воспалительный отек. Поэтому человек ощущает облегчение, но оно кратковременное. Специалисты предупреждают: если съесть слишком много мороженого, можно получить обратный эффект — переохлаждение и усугубление болезни.

"Если есть осиплость голоса или затруднение речи — это, вероятно, ларингит, то есть воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям", — уточнила специалист.

Мороженое действительно способно на короткое время облегчить неприятные ощущения при боли в горле за счёт охлаждающего эффекта, но оно не является методом лечения. Важно помнить, что при некоторых заболеваниях, например ларингите, холод может навредить. Поэтому мороженое допустимо лишь как редкое вспомогательное средство, а основное внимание стоит уделять проверенным методам терапии — полосканиям, пастилкам и лекарствам, рекомендованным врачом.

Методы облегчить боль в горле

Метод Эффект Ограничения
Мороженое Легкое обезболивание, снижение отека Нельзя при ларингите, не лечит болезнь
Теплое питье (травяной чай, молоко) Успокаивает слизистую, увлажняет Не при высокой температуре
Таблетки/пастилки для рассасывания Местное обезболивание, антисептический эффект Возможны аллергические реакции
Полоскания (соль, сода, антисептики) Снижают воспаление, удаляют микробы Нужно регулярное применение

Помощь при боли в горле

  1. Сначала обеспечьте покой голосу: не кричите, избегайте долгих разговоров.
  2. Пейте достаточно жидкости — это ускоряет выздоровление. Подойдут минеральная вода без газа, травяные отвары, морсы.
  3. Используйте аптечные пастилки для рассасывания с ментолом, шалфеем или антисептиками.
  4. Делайте полоскания — например, раствором соли и соды или аптечными средствами.
  5. Если температура выше 38 градусов или боль усиливается — обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть много мороженого при остром тонзиллите.
    Последствие: риск осложнений и усиление воспаления.
    Альтернатива: пастилки с антисептическим эффектом.
  • Ошибка: лечить горло только теплым молоком с медом.
    Последствие: эффект будет временным, без устранения причины.
    Альтернатива: комбинировать напитки с полосканиями и лекарствами.
  • Ошибка: игнорировать боль, надеясь "само пройдет".
    Последствие: развитие хронического фарингита или ларингита.
    Альтернатива: раннее обращение к врачу и щадящий режим.

Альтернативные методы

Вместо мороженого можно использовать ледяные кубики или замороженный сок — они действуют похожим образом, но дозировать их проще. Кроме того, существуют специальные спреи для горла с охлаждающим эффектом. Они обеспечивают кратковременное облегчение, но безопаснее для голосовых связок.

FAQ

Как выбрать мороженое при боли в горле?
Лучше отдать предпочтение простому пломбиру без орехов, шоколада и добавок — они могут раздражать слизистую.

Что лучше при ангине: мороженое или пастилки?
Пастилки предпочтительнее, так как содержат антисептики. Мороженое можно только для краткого облегчения.

Сколько стоит лечение горла в домашних условиях?
Аптечные пастилки и спреи стоят от 150 до 500 рублей, полоскания можно делать из дешевых средств (соль, сода, йод).

Мифы и правда

  • Миф: мороженое лечит ангину.
    Правда: оно не воздействует на бактерии, только снимает симптомы.
  • Миф: холод всегда вреден для горла.
    Правда: кратковременное охлаждение иногда уменьшает боль.
  • Миф: мед и молоко полностью заменяют лекарства.
    Правда: они лишь дополняют терапию.

Три интересных факта

  1. В Японии существуют специальные леденцы с экстрактом зеленого чая, которые применяют при простудах.
  2. В Скандинавии холодное молочное мороженое иногда рекомендуют как часть диеты при воспалениях, но только под контролем врача.
  3. В России до XIX века для лечения горла активно использовали полоскания отварами трав — ромашкой, шалфеем, календулой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Екатерина Демьяновская: шаги для эффективного снижения уровня хронического стресса сегодня в 1:17
Приняла эти простые шаги для борьбы с хроническим стрессом — и уже почувствовала облегчение

Узнайте, как справиться с хроническим стрессом с помощью простых, но эффективных методов, которые включают физическую активность и психологическую поддержку.

Читать полностью » Врач Вадим Покровский: заболеваемость ВИЧ в России продолжает расти сегодня в 0:34
Узнал, почему ВИЧ в России продолжает расти, и не могу поверить своим глазам

ВИЧ в России: как растет заболеваемость и что мы можем сделать для борьбы с этим вирусом? Узнайте, как важно информировать и защищать себя от заражения.

Читать полностью » Мариса Гаршик: кокосовое масло не подходит для лица с акне и жирной кожей вчера в 23:16
Кокосовое масло в уходе: увлажнение или закупоренные поры?

Кокосовое масло обещает мягкость и блеск коже, но подходит далеко не всем. Разбираемся, где оно действительно помогает, а где лучше выбрать другое средство.

Читать полностью » Кара Петруник советует ложиться спать до 22:45 для глубокого и восстанавливающего сна вчера в 23:13
Ложусь поздно — и тут же чувствую второе дыхание: вот как это разрушает мой сон

Почему именно с 23:00 до 01:00 вы теряете сладкие часы сна? Узнайте секрет «второго дыхания» от эксперта и улучшите качество своего отдыха!

Читать полностью » Дерматологи предупредили: удаление родинок в домашних условиях опасно вчера в 22:13
Удаление родинок: почему нельзя делать это дома и как действовать безопасно

Узнайте, почему домашние методы удаления родинок могут быть опасны, и какие безопасные варианты предлагают дерматологи.

Читать полностью » Протеиновые коктейли помогают стабилизировать уровень сахара и улучшить физическую форму вчера в 22:01
Раньше теряла время на перекусы, а теперь всегда готова к делу: как протеиновый коктейль изменил её рацион

Джули Стюарт поделилась своим 14-дневным экспериментом с протеиновым коктейлем, который заставил её пересмотреть привычки питания и улучшить результаты тренировок.

Читать полностью » Ольга Энс: яблоки и клюква помогают защитить зубы от кариеса после сладкого вчера в 21:59
Раньше думал, что это бесполезно, а теперь всегда съедаю сыр после сладкого — и вот почему

Как защитить зубы от вредного воздействия сладостей в праздничный период? Эксперт советует включить в рацион яблоки, клюкву, сыр и тыкву

Читать полностью » Раньше просто забывала мелочи — но теперь это становится тревожным: как распознать деменцию вчера в 20:11

Деменция - это не просто старение. Узнайте 6 ранних тревожных симптомов, которые нельзя игнорировать, и действуйте, чтобы снизить риск заболевания.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кидала отходы наугад, пока не узнала про три ложки — теперь урожай в два раза больше
Еда
Теперь всегда так: курица в духовке с картофелем под фольгой — аромат на всю квартиру, а готовится само
Красота и здоровье
Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева
Дом
В удалении шерсти животных с одежды во время стирки помогают шарики и губка для посуды
Наука
Капли воды образуются из-за тепловых флуктуаций молекул — Дэниел Бонн
Авто и мото
Купил дешёвые шины и пожалел уже через неделю: больше так не экономлю
Красота и здоровье
Нутрициолог Екатерина Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе
Питомцы
Он не носит короны, но правит страхом: дикая правда о том, как лев выживает в саванне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet