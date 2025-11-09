Попробовала мороженое вместо таблеток от горла — эффект оказался неожиданным

Когда болит горло, многие вспоминают детство, когда родители иногда позволяли съесть немного мороженого "для облегчения". Врачи относятся к такому способу осторожно: действительно, холодное лакомство способно на короткое время притупить неприятные ощущения, но полноценным лечением оно не является.

"Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло и даже для облегчения состояния не стоит им увлекаться", — сказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Мороженое помогает ненадолго

Холод снижает чувствительность слизистой, а также слегка уменьшает воспалительный отек. Поэтому человек ощущает облегчение, но оно кратковременное. Специалисты предупреждают: если съесть слишком много мороженого, можно получить обратный эффект — переохлаждение и усугубление болезни.

"Если есть осиплость голоса или затруднение речи — это, вероятно, ларингит, то есть воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям", — уточнила специалист.

Мороженое действительно способно на короткое время облегчить неприятные ощущения при боли в горле за счёт охлаждающего эффекта, но оно не является методом лечения. Важно помнить, что при некоторых заболеваниях, например ларингите, холод может навредить. Поэтому мороженое допустимо лишь как редкое вспомогательное средство, а основное внимание стоит уделять проверенным методам терапии — полосканиям, пастилкам и лекарствам, рекомендованным врачом.

Методы облегчить боль в горле