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Глава Роспотребнадзора Попова: подъём заболеваемости COVID-19 будет осенью
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 7:18

Глава Роспотребнадзора Попова: подъём заболеваемости COVID-19 будет осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая вспышка заболеваемости тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19 произойдёт в осенью. Об этом пишет РИА Новости.

Анна Попова успокоила граждан тем, что на данный момент нет особой опасности заразиться острой респираторной инфекцией COVID-19. Анна Попова заявила, что болезнь преобладает в особые сезоны года. По её мнению, для того, чтобы обезопасить народ, необходимо обеспечить больницы всем необходимым инвентарём.

На днях российский государственный деятель, врач-гинеколог, а также министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сказал в беседе с ТАСС, что число инфицированных COVID-19 уже превышает 80 тысяч. Одна четвёртая от этого количества уже наблюдаются в медицинских учреждениях под пристальным контролем врачей. В конце он добавил, что в случае сильной вспышки заболеваемости российская медицина готова предпринять все меры и оперативно помочь.

Месяц назад стало известно о новом виде болезни FLiRT, который зачастую протекает с лихорадкой и мышечными болями. В беседе с "Лентой.ру" иммунолог Николай Крючков заявил, что болезнь может начать развиваться на территории США, а также в странах Европы. Однако спустя время напасть может настигнуть и Россию. Врач объяснил, что если люди забыли про недавно охватившую мир болезнь, то это не значит, что она оставила людей и не продолжает эволюционировать. В конце он добавил, что штамм коронавируса уже прошёлся по населению Китая, а на данный момент вирус всё больше приспособляется.

Фото: Flickr / National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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