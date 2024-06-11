Область распространения и существования клещей в последнее время принимает всё большие размеры. Однако усиливать вакцинацию на территории Российской Федерации пока не собираются, сообщила в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Анна Попова обратила внимание общественности на распространение подкласса членистоногих на территории Российской Федерации. По её словам, это явление связано с изменчивостью климатических условий. Однако препараты для излечивания специфического вирусного воспаления мозга клещевого энцефалита, проходящий с одновременным разрушением центральной и периферической нервной системы, пока не собираются расширять.
Количество пострадавших от укусов клещей за текущий год уже приближается к 200 тысячам. Однако число людей, подхвативших вирус клещевого энцефалита, который передаётся при укусах, имеет разрушительное течение и даже летальный исход, идёт на спад. Улучшение ситуации стало по причине предохранительных мероприятий, которые проводятся для предотвращения заболевания.
Анна Попова уточнила, что иммунизацию от природно-очаговой вирусной инфекции делают в соответствии профилактическим календарём Российской Федерации. Меры, которые сейчас предпринимаются в медицинских учреждениях для борьбы против клещей, вполне продуктивны и действенны. По этой причине существующие меры по иммунизации не собираются видоизменять, проинформировала она.
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