Следственный комитет России начал проверку по заявлению о государственной измене в связи с возможной утечкой секретных данных дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Буйновский.

Юрист уточнил, что утечка могла произойти на Украину.

"В настоящее время следователи проводят проверку по этим фактам, и результаты будут известны в установленные процессуальные сроки", — отметил Буйновский.

Юрист пояснил, что по итогам проверки будет принято решение либо об отказе, либо о возбуждении уголовного дела. Заявление было подано защитой в Следственный комитет на прошлой неделе. Адвокат попросил следователей выяснить, произошла ли утечка данных со стороны неназванных россиян. Также защита предполагает возможность шпионажа со стороны СБУ, которые, по словам Буйновского, завладели документами с грифом "секретно".

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией может быть прекращено, если он вернётся на службу в зону специальной военной операции (СВО) и отличится там, получив государственную награду. Аграновский напомнил, что такая норма все еще действует в России, и обвинение в мошенничестве, предъявленное Попову, не препятствует его отправке в зону боевых действий.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования инженерных оборонительных сооружений в рамках гуманитарной помощи. Генерал-майор свою вину не признал.

Фото: Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации.