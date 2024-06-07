Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.