По данным следствия, обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, был соучастником погибшего в ходе СВО генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом говорится в материалах суда.
Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром
Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.
Politico: ЕС страшно, что Каллас сфокусируется на Москве в ущерб миру
Евросоюз выражает опасения, что премьер Эстонии Кая Каллас, возглавив евродипломатию, будет сосредоточена на России, пренебрегая глобальными вопросами.
Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания
Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.