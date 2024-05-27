Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает корреспондент РИА Новости.
Военный эксперт Подопригора: Китай поставил перед собой задачу присоединить Тайвань
Эксперт Подопригора заявил, что оружие, которое будет поставлено на Тайвань, может быть не самым новым, оно все равно будет важным символом поддержки со стороны США.
Политолог Киреев: Путин и Мирзиёев обсудят сотрудничество двух стран
Владимир Киреев, политолог и эксперт Института нового общества, дал Newsinfo.Ru комментарий по поводу визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.
Эндокринолог Бопхоева: проблемы с желудком провоцируют набор веса
Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут спровоцировать появление лишнего веса, утверждает гинеколог и эндокринолог Хадишат Бопхоева в беседе с "Пятым каналом".
Порошок для биомедицинских имплантов из нового сплава разработали белгородские ученые
Новый металл обладает биосовместимостью, нетоксичен для организма и не препятствует росту мультипотентных (взрослых) стволовых клеток.