Неудачная попытка военного переворота в Боливии, произошедшая недавно, возможно, служила своеобразной репетицией против текущих властей, которое было организовано частью военных.



Версия мятежного генерала Хуана Хосе Суньиги о предполагаемом заговоре с президентом Луисом Арсе вызывает некоторые вопросы, передал в беседе с РИА Новости уважаемый профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец.



Во вторник на местных информационных ресурсах появилась информация о скоплении военных на Мурильо площади в Ла-Пасе, где находятся официальные здания правительства.



Туда был привлечен военный транспорт. Согласно данным местных СМИ, военные под командованием генерала Суньиги, который ранее был удален с должности командующего армией, пытались проникнуть в президентский дворец, используя бронетранспортер. Президент Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал случившееся попыткой переворота.



Позднее генерал Суньига утверждал, что он беседовал с президентом, который, по его словам, высказал пожелание принять меры для повышения собственной популярности.



Профессор Хейфец указал, что история генерала о договоре с президентом имеет два слабых момента. Для успешного "самопереворота" необходимо иметь абсолютное доверие в правильность плана со стороны военных, но в данном случае поведение Суньиги "скорее свидетельствует о том, что он играл в свою игру".



Более того, логически президент Арсе должен был осознавать, что генерал Суньига в случае его ареста мог бы раскрыть предполагаемый заговор. В качестве альтернативного примера собеседник привел случай 1973 года в Чили, где перед успешным свержением левого правительства Сальвадора Альенде генералом Аугусто Пиночетом, имело место другое попытка захвата власти, которое было подавлено самим Пиночетом.



"Может быть, то, что произошло в Боливии, было как отголоском противостояния между сторонниками бывшего президента Эво Моралеса и нынешним главой государства, который был избран от партии Моралеса "Движение к социализму".



Беспорядки на Мурильо площади в Ла-Пасе продолжались около трех часов. В это время президент находился внутри дворца. Он обратился к нации и назначил новое руководство армии, которое попросило военных покинуть площадь. Солдаты исполнили приказ.



Генерал Суньига и два других высокопоставленных военачальника были арестованы. В результате попытки захвата власти пострадали девять человек.

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