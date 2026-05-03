Попкорн
© unsplash.com by Christian Wiediger is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:39

Выгодный бизнес: как кинотеатры зарабатывают на попкорне больше, чем на билетах

В российских кинотеатрах зафиксирован заметный скачок цен на снеки: средняя стоимость порции попкорна за год увеличилась примерно на 25%. Если в 2025 году стакан лакомства весом 100 граммов обходился зрителям в 450 рублей, то актуальные ценники достигли отметки в 560 рублей. Основным фактором такой динамики эксперты называют необходимость компенсации убытков, возникших из-за снижения посещаемости после ухода из страны западных киностудий. В текущих условиях кинотеатры вынуждены перекрывать операционные расходы за счет высокой маржинальности сопутствующих товаров, прибыль от которых зачастую значительно превышает доходы от продажи билетов.

Экономика кинотеатрального фастфуда

Рост цен на попкорн перестал быть просто рыночной поправкой на инфляцию, превратившись в инструмент выживания отрасли. В то время как зарплаты в экономике растут неравномерно, кинотеатральный бизнес сталкивается с жестким давлением издержек. Высокая стоимость производства и логистики зерна и упаковки ложится на плечи конечного потребителя.

Данная модель напоминает процессы в других сферах услуг, где оптимизация затрат становится вынужденной мерой. Как и в ситуации, когда искусственный интеллект забирает рабочие места в банках ради сохранения маржи, киносети пытаются удержать бизнес на плаву через "скрытое" повышение цен на еду. Это позволяет им сохранять текущие цены на билеты, избегая резкого оттока бюджетного сегмента зрителей.

"Формирование стоимости снеков в муниципальных сетях кинотеатров напрямую зависит от необходимости поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. Бизнес вынужден искать баланс между доступностью контента и окупаемостью дополнительных услуг, которые сегодня стали основным источником прибыли. Эта модель поведения схожа с тем, как города регулируют движение транспорта в жилых зонах для достижения общего комфорта. В конечном счете потребитель голосует рублем, выбирая между привычкой и оптимизацией личного бюджета."

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Привычки аудитории и выбор закусок

Несмотря на рост цен, предпочтения зрителей меняются медленно, но последовательно. Аналитика показывает, что половина аудитории по-прежнему верна классике — попкорну и чипсам, которые давно стали атрибутом досуга, сопоставимым с мировой славой первого космонавта в контексте культурных кодов. Практичность и сложившийся ритуал просмотра остаются главными драйверами спроса.

В то же время 36 процентов посетителей начали смотреть в сторону более полезных альтернатив — свежих овощей и фруктов. Подобные изменения потребительской модели отражают общие тренды заботы о здоровье, о которых все чаще напоминают специалисты, когда обсуждают анализы, находящие скрытые патологии на ранних стадиях. Спрос на здоровую еду в кинотеатрах постепенно заставляет операторов фуд-кортов пересматривать ассортиментные матрицы.

Главный вызов для кинотеатров — удержать баланс между маржинальностью и доступностью в 2026 году, когда потребитель стал внимательнее относиться к каждой трате. Усложнение процедур в других сферах жизни, например, текущие дискуссии о том, как усложнить расставание супругов через реформу брачного права, показывают стремление общества к стабильности, что может коснуться и потребительских привычек.

Рыночные тренды и социальный аспект

Рост цен на снеки происходит на фоне общего изменения инфраструктуры досуга в стране. Специализированные порталы подтверждают, что повышение стоимости развлечений коррелирует с необходимостью обновления систем, так же как мэры обновляют инженерную инфраструктуру для устранения запахов в городах. Все эти процессы требуют значительных вложений, которые перекладываются на плечи конечных потребителей.

Согласно данным мониторинга, о которых рассказали в SHOT ПРОВЕРКИ, текущая индексация прайс-листов в кинотеатрах стала самой заметной за последние пять лет. Эксперты также подчеркивают, что подобные изменения стоимости товаров и услуг будут продолжаться до тех пор, пока рынок не найдет новую точку равновесия спроса и предложения, что сопоставимо с тем, как власти пересматривают порядок и объемы, когда пенсии пересчитывают по особым правилам для работающих граждан.

Вопрос: Будут ли цены на попкорн расти дальше?
Ответ: Прямых прогнозов нет, однако рыночные условия и инфляционные спирали в сегменте общепита сохраняют предпосылки для индексации цен.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

