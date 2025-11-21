Плейлист, от которого невозможно оторваться: эти песни слушал весь мир в 2025-м
Apple Music опубликовал долгожданный список лучших поп-композиций 2025 года. В рейтинге оказались песни, которые задавали музыкальный тон целого года и не только покоряли чарты, но и создавали настоящую атмосферу поп-культуры. Первое место уверенно заняла Леди Гага с треком "Abracadabra" из альбома "Mayhem", выпущенного 7 марта.
"С ее заразительным и завораживающим припевом "Abracadabra" околдовала 2025 год и ясно показала: Mother Monster официально вернулась. "Mayhem" еще сильнее закрепил ее статус живой легенды, ведь Гага вернулась к своим поп-корням и звучанию, которое так характерно именно для нее", — отметили в музыкальном стриминге Apple Music.
Второе место досталось Сабрине Карпентер с "Manchild", ведущему синглу альбома "Man's BestFriend", а третьей стала канадская певица Тейт Макрэй с композицией "2 hands". Четвёртое и пятое места заняли "Yukon" Джастина Бибера и "Cry for me" The Weeknd. Помимо этого, в топ попали ещё несколько заметных треков: ещё одна песня Леди Гаги "Garden Of Eden", два хита Тейлор Свифт "The Fate of Ophelia" и "Opalite", "Azizam" Эда Ширана, "Jump" кей-поп-группы Blackpink, "Party 4 you" Charli XCX и "The Giver" Chappell Roan.
Почему "Abracadabra" стала символом года
Леди Гага в "Abracadabra" сочетает привычные мелодические элементы с современными электронными вставками, создавая эффект полного погружения. Композиция стала настоящим хитом благодаря своей динамике и энергетике. Музыкальные критики отмечают, что Гага вернулась к стилю, который сделал её всемирно известной, и это ощущается в каждой ноте альбома.
Лидеры рейтинга
|Позиция
|Артист
|Трек
|1
|Леди Гага
|Abracadabra
|2
|Сабрина Карпентер
|Manchild
|3
|Тейт Макрэй
|2 hands
|4
|Джастин Бибер
|Yukon
|5
|The Weeknd
|Cry for me
Советы шаг за шагом: как создать плейлист лучших поп-песен
-
Используйте Apple Music или Spotify для поиска треков из топ-50.
-
Отсортируйте песни по популярности и рейтингу.
-
Добавьте личные фавориты, чтобы плейлист отражал ваши музыкальные вкусы.
-
Экспериментируйте с миксом жанров: поп, K-pop, R&B, электронная музыка.
-
Обновляйте плейлист ежемесячно, чтобы оставаться в тренде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слушать только топ-чарты без изучения новых исполнителей.
Последствие: пропуск интересных новинок и трендов.
Альтернатива: следить за плейлистами "New Music Daily" или "Rising Pop Stars" на стриминговых платформах.
-
Ошибка: игнорировать классические хиты поп-музыки.
Последствие: потеря контекста и понимания музыкального развития жанра.
Альтернатива: создать отдельный плейлист с ретро-хитами и новыми треками.
А что если… экспериментировать с жанрами?
Поп-музыка 2025 года доказывает, что смешение стилей работает: в топ-50 легко найти R&B-влияния, элементы электроники и даже кей-поп. Пробуя новые жанры, слушатели расширяют вкусовые горизонты и открывают для себя неожиданные композиции.
FAQ
Сколько стоит подписка на Apple Music?
Средняя месячная подписка варьируется от 199 до 299 рублей в зависимости от региона и тарифного плана.
Что лучше: составлять плейлист самостоятельно или использовать готовые?
Лучше сочетать оба подхода: готовые плейлисты дают трендовые хиты, а свои подборки отражают личный вкус.
Мифы и правда
-
Миф: поп-музыка 2025 года полностью предсказуема.
Правда: топ-50 включает неожиданные эксперименты и смешение жанров.
-
Миф: хиты определяются только маркетингом.
Правда: популярность часто определяется качеством мелодии, энергией и харизмой исполнителя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru