Плейлист, от которого невозможно оторваться: эти песни слушал весь мир в 2025-м

Apple Music опубликовал долгожданный список лучших поп-композиций 2025 года. В рейтинге оказались песни, которые задавали музыкальный тон целого года и не только покоряли чарты, но и создавали настоящую атмосферу поп-культуры. Первое место уверенно заняла Леди Гага с треком "Abracadabra" из альбома "Mayhem", выпущенного 7 марта.

"С ее заразительным и завораживающим припевом "Abracadabra" околдовала 2025 год и ясно показала: Mother Monster официально вернулась. "Mayhem" еще сильнее закрепил ее статус живой легенды, ведь Гага вернулась к своим поп-корням и звучанию, которое так характерно именно для нее", — отметили в музыкальном стриминге Apple Music.

Второе место досталось Сабрине Карпентер с "Manchild", ведущему синглу альбома "Man's BestFriend", а третьей стала канадская певица Тейт Макрэй с композицией "2 hands". Четвёртое и пятое места заняли "Yukon" Джастина Бибера и "Cry for me" The Weeknd. Помимо этого, в топ попали ещё несколько заметных треков: ещё одна песня Леди Гаги "Garden Of Eden", два хита Тейлор Свифт "The Fate of Ophelia" и "Opalite", "Azizam" Эда Ширана, "Jump" кей-поп-группы Blackpink, "Party 4 you" Charli XCX и "The Giver" Chappell Roan.

Почему "Abracadabra" стала символом года

Леди Гага в "Abracadabra" сочетает привычные мелодические элементы с современными электронными вставками, создавая эффект полного погружения. Композиция стала настоящим хитом благодаря своей динамике и энергетике. Музыкальные критики отмечают, что Гага вернулась к стилю, который сделал её всемирно известной, и это ощущается в каждой ноте альбома.

Лидеры рейтинга

Позиция Артист Трек 1 Леди Гага Abracadabra 2 Сабрина Карпентер Manchild 3 Тейт Макрэй 2 hands 4 Джастин Бибер Yukon 5 The Weeknd Cry for me

Советы шаг за шагом: как создать плейлист лучших поп-песен

Используйте Apple Music или Spotify для поиска треков из топ-50. Отсортируйте песни по популярности и рейтингу. Добавьте личные фавориты, чтобы плейлист отражал ваши музыкальные вкусы. Экспериментируйте с миксом жанров: поп, K-pop, R&B, электронная музыка. Обновляйте плейлист ежемесячно, чтобы оставаться в тренде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слушать только топ-чарты без изучения новых исполнителей.

Последствие: пропуск интересных новинок и трендов.

Альтернатива: следить за плейлистами "New Music Daily" или "Rising Pop Stars" на стриминговых платформах.

Ошибка: игнорировать классические хиты поп-музыки.

Последствие: потеря контекста и понимания музыкального развития жанра.

Альтернатива: создать отдельный плейлист с ретро-хитами и новыми треками.

А что если… экспериментировать с жанрами?

Поп-музыка 2025 года доказывает, что смешение стилей работает: в топ-50 легко найти R&B-влияния, элементы электроники и даже кей-поп. Пробуя новые жанры, слушатели расширяют вкусовые горизонты и открывают для себя неожиданные композиции.

FAQ

Сколько стоит подписка на Apple Music?

Средняя месячная подписка варьируется от 199 до 299 рублей в зависимости от региона и тарифного плана.

Что лучше: составлять плейлист самостоятельно или использовать готовые?

Лучше сочетать оба подхода: готовые плейлисты дают трендовые хиты, а свои подборки отражают личный вкус.

