Несколько скандальных политиков стали депутатами Европарламента от Польши, согласно данным, опубликованным Государственной избирательной комиссией.



В воскресенье в Польше прошло голосование на выборах депутатов ЕП, где граждане страны избрали 53 представителей на пятилетний период.



По сведениям Госизбиркома, после обработки всех избирательных бюллетеней правящая "Гражданская коалиция" получила 37,06% голосов избирателей.



На втором месте идет крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров дополняет коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с результатом в 12,8%.



Коалиция "Третий путь" собрала 6,91% голосов, а "Левые" — 6,3%. Следовательно, "Гражданская коалиция" получила 21 место в Европарламенте, "Право и справедливость" — 20, "Конфедерация" — шесть, "Третий путь" и "Левые" — по три места.



От "Конфедерации" депутатом Европарламента стал Гжегож Браун.



Незадолго до проведения голосования о выражении доверия правительству Дональда Туска, он потушил ханукальные свечи в здании парламента при помощи огнетушителя.



Вследствие этого инцидента фракция "Конфедерация" временно приостановила принадлежность Брауна к своему кругу, но позднее вернула ему его статус. Прокуратура уже предъявила обвинения Брауну, а сейм лишил его депутатского иммунитета.



Тем не менее, ныне привлечение данного лица к уголовной ответственности стоит под угрозой, поскольку он получит иммунитет депутата Европарламента.



Из партии "Право и справедливость" в Европарламент стали депутатами бывший министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.



Обоих приговорили к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением, лишили их депутатских полномочий в сейме Польши, но президент Польши Анджей Дуда помиловал их.



В настоящее время они оказались под наблюдением комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.



Еще одним депутатом Европарламента от "Права и справедливости" стал бывший председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши Orlen Даниель Обайтек.



В прошлый понедельник он не явился в прокуратуру на допрос по делу о разглашении аудиозаписей из своего кабинета. Также к Обайтеку имеются претензии от следственных органов из-за нарушений при объединении концернов Orlen и Lotos и при продаже части акций Гданьского НПЗ.

