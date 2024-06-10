Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Польские скандальные политики попали в ЕП
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:23

Польские скандальные политики попали в ЕП

Несколько скандальных политиков стали депутатами Европарламента от Польши, согласно данным, опубликованным Государственной избирательной комиссией.

В воскресенье в Польше прошло голосование на выборах депутатов ЕП, где граждане страны избрали 53 представителей на пятилетний период.

По сведениям Госизбиркома, после обработки всех избирательных бюллетеней правящая "Гражданская коалиция" получила 37,06% голосов избирателей.

На втором месте идет крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров дополняет коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с результатом в 12,8%.

Коалиция "Третий путь" собрала 6,91% голосов, а "Левые" — 6,3%. Следовательно, "Гражданская коалиция" получила 21 место в Европарламенте, "Право и справедливость" — 20, "Конфедерация" — шесть, "Третий путь" и "Левые" — по три места.

От "Конфедерации" депутатом Европарламента стал Гжегож Браун.

Незадолго до проведения голосования о выражении доверия правительству Дональда Туска, он потушил ханукальные свечи в здании парламента при помощи огнетушителя.

Вследствие этого инцидента фракция "Конфедерация" временно приостановила принадлежность Брауна к своему кругу, но позднее вернула ему его статус. Прокуратура уже предъявила обвинения Брауну, а сейм лишил его депутатского иммунитета.

Тем не менее, ныне привлечение данного лица к уголовной ответственности стоит под угрозой, поскольку он получит иммунитет депутата Европарламента.

Из партии "Право и справедливость" в Европарламент стали депутатами бывший министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.

Обоих приговорили к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением, лишили их депутатских полномочий в сейме Польши, но президент Польши Анджей Дуда помиловал их.

В настоящее время они оказались под наблюдением комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.

Еще одним депутатом Европарламента от "Права и справедливости" стал бывший председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши Orlen Даниель Обайтек.

В прошлый понедельник он не явился в прокуратуру на допрос по делу о разглашении аудиозаписей из своего кабинета. Также к Обайтеку имеются претензии от следственных органов из-за нарушений при объединении концернов Orlen и Lotos и при продаже части акций Гданьского НПЗ.

Фото: commons. wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

Мир

В ходе Xbox Games Showcase 2024 представлены новые модели Xbox Series X и S

В ходе Xbox Games Showcase 2024 представлены новые модели Xbox Series X и S

В ходе Xbox Games Showcase 2024 были представлены новые модели Xbox Series X и S, но не упомянута портативная консоль Xbox, несмотря на слухи об этом.

Читать полностью
Правящая партия Греции потеряла почти миллион голосов

Правящая партия Греции потеряла почти миллион голосов

Партия "Новая демократия" в Греции понесла значительные потери на выборах в Европарламент, утратив приблизительно 750 тысяч голосов, однако удержала лидерство, согласно окончательным результатам, опубликованным МВД Греции.

Читать полностью

Общество

В США разработали систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека

В США разработали систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека

Американские молекулярные биологи из Института Брода разработали инновационную систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека, позволяющую эффективно и безопасно интегрировать длинные участки ДНК, включая полные копии генов.

Читать полностью
Автоэксперт Славнов: при использовании каршеринга важно делать фотографии до и после аренды

Автоэксперт Славнов: при использовании каршеринга важно делать фотографии до и после аренды

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, как защитить себя от несправедливых штрафов при использовании каршеринга.

Читать полностью

Новости