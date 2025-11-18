Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аквафитнес
Аквафитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Сделала пару движений в бассейне — муж заметил перемены первым

Аквафитнес укрепляет мышцы пресса при минимальной нагрузке — Трэвис Триплетт

Плавание давно признано одним из самых щадящих и эффективных способов укрепить мышцы всего тела. Но бассейн — это не только дорожки для кролем или брассом. Обычная пенопластовая "лапша", знакомая каждому с детства, может превратиться в настоящий спортивный инвентарь для формирования сильного и рельефного пресса.

"Так как этот предмет держится на воде, приходится задействовать сразу несколько групп мышц, чтобы сохранять равновесие. Это помогает расходовать больше калорий и укреплять корпус", — отметил профессор, PhD, заведующий кафедрой здоровья и физической активности Аппалачского государственного университета Н. Трэвис Триплетт.

Фитнес-тренер Майк Николсон, инструктор спортивного центра в Нью-Йорке, разработал специальную водную программу, которая позволяет безопасно проработать мышцы и при этом получить удовольствие от движения.

Основные принципы тренировки

Заниматься можно трижды в неделю, оставляя день отдыха между подходами. Для каждого упражнения выполняется три сета с оптимальным числом повторов. Не нужно торопиться — контролируйте дыхание и удерживайте мышцы в тонусе.

Советы шаг за шагом

1. "Пушечное ядро”

Обопритесь на воду, разместив "лапшу” под мышками и за спиной. Вытяните ноги к дну, соединив их. Подтяните колени к груди, напрягая пресс, затем выпрямите ноги. Сделайте 20 повторов.
Работают: мышцы живота, бедра и ноги.

2. "Лестничный мастер”

Поставьте ступни на нижние перекладины лестницы в бассейне, держите "лапшу” перед собой на вытянутых руках. С усилием опустите её вниз, переходя в положение планки, и удерживайте 30 секунд. Вернитесь в исходную позицию. Повторите 10 раз.
Работают: руки, спина, пресс, бёдра.

3. "Якорь”

Возьмитесь за поручни лестницы, поместите "лапшу” под живот и выпрямите ноги за собой. Напрягите корпус и опустите ноги вниз, чтобы тело образовало угол 90°. Вернитесь в исходное положение. 20 повторов.
Работают: пресс, ягодицы, бёдра, ноги.

4. "Погружение”

Встаньте в воду по пояс, удерживая "лапшу” на поверхности. Нажимайте руками вниз, одновременно поднимая левую ногу назад до параллели с дном. Вернитесь, повторите другой ногой. Всего 10 повторов на каждую.
Работают: руки, грудь, спина, пресс, ноги.

5. "Формируем талию”

Встаньте в грудь по воду, держите "лапшу” горизонтально. Приседайте, погружая её до уровня коленей, затем вставайте, поворачивая корпус вправо. Повторите с поворотом влево — это один цикл. Выполните 20 циклов.
Работают: ягодицы, пресс, косые мышцы, ноги.

6. "Синхронный пресс”

Лягте на спину, разместив "лапшу” под коленями. Разведите руки в стороны, затем сделайте скручивание, стараясь дотянуться ладонями к коленям. Вернитесь в исходное положение. 20 повторов.
Работают: мышцы пресса.

7. "Водный выпад”

Встаньте прямо, держа "лапшу” в форме буквы U под водой. Нажмите на неё вниз, одновременно делая шаг вперёд в выпад. Вернитесь назад и повторите с другой ноги. Выполните 10 повторов.
Работают: ноги, пресс, руки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать движения резко.
    Последствие: риск потянуть мышцы.
    Альтернатива: выполнять упражнения медленно, с полной концентрацией.

  • Ошибка: забывать о дыхании.
    Последствие: повышенное напряжение, усталость.
    Альтернатива: вдыхайте на расслаблении, выдыхайте при усилии.

  • Ошибка: слишком глубокая вода.
    Последствие: теряется устойчивость.
    Альтернатива: выбирайте уровень по грудь — оптимальный для контроля.

А что если нет бассейна?

Можно заменить воду мягким фитнесом на суше — используйте резиновую ленту, фитбол или балансировочную подушку. Но в воде упражнения выполняются безопаснее для суставов и позвоночника.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • низкая нагрузка на суставы;

  • эффективное сжигание калорий;

  • улучшение координации и гибкости;

  • расслабление мышц и снятие стресса.

Минусы:

  • необходимость бассейна;

  • зависимость от температуры воды;

  • трудности в измерении интенсивности.

FAQ

Как выбрать подходящий бассейн?
Лучше тренироваться в бассейне с температурой воды 26-28°C, чтобы мышцы не переохлаждались.

Сколько длится тренировка?
В среднем 30-40 минут, включая разминку и заминку.

Что лучше взять с собой?
Плавательную "лапшу”, очки, шапочку и бутылку с водой — гидратация обязательна даже при тренировках в воде.

Мифы и правда

  • Миф: в воде невозможно накачать мышцы.
    Правда: водное сопротивление усиливает нагрузку и помогает укреплять тело без веса.
  • Миф: плавание заменяет силовой тренинг.
    Правда: оно не заменяет, но отлично дополняет, снижая нагрузку на суставы.
  • Миф: для аквафитнеса нужна подготовка.
    Правда: большинство упражнений подходят новичкам, если соблюдать технику.

3 интересных факта

  1. Вода снижает вес тела примерно на 90%, благодаря чему позвоночник отдыхает.

  2. За полчаса активной акватренировки можно сжечь до 300 калорий.

  3. Упражнения в воде улучшают циркуляцию крови и лимфы, помогая бороться с отёками.

Исторический контекст

Аквафитнес начал развиваться в 1980-х, когда физиотерапевты заметили, что вода помогает пациентам быстрее восстанавливаться после травм. Сегодня аквааэробика используется не только в реабилитации, но и в фитнес-программах по всему миру — от любителей до профессионалов.

