Неожиданная находка в пепле: почему все жертвы Везувия были одеты в две шерстяные одежды

В Помпеях снова нашли повод спорить не о том, "что случилось", а о том, "когда именно". Исследователи изучили гипсовые слепки погибших и заметили на штукатурке текстильные отпечатки — складки, кромки и характерную фактуру ткани. Эти следы подсказали неожиданную деталь: люди в момент катастрофы были одеты теплее, чем принято представлять для конца августа. Об этом сообщил профессор античной истории Льоренс Алапонт, выступая на Международном конгрессе, посвящённом дате извержения Везувия.

Почему гипсовые слепки вдруг стали "текстильным архивом"

Гипсовые слепки Помпей обычно воспринимают как эмоциональное свидетельство трагедии. Но у них есть ещё одна роль: гипс заполняет пустоты в вулканическом материале и фиксирует мельчайшие детали — не только форму тела, но и отпечатки одежды. Складки, драпировка, следы швов и плотность переплетения могут сохраняться как своеобразный "негатив" ткани.

Именно это и использовала междисциплинарная группа по культуре смерти ÁTROPOS при Университете Валенсии. Учёные внимательно проанализировали 14 слепков и сосредоточились на том, что редко попадает в заголовки: на рисунке текстиля, оставшемся на штукатурке. Их цель была прагматичной — понять, что люди носили в последние часы, и что это говорит об условиях вокруг.

Что именно обнаружили: два слоя шерсти у всех

По выводам команды, жертвы, оказавшиеся в ловушке извержения — и в зданиях, и на улицах — носили одинаковую комбинацию: шерстяную тунику и шерстяной плащ. При этом речь идёт не о тонкой ткани, а о материале из толстой пряжи, то есть о достаточно тяжёлой шерсти.

В четырёх случаях из четырнадцати удалось уверенно определить не только тип одежды, но и плотность ткани. Авторы считают, что для такого рода исследования это уже показатель: отпечатки одежды далеко не всегда читаются одинаково хорошо, а там, где они различимы, важно отделить уверенное наблюдение от догадки.

Почему это бьёт по "августовской" версии

Классическая дата извержения — 24 августа 79 года н. э. — обычно связывается с письмами Плиния Младшего. В популярном воображении это конец лета в Неаполитанском заливе: жарко, сухо, люди одеты легко. И вот тут возникает конфликт с материалом слепков: два слоя плотной шерсти плохо сочетаются с ожиданием высокой августовской температуры.

Команда АTROPOS предлагает не один "сенсационный" вывод, а две логичные трактовки, которые могут существовать одновременно:

день мог быть заметно прохладнее, чем подразумевает конец августа;

или люди использовали плотную одежду как защиту от опасной среды — пепла, горячих частиц, раздражающих газов и летящего вулканического материала.

Ключевая деталь: одинаковая одежда встречается у тех, кто погиб в помещении, и у тех, кого застало бедствие снаружи. Это снижает вероятность "домашнего" сценария вроде случайного выбора тёплой накидки, оставляя больше места для общих условий — погоды или универсальной попытки укрыться от того, что происходило в воздухе.

Как из складок на гипсе извлекают "погоду"

В этой истории важно понимать: речь не о том, что учёные "угадывают температуру" по одному плащу. Метод строится на сопоставлении множества мелких признаков. Плотная ткань оставляет иную картину складок, чем тонкая. Тяжёлая шерсть иначе драпируется, иначе "ломается" и по-другому фиксируется при быстром засыпании пеплом.

Дальше подключается междисциплинарность: археология даёт контекст (где найден слепок и как он лежал), физическая антропология отвечает за интерпретацию поз и условий гибели, а анализ материалов помогает говорить о структуре ткани и вероятных свойствах волокон. Такая "криминалистическая" оптика ценна тем, что не зависит от текста: она опирается на следы, оставленные самой катастрофой.

Почему споры о дате извержения не закончились давно

Дискуссия о времени извержения идёт не первый год именно потому, что письменные источники, даже очень авторитетные, остаются уязвимыми: рукописи переписывали, в датах возможны ошибки, а календарные системы менялись. На этом фоне археологи давно собирают "земные" маркеры сезона.

В тексте исходника перечислены примеры находок, которые чаще ассоциируют с более поздним временем года: осенние фрукты, жаровни или печи со следами использования в домах, а также стадия брожения вина в долиях — больших глиняных сосудах, вмурованных в пол. В связке с наблюдениями о шерстяной одежде эти признаки складываются в сценарий, где катастрофа могла произойти ближе к осени, а не в конце лета.

Отсюда и осторожный вывод, который звучит всё чаще: возможны октябрь или даже ноябрь — месяцы, когда плащ поверх туники выглядел бы не странностью, а практичной нормой.

Что дают слепки из Порта-Нола

Отдельно упоминаются слепки из района Порта-Нола, найденные в 1975 году. Для исследователей это удобный материал: серия слепков из одного контекста позволяет сравнивать отпечатки ткани между собой, искать повторяемость, замечать одинаковые элементы одежды и отделять случайность от закономерности.

Важно и то, что слепки фиксируют момент "как он был" — без позднейших интерпретаций. В этом смысле они работают как снимок: не эмоциональный, а технический. И чем точнее исследователи документируют такие детали, тем меньше остаётся пространства для спорных реконструкций, построенных только на литературе.

Сравнение: письма Плиния и "вещдоки" из пепла

Спор о дате Везувия часто сводят к вопросу доверия к источникам, но на практике сравнивают разные типы данных.

Письменные свидетельства (Плиний Младший) дают сюжет, последовательность событий и человеческий взгляд, но уязвимы к перепискам и ошибкам в календарной части. Археологические находки (фрукты, печи, сосуды с вином, предметы быта) работают как сезонные индикаторы, но требуют аккуратной интерпретации: один маркер ещё не делает сезона. Текстильные отпечатки на слепках — редкий мост между бытом и климатом: это прямое свидетельство того, что было на людях в конкретный момент, хотя и оно не "измеряет температуру" само по себе.

Вместе эти линии позволяют не выбирать "или текст, или археология", а уточнять дату по совокупности признаков.

Популярные вопросы о шерстяной одежде жертв Помпеи и дате извержения

Как выбрать надёжные данные, если источники противоречат друг другу?

Лучше доверять тем версиям, где есть несколько независимых линий доказательств: текст, сезонные находки, материалы, отпечатки на слепках. Чем больше совпадений между разными методами, тем крепче вывод.

Сколько стоит такое исследование и кто обычно за него платит?

Точная стоимость зависит от объёма работ (микроскопия, фотофиксация, 3D-документация, материалы для анализа). Как правило, подобные проекты финансируются университетами, грантами и исследовательскими программами, но сумму без сметы назвать невозможно.

Что лучше для реконструкции даты — текстильные отпечатки или "осенние" находки вроде фруктов?

Лучше работает связка. Текстиль показывает, что было на людях, а ботанические и бытовые находки помогают привязать сценарий к сезону и повседневному календарю города.