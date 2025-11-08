Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:10

Помпеи раскрывают секрет: восточная роскошь жила в уличном кафе, а не в дворцах

В Помпеях обнаружена ситула из фаянса в районе термополиума Петуха

Археологи вновь удивили мир находкой, раскрывающей неожиданные грани повседневной жизни древних Помпей. В задней кухне небольшого термополиума - античного аналога современной уличной закусочной — обнаружен предмет, который вряд ли ожидали увидеть среди копоти, амфор и кастрюль. Это изысканный сосуд из египетского фаянса — ситула, когда-то принадлежавшая, возможно, очень состоятельному человеку.

Египетская роскошь в помпейской кухне

"Ситула из фаянса зелёно-жёлтого цвета с изображениями людей, животных и растений была изготовлена в Александрии (Египет)", — отмечается в археологическом отчёте.

Сосуд, найденный среди утвари, отличался редким для Помпей качеством и декором. Фаянсовая масса, насыщенные цвета и характерные александрийские мотивы ясно указывали на египетское происхождение. Такие вещи чаще встречались в садах и атриумах богатых домов, но здесь, в скромной кухне, ситула использовалась как обычный контейнер для хранения продуктов или жидкости.

Это необычное соседство предметов роскоши и повседневного быта дало исследователям новый взгляд на культурные связи античного мира.

Как проходили раскопки

Работы, начавшиеся в конце 2023 года, были сосредоточены на районе V древнего города, рядом с известным Термополием Петуха (Thermopolium del Gallo). Цель археологов заключалась в завершении раскопок соседнего помещения и укреплении архитектурных элементов, пострадавших от времени и землетрясений.

На первом этаже команда обнаружила хозяйственную зону с остатками кухни и туалета. Здесь, помимо египетской ситулы, находились бронзовый котёл, ступки, амфоры для вина и зерна, керамические горшки. Всё пространство было тщательно организовано — словно в современной профессиональной кухне.

Верхний уровень представлял собой жилище владельцев заведения. Его отделка поражает: пол был выложен цветным мрамором, стены украшены фресками в четвёртом стиле. Хотя некоторые элементы оставались незавершёнными, видно, что интерьер задумывался как довольно нарядный. Среди находок — небольшой деревянный сундук с бронзовой окантовкой, где хранились стеклянные флаконы для духов и костяные шпильки.

Признаки упадка и катастрофы

Когда Везувий проснулся в 79 году н. э., дом всё ещё использовался, хотя уже находился в запущенном состоянии. Археологи зафиксировали следы ремонта: деревянные балки и даже колонну из известняка, поставленную для поддержки потолка. Полы были грубо залатаны, проходы перекрыты.

Во время извержения помещения постепенно заполнялись пеплом и пемзой. Сначала серый слой, затем белый — и наконец, плотная масса пепла, обрушившая полки и заставившая предметы сползти к дверям. Статуэтки домашних богов — ларов — упали рядом с амфорами, словно последним жестом ритуала.

Обрушение произошло не сразу: укрепления удерживали конструкции, пока верхние этажи не обвалились единым слоем, сохранив внутреннее пространство почти нетронутым. Это позволило археологам восстановить первоначальную планировку с высокой точностью.

Символ культурного обмена

Сама ситула стала главным символом находки. Её присутствие в скромном помещении говорит о том, что культурные влияния в Римской империи проникали на все уровни общества. Египетские мотивы и предметы могли быть не просто украшением, но и носителями религиозных представлений — возможно, символом плодородия или защиты.

Таким образом, даже на кухне уличной таверны пересекались миры — элитный и народный, священный и бытовой. Это подтверждает, что жители Помпей не были изолированы: город активно участвовал в торговле, культурных и религиозных обменах с Востоком.

Таблица "Сравнение": предметы по происхождению

Предмет Материал Вероятное происхождение Контекст находки
Ситула Фаянс, Египет Александрия Повторное использование в кухне
Амфоры Глина, Италия Кампания Хранение провизии
Котёл Бронза Местное производство Приготовление пищи
Стеклянные флаконы Стекло Рим или Сирия Хранение ароматов

Советы шаг за шагом: как археологи сохраняют находки

  1. Фиксация контекста — прежде чем извлечь предмет, специалисты делают 3D-съёмку и карту слоя.

  2. Консервация — объекты обрабатывают растворами, предотвращающими разрушение.

  3. Реставрация — трещины укрепляют смолой, а недостающие фрагменты восполняют с помощью гипсовых вставок.

  4. Документация — каждый артефакт получает цифровой паспорт и описание.

Интересные факты

  1. Термополиумы были предшественниками современных кафе — в них продавали горячие блюда и вино.

  2. В Помпеях найдено более 80 подобных заведений.

  3. Ситулы часто использовались в ритуалах посвящения и как сосуды для ароматических масел.

Исторический контекст

Помпеи были оживлённым портовым городом с населением около 20 тысяч человек. Здесь пересекались пути торговцев из Италии, Греции, Египта и Сирии. Египетские артефакты, найденные в городе, свидетельствуют о тесных контактах с Восточным Средиземноморьем и распространении культа Исиды.

Сегодня Термополий Петуха стал ещё одним напоминанием о том, что повседневная жизнь древних римлян была полна противоречий — простота соседствовала с изяществом, а даже в скромной кухне мог таиться след великой цивилизации.

