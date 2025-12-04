Помпеи нашего времени: город-призрак раскрывает свои тайны, когда зажигаются рождественские огни
Италия скрывает множество загадочных мест, и одно из самых необычных — это Apice Vecchia, также известная как Помпеи 900-го года. Эта деревня-призрак, находящаяся в Кампании, была заброшена после разрушительных землетрясений, но всё же продолжает привлекать внимание туристов. Особенно интересно это место становится в рождественский период, когда оно возвращается к жизни благодаря праздничным рынкам и историческим реконструкциям. Об этом сообщает Menshealth.
Где находится деревня Помпеи 900-го года?
Если вы хотите посетить Apice Vecchia, вам нужно отправиться в регион Кампания, на юго-западе Италии, всего в 12 километрах от города Беневенто. Здесь скрывается одно из самых загадочных и увлекательных мест в стране — город-призрак, который, несмотря на свою заброшенность, сохраняет невероятное очарование. Apice Vecchia, или Помпеи 900, была основана ещё в эпоху Древнего Рима и пережила долгую историю. Однако именно землетрясения 1962 и 1980 годов нанесли деревне непоправимый урон, и жители были вынуждены покинуть свои дома.
История деревни и её путь к забвению
Apice Vecchia имеет многовековую историю, но её судьба круто изменилась в 1962 и 1980 годах, когда два мощных землетрясения разрушили большую часть зданий. В ответ на эти бедствия было принято решение о выселении жителей, и деревня постепенно стала покидаться людьми. Тем не менее, несмотря на разрушения, в деревне сохранились элементы старинных домов и магазинов, наполненных предметами быта, как будто жизнь здесь остановилась в момент катастрофы.
Сегодня в Apice Vecchia можно увидеть пустые улицы с остатками мебели, старинные вывески магазинов, пожелтевшие книги и вазы. Это создаёт уникальную атмосферу, которая привлекает исследователей, любителей истории и фотографов.
Рождественское возвращение к жизни: праздники в Apice Vecchia
Одной из главных особенностей Apice Vecchia является её возрождение в рождественский период. С середины ноября и до 21 декабря здесь проходят седьмые рождественские рынки, ставшие настоящей традицией. В это время город-призрак оживает, наполняясь огнями, украшениями и праздничной атмосферой, а главным центром этих праздников становится замок Castello dell'Ettore.
Рождественская атмосфера с тематическими зонами
-
Дом Санта-Клауса - дети могут передать свои письма в волшебном доме, окружённом огнями и фигурками эльфов.
-
Тема Гарри Поттера - один из уголков деревни посвящён знаменитой волшебной вселенной, где гости могут увидеть элементы, связанные с магией Хогвартса.
-
Рождественские рынки и гастрономия - киоски предлагают традиционные местные ремесленные товары и гастрономические деликатесы.
-
Музыкальные и театральные представления - в деревне проходят фольклорные и музыкальные шоу, а также исторические реконструкции.
Исторические реконструкции: "Осадa замка"
Кроме рождественских мероприятий, в деревне проходят исторические реконструкции, которые переносят зрителей в Средневековье. Одним из самых ярких событий является "L'Assedio al Castello", где ассоциация Benevento Longobarda воссоздаёт атмосферу осады замка, которая переносит гостей в 6-й век.
Плюсы и минусы посещения Apice Vecchia
Как и в любом месте с такой историей, у Apice Vecchia есть свои особенности, которые стоит учесть.
Плюсы:
-
Уникальная возможность увидеть заброшенную деревню с сохранившимися артефактами.
-
Очаровательная рождественская атмосфера с яркими декорациями и рынками.
-
Исторические реконструкции, которые дают возможность перенестись в прошлое.
-
Замок Castello dell'Ettore, ставший символом деревни.
Минусы:
-
Не вся территория доступна для посещения из-за состояния зданий.
-
Местность может быть труднодоступной для людей с ограниченными возможностями.
-
Некоторые здания находятся в плохом состоянии из-за долгого времени заброшенности.
Советы для туристов, планирующих поездку в Apice Vecchia
-
Лучше всего посетить деревню в рождественский период, чтобы увидеть её в разгар праздников.
-
Не забудьте осмотреть замок Castello dell'Ettore, который является главной достопримечательностью.
-
При планировании поездки учитывайте, что некоторые участки деревни могут быть закрыты для посетителей.
Популярные вопросы о деревне Apice Vecchia
-
Как добраться до Apice Vecchia?
Деревня находится всего в 12 километрах от Беневенто, что делает её доступной для однодневных поездок из Лимы или других крупных городов Кампании.
-
Что можно увидеть в Apice Vecchia кроме рождественских рынков?
В деревне стоит обратить внимание на исторические здания, старинные магазины, а также на праздничные реконструкции и тематические зоны.
-
Как безопасно посещать заброшенную деревню?
Не все части деревни доступны для посещения, поэтому важно следовать указаниям и избегать разрушенных зон.
