Помпеи
Помпеи
© commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия is licensed under Public domain
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 10:18

Помпеи нашего времени: город-призрак раскрывает свои тайны, когда зажигаются рождественские огни

Замок Castello dell’Ettore становится центром праздников в Apice Vecchia — исследователи культуры

Италия скрывает множество загадочных мест, и одно из самых необычных — это Apice Vecchia, также известная как Помпеи 900-го года. Эта деревня-призрак, находящаяся в Кампании, была заброшена после разрушительных землетрясений, но всё же продолжает привлекать внимание туристов. Особенно интересно это место становится в рождественский период, когда оно возвращается к жизни благодаря праздничным рынкам и историческим реконструкциям. Об этом сообщает Menshealth.

Где находится деревня Помпеи 900-го года?

Если вы хотите посетить Apice Vecchia, вам нужно отправиться в регион Кампания, на юго-западе Италии, всего в 12 километрах от города Беневенто. Здесь скрывается одно из самых загадочных и увлекательных мест в стране — город-призрак, который, несмотря на свою заброшенность, сохраняет невероятное очарование. Apice Vecchia, или Помпеи 900, была основана ещё в эпоху Древнего Рима и пережила долгую историю. Однако именно землетрясения 1962 и 1980 годов нанесли деревне непоправимый урон, и жители были вынуждены покинуть свои дома.

История деревни и её путь к забвению

Apice Vecchia имеет многовековую историю, но её судьба круто изменилась в 1962 и 1980 годах, когда два мощных землетрясения разрушили большую часть зданий. В ответ на эти бедствия было принято решение о выселении жителей, и деревня постепенно стала покидаться людьми. Тем не менее, несмотря на разрушения, в деревне сохранились элементы старинных домов и магазинов, наполненных предметами быта, как будто жизнь здесь остановилась в момент катастрофы.

Сегодня в Apice Vecchia можно увидеть пустые улицы с остатками мебели, старинные вывески магазинов, пожелтевшие книги и вазы. Это создаёт уникальную атмосферу, которая привлекает исследователей, любителей истории и фотографов.

Рождественское возвращение к жизни: праздники в Apice Vecchia

Одной из главных особенностей Apice Vecchia является её возрождение в рождественский период. С середины ноября и до 21 декабря здесь проходят седьмые рождественские рынки, ставшие настоящей традицией. В это время город-призрак оживает, наполняясь огнями, украшениями и праздничной атмосферой, а главным центром этих праздников становится замок Castello dell'Ettore.

Рождественская атмосфера с тематическими зонами

  1. Дом Санта-Клауса - дети могут передать свои письма в волшебном доме, окружённом огнями и фигурками эльфов.

  2. Тема Гарри Поттера - один из уголков деревни посвящён знаменитой волшебной вселенной, где гости могут увидеть элементы, связанные с магией Хогвартса.

  3. Рождественские рынки и гастрономия - киоски предлагают традиционные местные ремесленные товары и гастрономические деликатесы.

  4. Музыкальные и театральные представления - в деревне проходят фольклорные и музыкальные шоу, а также исторические реконструкции.

Исторические реконструкции: "Осадa замка"

Кроме рождественских мероприятий, в деревне проходят исторические реконструкции, которые переносят зрителей в Средневековье. Одним из самых ярких событий является "L'Assedio al Castello", где ассоциация Benevento Longobarda воссоздаёт атмосферу осады замка, которая переносит гостей в 6-й век.

Плюсы и минусы посещения Apice Vecchia

Как и в любом месте с такой историей, у Apice Vecchia есть свои особенности, которые стоит учесть.

Плюсы:

  1. Уникальная возможность увидеть заброшенную деревню с сохранившимися артефактами.

  2. Очаровательная рождественская атмосфера с яркими декорациями и рынками.

  3. Исторические реконструкции, которые дают возможность перенестись в прошлое.

  4. Замок Castello dell'Ettore, ставший символом деревни.

Минусы:

  1. Не вся территория доступна для посещения из-за состояния зданий.

  2. Местность может быть труднодоступной для людей с ограниченными возможностями.

  3. Некоторые здания находятся в плохом состоянии из-за долгого времени заброшенности.

Советы для туристов, планирующих поездку в Apice Vecchia

  1. Лучше всего посетить деревню в рождественский период, чтобы увидеть её в разгар праздников.

  2. Не забудьте осмотреть замок Castello dell'Ettore, который является главной достопримечательностью.

  3. При планировании поездки учитывайте, что некоторые участки деревни могут быть закрыты для посетителей.

Популярные вопросы о деревне Apice Vecchia

  1. Как добраться до Apice Vecchia?
    Деревня находится всего в 12 километрах от Беневенто, что делает её доступной для однодневных поездок из Лимы или других крупных городов Кампании.

  2. Что можно увидеть в Apice Vecchia кроме рождественских рынков?
    В деревне стоит обратить внимание на исторические здания, старинные магазины, а также на праздничные реконструкции и тематические зоны.

  3. Как безопасно посещать заброшенную деревню?
    Не все части деревни доступны для посещения, поэтому важно следовать указаниям и избегать разрушенных зон.

