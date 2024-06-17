Лето - самая горячая пора для садоводов и огородников. Как правильно подбирать удобрения, чтобы и урожай был хорошим, и не было вреда для здоровья, NewsInfo.Ru рассказала Юлия Троицкая, специалист по цветочным культурам, кандидат биологических наук.
- Аммиачной селитрой можно убить. А вообще можно самим хорошим удобрением убить, если делать передозировку. Или, например, мерить чайными ложками, не зная, сколько там граммов, можно попасть. Или чайную со столовой перепутать. Если нарушить дозировку, то можно любым удобрением навредить.
Идеальным вариантом, по словам эксперта, могут стать сухие удобрения.
- Использовать рекомендуется сухие удобрения, лучше гранулированные, а не в виде порошка. Но даже они могут навредить растению при передозировке.
В любом случае, как считает Троицкая, важно не переборщить со стараниями вырастить богатый урожай.
- Нужно в свое время применять. Азотные нужно применять в начале роста - весной, в начале лета применяем. Там, где калий, уже лето, к осени. Избыток азота осенью не имеет смысла применять. Растения ослаблены, будут болезнями поражаться. Но опять же есть физиологически кислые удобрения, есть физиологически щелочные удобрения. В Подмосковье в основном почва кисловатая. Так что ничего страшного. Где сильно щелочные почвы, там удобрения, может быть, не очень хорошо подойдут.
Как считает эксперт, вред могут также нанести азотные удобрения, которые выкладывают на почву осенью.
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