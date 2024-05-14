Диетолог Нупуур Патил подчеркнул важность употребления граната вместе с косточками для получения максимальной пользы от этого плода. Гранатовые зерна богаты антиоксидантами, такими как антоцианы и пуникалагин, которые защищают клетки от повреждений.

Косточки граната содержат полифенолы, способствующие борьбе с окислительным процессом и снижению воспалений. Они также улучшают пищеварение за счет высокого содержания клетчатки и обогащают организм витамином С, фолиевой кислотой, витамином K и калием, что помогает снизить риски преждевременного старения и уменьшить морщины, сообщает Медпульс.

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