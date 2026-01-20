Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гранат
Гранат
© https://unsplash.com by Mustafa Bashari is licensed under Free
Опубликована сегодня в 9:29

Гранат казался нереально грязным фруктом — пока не нашёлся один трюк с миской

Спелый гранат выбирают по тяжести плода и упругой кожуре — EatingWell

Гранат выглядит нарядно и обещает идеальный кисло-сладкий вкус, но на практике часто заканчивается пятнами на доске и брызгами сока. Из-за плотной кожуры и белых перегородок кажется, что аккуратно разобрать фрукт почти невозможно. На самом деле главный трюк прост: доставать зёрна нужно под водой, и тогда кухня останется чистой. Об этом сообщает EatingWell.

Чем гранат полезен и когда он особенно хорош

Гранаты ценят не только за вкус, но и за питательность: в них много клетчатки и антиоксидантов. Яркая кислинка хорошо сочетается с осенне-зимними продуктами — например, с брюссельской капустой, бататом и рукколой, поэтому гранат часто используют не только как десертный ингредиент, но и как "кислый акцент" в салатах и горячих блюдах.

Отдельно упоминается, что гранат может помогать в контроле повышенных триглицеридов и ЛПНП ("плохого" холестерина). При этом самый заметный практический плюс — зёрна остаются свежими дольше, если хранить фрукт целиком и разбирать его прямо перед использованием, а не покупать уже очищенные варианты.

Как выбрать гранат, который не разочарует

Понять зрелость по внешнему виду бывает сложно: съедобные зёрна скрыты под толстой кожурой и перегородками. Но есть несколько ориентиров:

  • Цвет: чаще выбирают насыщенно-красные плоды, хотя оттенок зависит от сорта — на рынках встречаются варианты от жёлтого до фиолетового.
  • Вес: спелый гранат кажется тяжёлым для своего размера, потому что внутри больше сока.
  • Кожура: лучше брать плод без трещин, порезов и признаков порчи; кожура должна быть упругой, но не "каменной".

Такие признаки не дают стопроцентной гарантии, но помогают сократить шанс купить сухой фрукт с малым количеством сока.

Разбор граната без брызг и пятен: метод "под водой"

Главный секрет — работать в большой миске с холодной водой. Так сок не разлетается по кухне, а зёрна легче отделяются от перегородок. Подготовьте пластиковую разделочную доску (она меньше впитывает цвет), миску, воду, острый нож и дуршлаг.

  1. Срежьте "цветущий" конец (заострённую часть) так, чтобы чуть открыть внутреннюю структуру.
  2. Сделайте неглубокие надрезы по внешним рёбрам, ориентируясь на естественные секции плода, стараясь не задевать зёрна.
  3. Разломите гранат на 5-6 частей над миской с водой и сразу опустите сегменты внутрь.
  4. Под водой пальцами вынимайте зёрна из каждой части или слегка постучите по кожуре, чтобы они осыпались в миску.
  5. Перегородки и кусочки мякоти всплывут, а зёрна осядут на дно — это и помогает избежать "красного дождя" на столешнице.
  6. Слейте часть воды через дуршлаг, уберите всплывшие остатки, затем окончательно процедите и промойте зёрна.

После промывания их удобно хранить в герметичном контейнере в холодильнике 4-5 дней — так зёрна остаются сочными и готовы к любому блюду.

Куда добавлять зёрна и как их есть

Гранатовые зёрна дают яркую кисло-сладкую ноту: они хорошо "оживляют" салаты, особенно с рукколой и мягкими сырами, и добавляют контраст жареным овощам вроде брюссельской капусты. Их используют и в более насыщенных сочетаниях: из граната делают сок и патоку для глазури к птице и мясу, добавляют в блюда с бараниной, а также в десерты. В повседневном меню это ещё и быстрый перекус — зёрна можно насыпать в йогурт, овсянку или фруктовое парфе.

Важно, что съедобна вся "зернинка": можно есть и сочную оболочку, и само семя внутри. А вот кожуру и белую сердцевину обычно не употребляют — они горчат и не дают приятной текстуры.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

