Гранат казался нереально грязным фруктом — пока не нашёлся один трюк с миской

Гранат выглядит нарядно и обещает идеальный кисло-сладкий вкус, но на практике часто заканчивается пятнами на доске и брызгами сока. Из-за плотной кожуры и белых перегородок кажется, что аккуратно разобрать фрукт почти невозможно. На самом деле главный трюк прост: доставать зёрна нужно под водой, и тогда кухня останется чистой. Об этом сообщает EatingWell.

Чем гранат полезен и когда он особенно хорош

Гранаты ценят не только за вкус, но и за питательность: в них много клетчатки и антиоксидантов. Яркая кислинка хорошо сочетается с осенне-зимними продуктами — например, с брюссельской капустой, бататом и рукколой, поэтому гранат часто используют не только как десертный ингредиент, но и как "кислый акцент" в салатах и горячих блюдах.

Отдельно упоминается, что гранат может помогать в контроле повышенных триглицеридов и ЛПНП ("плохого" холестерина). При этом самый заметный практический плюс — зёрна остаются свежими дольше, если хранить фрукт целиком и разбирать его прямо перед использованием, а не покупать уже очищенные варианты.

Как выбрать гранат, который не разочарует

Понять зрелость по внешнему виду бывает сложно: съедобные зёрна скрыты под толстой кожурой и перегородками. Но есть несколько ориентиров:

Цвет: чаще выбирают насыщенно-красные плоды, хотя оттенок зависит от сорта — на рынках встречаются варианты от жёлтого до фиолетового.

Вес: спелый гранат кажется тяжёлым для своего размера, потому что внутри больше сока.

Кожура: лучше брать плод без трещин, порезов и признаков порчи; кожура должна быть упругой, но не "каменной".

Такие признаки не дают стопроцентной гарантии, но помогают сократить шанс купить сухой фрукт с малым количеством сока.

Разбор граната без брызг и пятен: метод "под водой"

Главный секрет — работать в большой миске с холодной водой. Так сок не разлетается по кухне, а зёрна легче отделяются от перегородок. Подготовьте пластиковую разделочную доску (она меньше впитывает цвет), миску, воду, острый нож и дуршлаг.

Срежьте "цветущий" конец (заострённую часть) так, чтобы чуть открыть внутреннюю структуру. Сделайте неглубокие надрезы по внешним рёбрам, ориентируясь на естественные секции плода, стараясь не задевать зёрна. Разломите гранат на 5-6 частей над миской с водой и сразу опустите сегменты внутрь. Под водой пальцами вынимайте зёрна из каждой части или слегка постучите по кожуре, чтобы они осыпались в миску. Перегородки и кусочки мякоти всплывут, а зёрна осядут на дно — это и помогает избежать "красного дождя" на столешнице. Слейте часть воды через дуршлаг, уберите всплывшие остатки, затем окончательно процедите и промойте зёрна.

После промывания их удобно хранить в герметичном контейнере в холодильнике 4-5 дней — так зёрна остаются сочными и готовы к любому блюду.

Куда добавлять зёрна и как их есть

Гранатовые зёрна дают яркую кисло-сладкую ноту: они хорошо "оживляют" салаты, особенно с рукколой и мягкими сырами, и добавляют контраст жареным овощам вроде брюссельской капусты. Их используют и в более насыщенных сочетаниях: из граната делают сок и патоку для глазури к птице и мясу, добавляют в блюда с бараниной, а также в десерты. В повседневном меню это ещё и быстрый перекус — зёрна можно насыпать в йогурт, овсянку или фруктовое парфе.

Важно, что съедобна вся "зернинка": можно есть и сочную оболочку, и само семя внутри. А вот кожуру и белую сердцевину обычно не употребляют — они горчат и не дают приятной текстуры.